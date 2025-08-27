מפגינים פלסטינים חסמו את ישראל פרמייר טק

במהלך השלב החמישי של מירוץ וואלטה אספניה שהתקיים הערב (רביעי) בשלב החמישי, התרחש אירוע חריג במיוחד, כאשר מספר מפגינים פרו פלסטינים פרצו למסלול וחסמו את רוכבי קבוצת פרמייר הישראלית.

כמה ק״מ לתוך המירוץ, כאשר הקבוצה רכבה יחד בדרך מחוץ לפיגוארס, מפגינים פרו פלסטינים פרצו לתוך המסלול ושיבשו את המירוץ. ארבעה רוכבים שלנו נאלצו לעצור לשניות ארוכות וארבעה אחרים עברו בין המפגינים. הקבוצה המשיכה במירוץ, אבל בבירור איבדה זמן בשל התקרית החריגה.

התקרית החמורה התרחשה למרות אמצעי אבטחה כבדים ביותר ולמרות שהמשטרה הספרדית נערכה למקרה כזה. זו הפעם הראשונה שתומכים פרו פלסטינים מצליחים לשבש מירוץ שבו משתתפת הקבוצה, ובוודאי תקרית שבה הקבוצה כולה, שמונה רוכבים וביניהם הישראלי נדב רייסברג, מעורבת.

המשטרה מנסה לאבטח את המסלול (ישראל פרמייר טק)

משטרת ספרד שמאבטחת את הקבוצה לא לוקחת צ׳אנסים והיא הקצתה היום לא פחות משמונה אופנועים לפטרל על המסלול, כשכמה אופנועים עם שתי הקבוצות שיזנקו לפני הקבוצה, שניים ינועו כמה ק״מ לפניה עוד שניים מאחוריה.

בעקבות המקרה, הקבוצה הוציאה הודעה: “קבוצת ישראל פרמייר טק מכבדת את זכותו של כל אדם לחופש הביטוי, כולל הזכות להפגין בדרכי שלום, אך אנו מוקיעים בתוקף את מעשי המחאה המסוכנים שהתרחשו הערב בשלב 5 של הוואלטה אספניה, אשר לא רק שסיכנו את בטיחות רוכבינו ואנשי המרוץ, אלא גם את בטיחות המפגינים עצמם. הקבוצה ממשיכה לעבוד עם מארגני המרוץ והרשויות הרלוונטיות כדי להבטיח את בטיחות הרוכבים ואנשי הצוות של הקבוצה בוואלטה אספניה ובכל המרוצים האחרים שבהם הם נוטלים חלק”.

רוכבי ישראל פרמייר טק (ישראל פרמייר טק)