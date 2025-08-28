"לא מצאנו לנכון לשלב שחקנים איטלקים בקבוצה"

אחרי פתיחת העונה עם ניצחון על לאציו בסרייה א', ססק פברגאס ניתח את חלון ההעברות של קומו, וכשנשאל על המחסור בשחקנים איטלקים בסגל שלו, הדגיש כי קשה מאוד למצוא כישרונות צעירים מאיטליה שיתאימו לקבוצת הנוער של המועדון.

"בין שחקן ספרדי צעיר לבין איטלקי, תמיד הייתי בוחר בכם. אבל אין לכם אחד כזה!" אמר המאמן הקטלוני במסיבת העיתונאים. פברגאס ציין שהם מנסים לחזק את מחלקת הנוער, אך הדגיש את הקושי למצוא או לשלב שחקנים איטלקים צעירים בעלי איכות מתאימה, בעיה שמלווה את הכדורגל האיטלקי בשנים האחרונות.

"זה קשה. אם מסתכלים עלינו, אני לא מדבר על אחרים, אלא על שישה או שבעה ספרדים שהגיעו. אבל אני אישית, יחד עם ההנהלה, ניסינו להחתים כמה שיותר איטלקים. אני נשבע: ניתחנו, ראינו אילו שחקנים אנחנו יכולים להביא כדי להעלות את הרמה של הקבוצה, אפילו צעירים, אבל זה היה מאמץ אדיר. השחקן האיטלקי הטוב ביותר משחק באינטר, ביובנטוס, וברמות האלה קשה לנו מאוד להתחרות", אמר פברגאס.

ססק פברגאס (רויטרס)

"זה קשה לסגנון המשחק שאנחנו רוצים לשחק. אפשר להתחיל מהנושא של מערכת הנוער. אני לא אדבר יותר מדי על המנטליות כי אני לא מכיר לעומק את הדינמיקה של מועדונים אחרים, אבל אצלנו פשוט לא מצאנו את המקום הנכון לשלב שחקנים איטלקים בקבוצה", הוסיף.

המאמן סיים בהסבר על הנוכחות הגבוהה של שחקנים ספרדים בקומו, כשהוא מדגיש שזה שוק שהוא מכיר היטב ושם את מבטחו בשחקנים אותם הביא. "אני מכיר את השוק הספרדי הרבה יותר טוב ויש לי ביטחון, כי הכישרון הספרדי כרגע, במיוחד אצל השחקנים שאנחנו מחתימים, הוא חזק. יש שם הרבה פוטנציאל, אבל אם הייתי צריך לבחור בין איטלקי לספרדי, תמיד הייתי בוחר בראשון. רק צריך להבין איך למצוא אותו או אם עלינו לפתח אותו לעתיד", סיכם.