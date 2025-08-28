יום חמישי, 28.08.2025 שעה 08:21
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
30-51אינטר1
30-21נאפולי2
30-21יובנטוס3
30-21קומו4
30-11רומא5
31-21קרמונזה6
11-11פיורנטינה7
11-11קליארי8
10-01לצ'ה9
11-11אטאלנטה10
10-01גנואה11
11-11ורונה12
11-11אודינזה13
11-11פיזה14
02-11מילאן15
01-01בולוניה16
02-01ססואולו17
02-01פארמה18
02-01לאציו19
05-01טורינו20

"לא מצאנו לנכון לשלב שחקנים איטלקים בקבוצה"

מאמן קומו ססק פברגאס התייחס למיעוט האיטלקים בסגל שלו במסיבת עיתונאים והסביר: "בין ספרדי לאיטלקי צעיר הייתי בוחר באחד משלכם, אבל אין לכם כזה"

|
ססק פברגאס (IMAGO)
ססק פברגאס (IMAGO)

אחרי פתיחת העונה עם ניצחון על לאציו בסרייה א', ססק פברגאס ניתח את חלון ההעברות של קומו, וכשנשאל על המחסור בשחקנים איטלקים בסגל שלו, הדגיש כי קשה מאוד למצוא כישרונות צעירים מאיטליה שיתאימו לקבוצת הנוער של המועדון.

"בין שחקן ספרדי צעיר לבין איטלקי, תמיד הייתי בוחר בכם. אבל אין לכם אחד כזה!" אמר המאמן הקטלוני במסיבת העיתונאים. פברגאס ציין שהם מנסים לחזק את מחלקת הנוער, אך הדגיש את הקושי למצוא או לשלב שחקנים איטלקים צעירים בעלי איכות מתאימה, בעיה שמלווה את הכדורגל האיטלקי בשנים האחרונות.

"זה קשה. אם מסתכלים עלינו, אני לא מדבר על אחרים, אלא על שישה או שבעה ספרדים שהגיעו. אבל אני אישית, יחד עם ההנהלה, ניסינו להחתים כמה שיותר איטלקים. אני נשבע: ניתחנו, ראינו אילו שחקנים אנחנו יכולים להביא כדי להעלות את הרמה של הקבוצה, אפילו צעירים, אבל זה היה מאמץ אדיר. השחקן האיטלקי הטוב ביותר משחק באינטר, ביובנטוס, וברמות האלה קשה לנו מאוד להתחרות", אמר פברגאס.

ססק פברגאס (רויטרס)ססק פברגאס (רויטרס)

"זה קשה לסגנון המשחק שאנחנו רוצים לשחק. אפשר להתחיל מהנושא של מערכת הנוער. אני לא אדבר יותר מדי על המנטליות כי אני לא מכיר לעומק את הדינמיקה של מועדונים אחרים, אבל אצלנו פשוט לא מצאנו את המקום הנכון לשלב שחקנים איטלקים בקבוצה", הוסיף.

המאמן סיים בהסבר על הנוכחות הגבוהה של שחקנים ספרדים בקומו, כשהוא מדגיש שזה שוק שהוא מכיר היטב ושם את מבטחו בשחקנים אותם הביא. "אני מכיר את השוק הספרדי הרבה יותר טוב ויש לי ביטחון, כי הכישרון הספרדי כרגע, במיוחד אצל השחקנים שאנחנו מחתימים, הוא חזק. יש שם הרבה פוטנציאל, אבל אם הייתי צריך לבחור בין איטלקי לספרדי, תמיד הייתי בוחר בראשון. רק צריך להבין איך למצוא אותו או אם עלינו לפתח אותו לעתיד", סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */