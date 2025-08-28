בילאפס צפוי להגיע לתמוך באבדיה מול איסלנד

נבחרת ישראל תחל את דרכה היום (חמישי, 15:00 שעון ישראל) באליפות אירופה 2025 כאשר תפגוש את איסלנד. הדרך לאליפות כללה שבועות של הכנה, אימונים, אירוע גאלה, טיסות ועבודה קשה מאוד. מהרגע שהנבחרת הגיעה לקאטוביץ אריאל בית הלחמי וחניכיו התאמנו וערכו ביקור מטלטל באושוויץ בירקנאו. הלו"ז כאמור בדרך לאליפות אירופה היה עמוס, אך בפולין מלון השחקנים מספק אטרקציות שעוזרות להעביר את הזמן בין תדרוך לאימון לארוחות הקבוצתיות.

האבטחה סביב הנבחרות בכלל ונבחרת ישראל בפרט כבדה, המלון כולל חדר משחקים עבור השחקנים, חדרי ישיבות בהם מתבצעים תדרוכים ולא רק לנבחרות כי אם גם לבעלי התפקידים השונים וביניהם רופאי הנבחרות. חדר המשחקים כולל פינה עם משחקי וידאו ושתי טלוויזיות גדולות, אם נפשם של השחקנים לא חשקה במשחקי וידאו השונים הרי שתמיד אפשר לשחק שם טניס שולחן, הוקי אוויר, סנוקר ואפילו שולחן כדורגל.

מחוץ לחדר המשחקים ישנם כפי שכבר צוין חדרי ישיבות, ישנה פינת ישיבה בה שחקנים יכולים לראות את משחקי הטורניר, ישנו גם אזור שבו ישנם חטיפים ושתייה, וישנה גם מספרה שפועלת לאורך שעות היום והנבחרות כאמור גם עורכות ארוחות קבוצתיות. התנאים אידאליים ככל האפשר מהבחינה הזו והיום כאמור הכל מתחיל בשעה שהיא לא הכי שגרתית ועם צוות שזכה לחיזוק מהליגה הטובה בעולם. כזכור, לטיסת הנבחרת הצטרף הפיזיו של פורטלנד כריס ג'רונה כאשר גם עוזר הג’נרל מנג’ר מייק שמיץ נמצא בפולין והיום הצטרפה לאימונים גם הרופאה של פורטלנד דוקטור קורטני ווטסון.

דני אבדיה זורק לסל (איגוד הכדורסל)

דוקטור ווטסון עבדה עם נבחרות הכדורסל של ארצות הברית ב-3X3 במשחקים האולימפיים בשנה שעברה ובנוסף הייתה גם חלק מהצוות של פלויד 'מאני' מייוות'ר. בעברה עבדה גם עם לוס אנג'לס ספארקס בתור דירקטורית הרפואה ומאמנת אתלטית. חבר המשלחת האחרון שצפוי להגיע הוא מאמנו של אבדיה צ'ונסי בילאפס. חזרה לשעת המשחק המיוחדת (15:00), חשוב לציין כי הדבר אמנם לא שגרתי או אידאלי, אך הוא גם לא כזה נדיר וכמובן שדרושות התאמות לקראת משחק מהסוג הזה בו חייבים ריכוז מקסימלי ומוכנות פיזית אופטימלית ככל האפשר.

בכדי להבין מה היה דרוש ובכלל מה דרוש משחקנים לקראת משחק בשעה הזו שוחחנו ב-ONE עם מאמן היכולות הגופניות של הנבחרת רימון יבזורי שסיפר: "הרבה פעמים ניתן לחשוב שמשחק בצהריים זה דבר מאוד מורכב, אבל בפועל חלק מאוד גדול מהאימונים של הנבחרת בהכנה לטורניר הנוכחי נעשו בצהריים בדיוק מהסיבה שבעצם חלק גדול מהמשחקים שלנו מתקיימים בצהריים ולכן השחקנים מוכנים ומכירים את השעה הזו ואת שעת הפעילות הזו וזה דבר משמעותי בהסתגלות הפיזיולוגית של הגוף להיות בשיא העוררות והפעילות בשעה הזו (14:00 שעון מקומי). ספציפית למשחק היום מה שעשינו הוא יקיצה באזור 08:00-08:30 בבוקר שזו בדרך כלל השעה שהשחקנים קמים בבוקר, עשינו ארוחת בוקר קלה ולאחריה פעילות קצרה בשילוב של סשן וידאו שבהם חזרנו על דגשים טקטיים למשחק”.

“לאחר הפעילות הקצרה שזה למעשה חימום ממושך שיתבצע כשלוש עד ארבע שעות לפני המשחק נתנו לשחקנים זמן להתקלח ולהתרענן לאחר מכן נפגשים לארוחה העיקרית לקראת המשחק בשעה 10:30-11:00, חשוב בארוחה הזו לאכול בעיקר פחמימות טובות - פסטה, בטטה. מגוון עשיר של פחמימות ומנת חלבון שתהיה קלה לעיכול כדוגמת דג לבן או חזה עוף ומאותו השלב אנחנו מתכוננים למשחק כמו לכל משחק עם יציאה בזמן מספק כדי לבצע חבישות והכנות באולם והרוטינה לאחר מכן היא כמו רוטינה לכל משחק", הוסיף.