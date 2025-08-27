יום רביעי, 03.12.2025 שעה 02:56
ספורט אחר  >> טניס

ג'וקוביץ' התקשה מול סביידה אך עלה לסיבוב ה-3

הג'וקר היה רחוק מלהרשים מול האמריקאי (145) שגם לקח את הסט הראשון, אך הסרבי התעלה ברגעים המכריעים ורשם קאמבק בדרך לניצחון נוסף באליפות ארה"ב

|
נובאק ג'וקוביץ' חובט (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' חובט (רויטרס)

נובאק ג’וקוביץ’ היה רחוק מלהרשים הערב (רביעי) במסגרת הסיבוב השני באליפות ארצות הברית הפתוחה, אך לבסוף השיג את הכרטיס לשלב הבא אחרי ניצחון על זכארי סביידה המקומי, המדורג 145 בעולם, שהציג לא מעט איכויות (בטח יחסית למיקום שלו בסבב) והקשה על הסרבי המעוטר. בסיום, 7:6(5), 3:6, 3:6, 1:6 לנולה אחרי שעתיים ו-34 דקות של טניס בניו יורק.

גדול הטניסאים בכל הזמנים הפסיד את הסט הראשון בתום שובר שוויון מותח ואחרי חבטת בקהנד אדירה של האמריקאי, אולם בסט השני נובאק כבר העלה הילוך וחזר ל-1:1. בשלישי האמריקאי כבר הוליך 1:3 עם שבירה, אך עם משחקון רע כשל ומכאן הסרבי כבר לא הביט לאחור עד לניצחון. הסט האחרון כבר היה במעמד צד אחד, ונובאק, האלוף מלפני שנתיים, בסיבוב ה-3.

נובאק גנובאק ג'וקוביץ' שולח יד ארוכה (רויטרס)
זאכרי סביידה מחזיר (רויטרס)זאכרי סביידה מחזיר (רויטרס)
זאכרי סביידה מנסה להגיע לכדור של נובאק גזאכרי סביידה מנסה להגיע לכדור של נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

זה אמנם היה רק סיבוב שני אבל נובאק בן ה-38, שכזכור גם לא עשה הכנה על המשטח הקשה, נראה לפרקים לא קטנים עצבני, עייף ובעיקר כבד, ולא כפי שאנחנו רגילים לראות אותו, בוודאי לא מול מדורג 145 בעולם. ג’וקוביץ’ כמובן מחפש מייג’ור ראשון מזה שנתיים וה-25 מתחילת הקריירה, בשלב חצי הגמר, אם הכל יילך כמצופה, הוא עתיד לפגוש בקרלוס אלקראס.

נובאק גנובאק ג'וקוביץ' מתכונן לסרב (רויטרס)
זכארי סביידה (רויטרס)זכארי סביידה (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */