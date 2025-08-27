יום רביעי, 27.08.2025 שעה 20:04
ספורט אחר  >> אופניים

מפגינים פלסטינים חסמו את ישראל פרמייר טק

אירוע חמור מאוד במירוץ וואלטה אספניה: קבוצת מפגינים פרצה למסלול וחסמה חלק מהקבוצה הישראלית, שהגיבה: "מוקיעים בתוקף את מעשי המחאה המסוכנים"

|
המפגינים נכנסים למסלול (ישראל פרמייר טק)
המפגינים נכנסים למסלול (ישראל פרמייר טק)

במהלך השלב החמישי של מירוץ וואלטה אספניה שהתקיים הערב (רביעי) בשלב החמישי, התרחש אירוע חריג במיוחד, כאשר מספר מפגינים פרו פלסטינים פרצו למסלול וחסמו את רוכבי קבוצת פרמייר הישראלית.

כמה ק״מ לתוך המירוץ, כאשר הקבוצה רכבה יחד בדרך מחוץ לפיגוארס, מפגינים פרו פלסטינים פרצו לתוך המסלול ושיבשו את המירוץ. ארבעה רוכבים שלנו נאלצו לעצור לשניות ארוכות וארבעה אחרים עברו בין המפגינים. הקבוצה המשיכה במירוץ, אבל בבירור איבדה זמן בשל התקרית החריגה.

התקרית החמורה התרחשה למרות אמצעי אבטחה כבדים ביותר ולמרות שהמשטרה הספרדית נערכה למקרה כזה. זו הפעם הראשונה שתומכים פרו פלסטינים מצליחים לשבש מירוץ שבו משתתפת הקבוצה, ובוודאי תקרית שבה הקבוצה כולה, שמונה רוכבים וביניהם הישראלי נדב רייסברג, מעורבת.

המשטרה מנסה לאבטח את המסלול (ישראל פרמייר טק)המשטרה מנסה לאבטח את המסלול (ישראל פרמייר טק)

משטרת ספרד שמאבטחת את הקבוצה לא לוקחת צ׳אנסים והיא הקצתה היום לא פחות משמונה אופנועים לפטרל על המסלול, כשכמה אופנועים עם שתי הקבוצות שיזנקו לפני הקבוצה, שניים ינועו כמה ק״מ  לפניה עוד שניים מאחוריה. 

בעקבות המקרה, הקבוצה הוציאה הודעה: “קבוצת ישראל פרמייר טק מכבדת את זכותו של כל אדם לחופש הביטוי, כולל הזכות להפגין בדרכי שלום, אך אנו מוקיעים בתוקף את מעשי המחאה המסוכנים שהתרחשו הערב בשלב 5 של הוואלטה אספניה, אשר לא רק שסיכנו את בטיחות רוכבינו ואנשי המרוץ, אלא גם את בטיחות המפגינים עצמם. הקבוצה ממשיכה לעבוד עם מארגני המרוץ והרשויות הרלוונטיות כדי להבטיח את בטיחות הרוכבים ואנשי הצוות של הקבוצה  בוואלטה אספניה ובכל המרוצים האחרים שבהם הם נוטלים חלק”.

רוכבי ישראל פרמייר טק (ישראל פרמייר טק)רוכבי ישראל פרמייר טק (ישראל פרמייר טק)
מפגינים שיבשו את מירוץ הקבוצה הישראלית
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */