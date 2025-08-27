טיילור פריץ הפך פיגור מפתיע, קספר רוד הודח

הסיבוב השני של אליפות ארה"ב הפתוחה יצא הערב (רביעי) לדרכו עם לא פחות מ-23 מפגשים שישוחקו אל תוך הלילה. מלבד הניצחון של נובאק ג’וקוביץ’ על האמריקאי זכארי סביידה, במוקד הגברים נפגש המדורג 12 קספר רוד מול רפאל קולינטון, כאשר גם טיילור פריץ התמודד מול לויד האריס, 349 מקומות מאחוריו בדירוג.

טיילור פריץ הופתע מול לויד האריס, המדורג 350 מקומות מתחתיו, ונכנע 6:4 לדרום אפריקאי במערכה הראשונה. גם לאחר מכן התקשה האמריקאי והצליח להשוות בקושי עם 6:7 בזכות 3:7 בשובר שוויון. במערכה השלישית פריץ כבר מצא את הקצב ושבר פעמיים את יריבו בדרך ל-2:6, וסיים את הסיפור במערכה הרביעית עם 4:6 בדרך ל-1:3 שהשכיח את הדאגות לעיני הקהל הביתי.

קספר רוד נפרד מהטורניר אחרי שנקלע לפיגור מול רפאל קולינטון במערכה הראשונה, כאשר יריבו הבלגי מצליח לאורך ההתמודדות לרשום מולו לא פחות מ-16 אייסים. הנורבגי חזר להוביל 1:2, אך קולינטון כפה מערכה חמישית אחרי ששבר את רוד ושמר על ההגשות שלו עד לסיום, בדרך ל-4:6. הבלגי המשיך להפציץ ואחרי 5:7 הדיח את רוד ועלה על חשבונו לסיבוב הבא.

טיילור פריץ לוקח אוויר (רויטרס)

לויד האריס מתייעץ בין המערכות (רויטרס)

במשחקים המוקדמים של היום פגשה אמה נבארו את האמריקאית קתרין מקנאלי, וגברה עליה בלי בעיות 2:6 ו-1:6 בדרך ל-0:2 שהבטיח למדורגת 11 בעולם את הסיבוב הבא. עוד אצל הנשים יצאה ג’סיקה פגולה המדורגת רביעית עם 1:6 ו-3:6 מול אנה בלינקובה הרוסייה, ולא התקשתה בדרך לסיבוב הבא.

אמה נבארו חובטת (IMAGO)

המדורג 21 יירי להצ’קה פתח את ההתמודדות מול תומאס אצ’וורי בצורה מקרטעת עם שלוש טעויות כפולות, נשבר פעמיים והפסיד 6:2, אך במערכה השנייה התאושש בענק עם 0:6 והשווה את התוצאה. הצ’כי המשיך ביכולת טובה בדרך ל-2:6 ששם אותו בהובלה, ובמערכה הרביעית הארגנטינאי הצליח רק לדחות את הקץ עם 4:6 שהבטיח ללהצ’קה ניצחון 1:3 ואת הסיבוב השלישי.

ירי להצ'קה חובט (IMAGO)

ג'סיקה פגיולה חובטת (רויטרס)

משחק חריג במיוחד אשר נרשם הערב הפגיש בין המדורג 31 ברנדון נקאשימה למדורג 175 ג’רומי קים, שנאבקו במשך כ-4 וחצי שעות בחמש מערכות על העפלה לסיבוב הבא. תחילה האמריקאי הזיע מעט אך יצא עם 4:6 מול יריבו השוויצרי, אך לאחר מכן קים התעלה פעמיים וניצח בשובר שוויון. במערכה הרביעית נקאשימה השווה ל-2:2 את התוצאה עם 3:6, ואחרי מאבק עיקש יצא השוויצרי עם הכרטיס לסיבוב הבא כשהדהים 8:10 בשובר שוויון ו-2:3 בסיכום.

תוצאות נוספות:

גברים:

ז’ואאו פונסקה – תומאס מחאק 3:0

בנג’מין בונזי – מרקוס ג’ירון 2:3

ארתור רינדרקנך – אלחנדרו דוידוביץ’-פוקנה 2:3



נשים:

אמה רדוקאנו – ג’אנסי טין 0:2

ויקטוריה אזארנקה – אנסטסיה פוליוצ’קובה 0:2

כריסטינה בוסקה – אלכסנדרה אילה 0:2

מויוקה אוצ’יאמה – ברברה קרג’יקובה 2:0

