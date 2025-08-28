היום הדדליין: שעות גורליות לעתיד לופס בבארסה

השעות הקרובות צפויות להיות גורליות לעתידו של פרמין לופס. קשר ברצלונה בן ה־22, שפרץ בעונה שעברה והפך לשחקן מפתח, מתלבט האם להיענות להצעה הגדולה של צ’לסי או להישאר בקטלוניה. באנגליה מדווחים כי הקבוצה של אנצו מארסקה נתנה לו דד־ליין של 48 שעות, שנגמר היום, כדי להשיב אם הוא מוכן לעזוב את בארסה ולעבור לסטמפורד ברידג'.

מדובר בהחלטה כבדה עבור לופס, לא רק על החלפת מועדון, אלא גם על מעבר למדינה אחרת, שפה חדשה ותרבות שונה, כשבלונדון מצפה לו תחרות קשה על מקומו בהרכב, גם אם מבטיחים לו תפקיד מרכזי. בצ’לסי מבהירים כי אם יקבל את הסכמתו, תוגש לברצלונה הצעה רשמית, שצפויה להיות הגבוהה ביותר של חלון ההעברות. מנגד, בארסה דורשת לפחות 70 מיליון אירו, סכום שכולו ייחשב כרווח נקי ויקל משמעותית על מגבלות הפייר־פליי הפיננסי.

בינתיים, לפי גורמים בספרד, ההצעה של צ’לסי רחוקה מהדרישות. בממלכה מעריכים שהבלוז מוכנים לשים על השולחן כ־50 מיליון אירו, בעוד שגילם באלאגה, עיתונאי קטלוני הפועל באנגליה, טען ברדיו קטלוניה כי "צ’לסי לא תשלם 58 מיליון אירו על פרמין. הם חושבים שזה יקר מדי עבורו", אם כי לא שלל שמדובר בחלק מטקטיקת מו"מ, בידיעה שבארסה זקוקה להכנסות.

פרמין לופס (IMAGO)

העניין של צ’לסי בלופס נובע משילוב של סיבות מקצועיות ואסטרטגיות. לופס כבש בעונה שעברה שמונה שערים ובישל עשרה ב־46 הופעות רשמיות, והיה שותף לזכייה בלה ליגה, בגביע המלך ובסופר קאפ הספרדי. יכולתו לפרוץ קדימה מהקישור, האנרגיה והסיומת המצוינת שלו הופכות אותו לשחקן שמתאים לשיטת הלחץ של מארסקה. מעבר לכך, הוא עשוי לקבל דקות משחק משמעותיות יותר מאשר בקישור הצפוף של בארסה, יתרון חשוב במיוחד בעונה שלפני מונדיאל.

בברצלונה שומרים על איפוק ומדגישים כי לא התקבלה הצעה רשמית. המועדון מציין כי הוא בונה על לופס לעתיד, ורק אם השחקן עצמו יבקש לעזוב ותגיע הצעה שתעמוד בדרישות, תישקל האפשרות לשחררו.

צ’לסי מצידה כבר ביצעה קיץ מסע רכש מרשים, עם השקעה של כ־300 מיליון אירו על שחקנים צעירים ומבטיחים, בהם ז’ואאו פדרו, ג’יימי גיטנס, יורל האטו ואסטבאו ויליאן. היא גם זכתה לאחרונה בליגת הקונפרנס, בגביע העולם למועדונים על חשבון פ.ס.ז’ והבטיחה מקום בליגת האלופות, מה שמעניק לה יוקרה ואמביציה להמשיך להתחזק.

פרמין לופס (IMAGO)

עכשיו, הזרקור מופנה אל פרמין לופס, האם יבחר לעשות את הקפיצה לאנגליה ולהצטרף לפרויקט של מארסקה, או שיישאר נאמן לבארסה כדי להמשיך ולהתפתח בבית שגידל אותו. החלטה צפויה בתוך שעות.