ליגה גרמנית 25-26
349-4412באיירן מינכן1
2613-2212לייפציג2
2511-2112בורוסיה דורטמונד3
2317-2812באייר לברקוזן4
2317-2512הופנהיים5
2217-2112שטוטגרט6
2123-2812איינטרכט פרנקפורט7
1620-1912פרייבורג8
1621-1612ורדר ברמן9
1520-2112פ.צ. קלן10
1519-1512אוניון ברלין11
1319-1612בורוסיה מנשנגלדבאך12
1218-1112המבורג13
1027-1512אוגסבורג14
922-1412וולפסבורג15
827-1012היידנהיים16
724-1012סט. פאולי17
623-1112מיינץ18

באיירן חילצה 2:3 מול היריבה מהליגה השלישית

החבורה של קומפאני ראתה את ווהן הצנועה משווה את התוצאה תוך שש דקות, אך הארי קיין הבטיח את הניצחון עם שער בדקה ה-94 ומנע הדחה מוקדמת מהגביע

|
הארי קיין בעננים (IMAGO)
הארי קיין בעננים (IMAGO)

באיירן מינכן גברה בהרכב משני אתמול (רביעי) 2:3 על ווהן מהליגה השלישית בגרמניה, כאשר לתדהמתה התקשתה מול היריבה הצנועה ונזקקה לשער ניצחון של הארי קיין בדקה ה-94 כדי להבטיח את ההעפלה לסיבוב השני של הגביע הגרמני.

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של האורחת הבווארית, וכעבור רבע שעה עלתה ל-0:1 בזכות פנדל ממוצלח של החלוץ. פאבלוביץ’ הרים כדור לרחבה לעברו של סשה בואי, שהופל בדרך לנגיחה וסחט את כדור העונשין ששם את באיירן בהובלה.

בהמשך התקשו החבורה של וינסנט קומפאני לנצל את היתרון שלהם בחלק ההתקפי כדי להגדיל את התוצאה. בתחילת מחצית השנייה לנארט קארל הצעיר חדר עם הכדור לרחבה וניסה לבעוט לעבר השער, אך הכדור ניתז מן ההגנה ושתי ניסיונות של קיין ובואי עלו בתוהו גם הם. הרחקה רעה של הגנת המארחת אל מייקל אוליסה הפנוי נגמרה ברשת, 0:2 לבווארים בדקה ה-51.

ווהן חוגגים את השער (IMAGO)ווהן חוגגים את השער (IMAGO)

אך ווהן לא הרימה ידיים מול האלופה המכהנת, ומשום מקום בדקה ה-64 הקבוצה מהעיר ויסבאדן צימקה ל0:1 כשג’ונתן טה נרדם הגנה ואפשר לחלוץ פתיח קאיה לדחוק את הכדור לרשת. בדקה ה-70 השלים קאיה צמד אחרי שהשתלט על כדור גובה שהורחק לעברו והמשיך לבדו מול אורביג כדי לנעוץ בפינה הימנית את שער השוויון.

באיירן ההמומה החלה ללחוץ כדי לצאת עם הניצחון, ועמוק בתוך תוספת הזמן הגביה יוסיפ סטאנישיץ’ כדור אליו היסס לצאת סטריצל שוער ווהן, ואפשר להארי קיין לנגוח פנימה את השלישי ולחגוג לצד הצמד שלו גם את ההעפלה לשלב השני של הגביע, שהלכה קשה מהצפוי. 

שקחני ווהן לא מאמינים (IMAGO)שקחני ווהן לא מאמינים (IMAGO)
הארי קיין חוגג את השער (IMAGO)הארי קיין חוגג את השער (IMAGO)
