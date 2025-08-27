יום רביעי, 03.12.2025 שעה 00:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

במשחק שהוקדם: סלטה ויגו ובטיס נפרדו ב-1:1

ברטרה העלה את הירוקים ליתרון רגע לפני ההפסקה, אך הוגו אלברס איזן רגע אחריה. פלגריני עם 2 ניצחונות ותיקו, התכולים עם 2 תוצאות תיקו והפסד. צפו

|
פבלו דורן מול נתן (La Liga)
פבלו דורן מול נתן (La Liga)

שני המחזורים הראשונים בספרד כבר מאחורינו והמחזור השלישי אוטוטו לפנינו, אך בינתיים היום (רביעי) שוחק משחק אחד, ולאו דווקא מהמחזורים הללו, אלא מהמחזור השישי. משחק שהוקדם בין סלטה ויגו לריאל בטיס התקיים בבלאידוס והוא נגמר בחלוקת נקודות, אחרי 1:1 בין שני הצדדים. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

המארחת לא ניצחה עדיין בלה ליגה העונה  אחרי 2:0 לחטאפה ו-1:1 עם מיורקה והיא יכולה להיות מאוכזבת במיוחד, אך כן להתנחם שנמנעה מהפסד נוסף אחרי שגם נקלעה לפיגור. הירוקים, שכן השיגו ניצחון במחזור הקודם עם 0:1 על אלאבס, וזאת אחרי 1:1 מול אלצ’ה במשחק הראשון שלהם בליגה, לפחות נותרו ללא הפסד, אך עם 5 מ-9.

אקס ברצלונה והבלם הנוכחי של מנואל פלגריני, מארק ברטרה, כבש רגע לפני הירידה להפסקה מבישול של ג’ובאני לו סלסו, אך ממש שתי דקות אל תוך המחצית השנייה הוגו אלברס איזן וחתם את תוצאת המשחק, ובכך בטיס פתחה את העונה עם 5 מ-9. לא רע, אבל פלגריני והקבוצה שלו שואפים העונה לסיים במקום שמוביל לאלופות.

בטיס תשחק עוד משחק אחד, כמו כל קבוצות הליגה הספרדית, לפני שהמועדונים יצאו לפגרת נבחרות. הירוקים יארחו בבית את אתלטיק בילבאו, שגם כן כמוהם שואפת לסיים במקום שמוביל לצ’מפיונס. סלטה ויגו תנסה להשיג ניצחון ראשון נגד ויאריאל, משחק לא פשוט בכלל, בבלאידוס.

1:1 קצבי בין סלטה לבטיס במשחק שהוקדם
