מה הלאה עבור מנצ’סטר יונייטד ורובן אמורים?

מנצ’סטר יונייטד אינה מועדון שבנוי להפסיד ליריבה מליגה רביעית, אבל הנה אנחנו כאן. זה גם לא מועדון שאמור לסיים במקום ה־15, לא בעידן הפרמייר ליג הנוכחי, שבו הפערים הכלכליים מוטים בצורה כה ברורה לטובת הגדולות והפופולריות ביותר. ובכל זאת, שם סיימה יונייטד את העונה שעברה. האם משהו השתנה מאז? לא נראה שכן. השאלה הגדולה היא: מה עושים עכשיו?

לרובן אמורים עצמו אין את התשובה. בעלי המיעוט סר ג’ים רטקליף, המנכ"ל עומאר ברדה והדירקטור הטכני ג’ייסון וילקוקס הם אלו שצריכים להחליט על כיוונה של יונייטד. הם היו אלה שדחו את ההצעות של דן אשוורת’ לגבי שמות כמו תומאס פרנק, מרקו סילבה וגרהאם פוטר כמחליפים לאריק טן האח שפוטר באוקטובר. הם אלו שדחפו לאמורים, וברדה אפילו טס לפורטוגל והבהיר לו שזה "עכשיו או אף פעם", כשזה ביקש לסיים את העונה בספורטינג.

מאז מונה השיג אמורים 17 ניצחונות בלבד ב־45 משחקים, מתוכם שבעה בדרך לגמר הליגה האירופית בעונה שעברה. בוודאי שזה לא המאזן שציפו לו בהנהלה הבכירה של יונייטד, במיוחד אחרי שגובו בקיץ האחרון ביותר מ־200 מיליון ליש"ט לשלושה שחקני התקפה, וזאת למרות שסיפק את המיקום הגרוע ביותר בליגה מאז עונת 1974/75, אז ירדה הקבוצה לליגת המשנה.

רובן אמורים (רויטרס)

אמורים עצמו אמר בעונה שעברה שהוא מוכן להתפטר, אך שוכנע להישאר. אחרי ההדחה מול גרימסבי דבריו נשמעו מדאיגים: "השחקנים שלי דיברו בקול רם מאוד הערב והראו מה הם רוצים", אמר. כשנשאל אם הבין מה קרה לקבוצה שלו השיב: "לא. אבל אני המאמן. זו אמורה להיות העבודה שלי להבין מה קרה".

בקיץ סיפר אמורים על האופי הרגשי שלו והבטיח להיות פחות בוטה מול התקשורת. יש להכיר גם את הנסיבות: הוא נאלץ לדבר על כר הדשא כשמאחוריו אוהדי גרימסבי חוגגים ושרים לו "תפוטר בבוקר". ועדיין, לא דבריו ולא מעשיו במעמד הפנדלים שידרו דמות של מנהיג מלפנים, וזה כבר בעיה.

מבנה הקבוצה נבנה סביב המערך המפורסם של אמורים, עם שלושה בלמים, שני שחקני אגף, שני קשרי אמצע, שני מספרי 10 וחלוץ מרכזי. שיטה זו הובילה להחלטות קשות: ג’יידון סאנצ’ו ואנתוני נדחקו החוצה, גם הסבלנות כלפי רשפורד פחתה, וערכם של השחקנים ירד. גם אלחנדרו גארנאצ’ו ספג נוקשות מצד אמורים, וההתנהגות שלו מאז ההדחה מהסגל לא הוסיפה לו נקודות. כעת הוא מנהל מו"מ עם צ’לסי.

שחקני מנצ'סטר יונייטד שבורים (רויטרס)

אפילו קובי מאינו, אנגלי יליד מנצ’סטר ואוהד יונייטד מילדות, מרגיש מודר כל כך עד שאם תגיע הצעה טובה, יהיה מוכן לעזוב. מול גרימסבי קיבל סוף סוף הופעה ראשונה העונה, שיחק 90 דקות, לא הבריק אך גם לא היה הגרוע במגרש. רבים סבורים שאם המערכת היא הסיבה לכך ששחקן בן 20 כזה שוקל לעזוב, אז אולי המערכת היא הבעיה.

אמורים מתעקש שהשיטה הזו היא סוד הצלחתו בספורטינג, אבל באנגליה התחרות קשה יותר, הכדורגל פיזי יותר והיריבות רבות יותר. דוגמה לכך נראתה ביום ראשון מול פולהאם, כשמרקו סילבה שינה מערך במהלך המשחק והשתלט על מרכז המגרש, דבר שיונייטד לא ידעה להגיב אליו.

לכן בקיץ האחרון השקיעה יונייטד 200 מיליון ליש"ט בשחקני התקפה. מתאוס קוניה נראה כרכש מוצלח, אך החטאתו בדו־קרב הפנדלים מול גרימסבי עלתה ביוקר. גם היעדרו של בנג’מין ששקו מבועטים הראשונים הדהים לא מעט אוהדים.

בנג'מין ששקו (רויטרס)

גם אם יונייטד הייתה מצליחה "לברוח" לסיבוב השלישי, עדיין היו שאלות גדולות. במועדון בסדר גודל כזה אי אפשר לטאטא תצוגות כאלו מתחת לשטיח. ביום שישי ידבר אמורים במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול ברנלי. ניצחון צפוי, אך רחוק מלהיות מובטח. עד אז, לאיש אין תשובה מה צופן העתיד.

עד כמה יונייטד גרועה תחת אמורים?

* אחוז הניצחונות של אמורים בפרמייר ליג עומד על 24.7% בלבד.

* זהו המאזן הגרוע ביותר של מאמן יונייטד מאז עידן פרגוסון. לשם השוואה: דייוויד מויס נחשב לכישלון עם 50%.

* יונייטד ניצחה רק 7 מתוך 29 משחקי ליגה תחתיו.

* בעונה שעברה סיימה עם 42 נקודות בלבד – שפל היסטורי בפרמייר ליג.

* המיקום: 15, הנמוך ביותר של המועדון בעידן הפרמייר ליג, עם 44 שערי זכות בלבד.

* מאז תחילת עונת 2024/25 רק גנואה מהסרייה א’ כשלה להבקיע יותר פעמים במחצית הראשונה.

* לאמורים יש יותר משחקי פרמייר ליג (29) מאשר נקודות (28).

* מול יריבות אנגליות בגביעים יש לו ניצחון אחד בלבד (על ארסנל בפנדלים בגביע האנגלי) מול ארבעה הפסדים (טוטנהאם וגרימסבי בגביע הליגה, פולהאם בגביע האנגלי, טוטנהאם בליגה האירופית).