ג'וקוביץ' התקשה מול סביידה אך עלה לסיבוב ה-3

נובאק ג’וקוביץ’ היה רחוק מלהרשים הערב (רביעי) במסגרת הסיבוב השני באליפות ארצות הברית הפתוחה, אך לבסוף השיג את הכרטיס לשלב הבא אחרי ניצחון על זכארי סביידה המקומי, המדורג 145 בעולם, שהציג לא מעט איכויות (בטח יחסית למיקום שלו בסבב) והקשה על הסרבי המעוטר. בסיום, 7:6(5), 3:6, 3:6, 1:6 לנולה אחרי שעתיים ו-34 דקות של טניס בניו יורק.

גדול הטניסאים בכל הזמנים הפסיד את הסט הראשון בתום שובר שוויון מותח ואחרי חבטת בקהנד אדירה של האמריקאי, אולם בסט השני נובאק כבר העלה הילוך וחזר ל-1:1. בשלישי האמריקאי כבר הוליך 1:3 עם שבירה, אך עם משחקון רע כשל ומכאן הסרבי כבר לא הביט לאחור עד לניצחון. הסט האחרון כבר היה במעמד צד אחד, ונובאק, האלוף מלפני שנתיים, בסיבוב ה-3.

נובאק ג'וקוביץ' שולח יד ארוכה (רויטרס)

זאכרי סביידה מחזיר (רויטרס)

זאכרי סביידה מנסה להגיע לכדור של נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

זה אמנם היה רק סיבוב שני אבל נובאק בן ה-38, שכזכור גם לא עשה הכנה על המשטח הקשה, נראה לפרקים לא קטנים עצבני, עייף ובעיקר כבד, ולא כפי שאנחנו רגילים לראות אותו, בוודאי לא מול מדורג 145 בעולם. ג’וקוביץ’ כמובן מחפש מייג’ור ראשון מזה שנתיים וה-25 מתחילת הקריירה, בשלב חצי הגמר, אם הכל יילך כמצופה, הוא עתיד לפגוש בקרלוס אלקראס.

נובאק ג'וקוביץ' מתכונן לסרב (רויטרס)