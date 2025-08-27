אצילי ואזולאי מובילים: מי יהיה Winner השבוע?

המחזור הראשון בליגת העל תם לו להוציא משחק אחד שנדחה בין מכבי ת”א להפועל פ”ת, והמחזור נתן רק תיאבון לעוד. גולים, בישולים, דרמות, מהפכים, ניצחונות והפסדים. אחרי מחזור דרמטי, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי לבחירת שחקן השבוע של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)

עומר אצילי

יש מה להוסיף בכלל? אחרי פתיחת עונה טובה באירופה ובגביע הטוטו, הכוכב הגיע בענק גם לליגת העל עם צמד גדול לרשת של בני סכנין כדי לסדר 1:2 לבית”ר ירושלים בדוחא. נראה שאפשר לומר סופית שהשיא של השחקן מימי עבר שוב כאן, ובגדול.

עומר אצילי חוגג (רדאד ג'בארה)

איתן אזולאי

מופע של הקשר ב-0:4 של מכבי חיפה על מכבי בני ריינה. אמנם הוא לא מופיע על רשימת הכובשים, אך הוא עשה הכל חוץ מזה עם שני בישולים, אחד לטריבנטה סיוארט ואחד לג’ורג’ה יובאנוביץ’, ועוד סחיטת פנדל שסידרה גול גם לדולב חזיזה. המשך ישיר לפתיחת העונה הטובה של אזולאי.

איתן אזולאי ודולב חזיזה חוגגים (עמרי שטיין)

אנדריאן קרייב

גם כאן אין גול או בישול, אבל מי שצפה במשחק של הפועל תל אביב נגד קריית שמונה הבין כבר אחרי מחזור אחד שהאדומים פגעו בינגו עם הקשר. שלט במרכז המגרש, ניהל, מסר, עבר, העביר והראה שיש בעל בית חדש בבלומפילד, כשיש לו חלק חשוב ב-1:2 של אליניב ברדה על הצפוניים.

אנדריאן קרייב בועט (רדאד ג'בארה)

זאהי אחמד

שחקנה של הפועל באר שבע ראה את עוז בילו כובש את הצמד הראשון בליגת העל, אז הוא ענה לו ובגדול והיה גיבור המהפך של הדרומיים בדרך ל-2:4 באצטדיון מרים. אחמד רשם שני שערים, והראה שהוא עדיין האיש למשימות המיוחדות של רן קוז’וק, כפי שהיה גם בעונה שעברה.

זאהי אחמד בטירוף (רדאד ג'בארה)

איליי טמם

אין כמו לפתוח עונה עם שלוש נקודות, ואת זר הפרחים על שלוש הנקודות שלו מהמחזור הראשון חיים סילבס יכול לשלוח לטמם. השחקן עלה מהספסל מיד אחרי ההפסקה כשאשדוד בפיגור 1:0, וזה נגמר ב-1:2 של הדרומיים על הפועל ירושלים, כשטמם כבש את השער הניצחון.