"ונטורה טעה וייענש בגדול, מכאן זה דף חדש"

אחרי שפתחה את עונת 2025/26 בליגת העל עם מהפך גדול בדרך ל-2:4 בחוץ על מכבי נתניה, הפועל באר שבע תשחק לראשונה בטרנר כשתארח במוצאי שבת ב-20:30 את עירוני טבריה. מאמן הקבוצה מבירת הנגב, רן קוז’וק, דיבר הבוקר (חמישי) לקראת המשחק במסיבת עיתונאים שהועברת בשידור חי כאן באתר.

קוז'וק: "ונטורה טעה וייענש בגדול"

הניצחון מול מכבי נתניה היה חשוב מאוד עבורכם. איך לוקחים אותו כדי להמשיך את האווירה והאנרגיות גם למשחק הבא מול קבוצה ששינתה את פניה והביאה שחקנים טובים?

”זה היה אכן ניצחון מאוד משמעותי מעבר לשלוש הנקודות, מבחינה מנטלית ומוראלית, זה היה משמעותי עבור השחקנים והקהל שבא בכמות גדולה מאוד לנתניה ודחף את הקבוצה גם בפיגור 2:0. יצאו הרבה דברים טובים מהמשחק הקודם, אבל זה המשחק הקודם, עכשיו יש משחק חדש לפנינו, משחק שונה, ונצטרך להביא בו את הנקודות. טבריה קבוצה טובה יותר מבשנה שעברה, הם הוסיפו הרבה עוצמות בקישור ומהירות בחלק הקדמי, זו קבוצה שהסגנון שלה מאוד מובהק וברור, קבוצה מאומנת, שעושה את הדברים בדרך שלה טוב מאוד”.

בעונה שעברה דיברת בכל מסע”ת על האופי המיוחד של הקבוצה שלך. רואים את זה גם השנה.

”היו קצת ספקות לגבי זה כי ההתחלה הייתה לא מספיק טובה וגם ההתחלה מול נתניה הייתה לא מספיק טובה, אבל כן, יש לקבוצה הזו המון אופי. אשמח שהאופי יהיה עם פחות דפיקות לב”.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

ועדת המשמעת של לוקאס ונטורה הסתיימה. מה ההתייחסות שלך לנושא? הוא יוכל לחזור לשחק מול טבריה?

אתמול הייתה ועדת המשמעת שלו ונקבע כי הוא ייקנס ע”י המועדון וההשעיה שלו תסתיים, מבחינתי הוא חוזר לאימון היום ומשם נראה אם הוא יהיה בסגל לשבת”.

חשובה לך המשמעת בקבוצה, לא הרגשת סוג של פגיעה באמון כששחקן החליט לעשות דין לעצמו ופגע גם בקבוצה? ונטורה שחקן שהיה די רגוע ושקט, שלא עשה עד כה בעיות.

”לוקאס טעה ובגדול, הוא יודע את זה, הוא הביע חרט גדולה על זה וגם ייענש בהתאם, אבל הסאגה הסתיימה ומבחינתי פתחנו דף חדש. לוקאס שחקן חשוב לקבוצה ואהוב מאוד בחדר ההלבשה. הוא טעה ובגדול וישלם בגדול, אבל מפה אני מקווה שנצא לדרך חדשה”.

סיימתם את הפעילות שלכם בחלון ההעברות הקיץ או שאתה מחפש עוד שחקנים שיחזקו את הקבוצה?

”אני חושב שאנחנו צריכים להתחזק בעוד כמה עמדות, בטח בעמדת הבלם, כי שם גם מספרית אנחנו דלילים”.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

איך נערכים לעירוני טבריה?

”טבריה קבוצה טובה מאוד, דומה בסגנון המשחק שלה למכבי נתניה ולכן אני חושב שיהיה משחק דומה. היא משחקת במערך של 5-3-2, לוחצת גבוה עם המגנים, מנצלת עם כדורים ארוכים את העוצמות שלה למעלה ויש לה הרבה עוצמות למעלה. נצטרך למנוע מהם את משחק המעברים שלהם וזו תהיה משימה לא פשוטה”.

איך הולך תהליך החיפוש אחרי בלם? למה זה נמשך כל כך הרבה זמן?

”הקבוצה לא מוצאת והיא בררנית והסיבה לכך זה שהיא רוצה להביא שחקנים שישדרגו אותה. אני חושב שהוכחנו בשנה האחרונה שהמועדון יודע להביא שחקנים שישדרגו אותו, גם שם זה לקח זמן אבל הגיעו שחקנים שמשדרגים בסוף ואני מקווה שזה יהיה ככה גם הפעם”.

חמודי כנעאן חזר לסגל מול נתניה. הוא יכול לשחק כבר מבחינת כישרות?

”כן, אבל לגבי כמות הדקות נצטרך להיות חכמים, כי הוא נעדר תקופה לא קטנה והוא צריך להשתלב לאט לאט”.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

מה מצב השיקום של מיגל ויטור?

”הוא כרגע בחו”ל, הוא נותח בחו”ל, החל שיקום לצד צוות מצוין בפורטוגל שנמצא בבקשר יומיומי עם הצוות שלנו פה, ואני מאמין שלקראת סוף החודש נראה את מיגל פה. הוא מרגיש טוב, עושה שיקום טוב ונקווה לראות אותו בקרוב במגרש”.

ג’וסף סאבובו תופס מקום של זר בסגל שלכם ולא משמעותי עד כה.

”בעולם של שמונה זרים, יהיו זרים שנרכוש במטרה לפתח אותם. הוא פוטנציאל גדול מאוד, יש לי חברים שאני מדבר איתם שמסתובבים באירופה ובראייה שלהם הפועל באר שבע עשתה עסקה מצוינת כי הוא פוטנציאל גדול, אבל מצד שני הוא גם צעיר וחסר ניסיון. הוא יצטרך להתפתח ולעשות עוד שדרוג במשחק שלו, וגם אנחנו נצטרך לפתח אותו. בעתיד הוא יהיה שחקן מוביל”.

זה משחק ביתי ראשון העונה בטרנר. כמה יש רצון להחזיר לקהל על התמיכה שלו?

”רצון גדול מאוד. אמרתי לחבר שלי שבנתניה הרגשתי את הקהל לפחות כמו שאני מרגיש אותו בטרנר. גם בפיגור 2:0 הקהל צעק ורקד, קפץ ועודד, זה היה מדהים בעיניי. לקהל ההזה יש עוצמות, הוא יכול לקחת את הקבוצה למקומות אדירים רק בזכות העוצמות האלה. כשהוא שם ודוחף את השחקנים, הוא מוציא מהם דברים מצוינים”.

רן קוז'וק ואלון תורג'מן (רדאד ג'בארה)

אלון תורג’מן: “הופתעתי מוונטורה, אבל זה מאחורינו”

גם חלוץ הקבוצה, אלון תורג’מן, דיבר במסע”ת לקראת המשחק מול טבריה.

אלון, בצל הביקורת על יכולת כיבוש השערים שלכם, כבשתם ארבעה שערים במחזור הפתיחה. כמה זה היה חשוב לביטחון של חוליית ההתקפה?

”נגד מכבי נתניה אומנם כבשנו ארבעה שערים, אבל זה לא סוד, גם אנחנו וגם הצוות יודעים שאנחנו צריכים לשפר את קבלת ההחלטות בחלק האחרון של המגרש ונקווה שנראה את זה כבר בשבת”.

עד כמה סאגת ונטורה השפיעה עליכם השחקנים?

”כמקצוענים צריך לשים את הדברים האלה בצד. אני לא זוכר שאהבתי זר ברמה כזאת כפי שאני אוהב את לוקאס. זה לא היה מקרה נעים, אבל כמו שרן אמר, לוקאס קיבל את ההחלטה שלו, המועדון קיבל את ההחלטה שלו, הצדדים ליבנו את העניינים, שמו את הדברים בצד ומפה זה דף חדש. אני אישית אוהב אותו מאוד”.

אלון תורג'מן (רדאד ג'בארה)

הופתעת מלוקאס ונטורה?

”הופתעתי קצת, אבל בתור שחקן גם הבנתי אותו באיזשהו מקום, למרות שזה לא משהו שצריך להיעשות בצורה שהוא עשה את זה, אבל זה מאחורינו כבר, אנחנו מסתכלים קדימה, דף חדש”.

עד כמה הקהל משמעותי עבורכם?

“הפועל באר שבע זה קודם כל האוהדים, הרגשתי את טרנר מהמשחק הראשון שלי פה. אין קבוצה בלי האוהדים שדוחפים אותה, האוהדים שלנו הובילו אותנו למהפכים מטורפים, ראינו את זה בשנה שעברה וגם בשבוע שעבר נגד נתניה. העידוד והטירוף שלהם אומר הכל וחשוב שגם בשבת מההתחלה ננצל את זה, ולא שירד לנו הלב ואז נצטרך להפוך את זה שוב”.

אשתקד היית בעונת שיא והשנה החתימו על העמדה שלך את איגור זלטאנוביץ’, אחד החלוצים הטובים בליגה בשנים האחרונות. איך אתה מגיע לעונה הזאת?

”גם בשנה שעברה הייתה לי תחרות עם גריטה, אני אוהב תחרות. איגור שחקן מדהים, גם לדעתי הוא אחד החלוצים הטובים בליגה, אבל אני יודע מה אני שווה ונוכחתם לדעת מה אני יודע לעשות כשאני על המגרש. התחרות טובה לקבוצה”.