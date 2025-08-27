כל התקציבים שיחלק משרד התרבות והספורט

משרד התרבות והספורט יחלק השנה כ-136 מיליון שקלים לאיגודים בספורט הישראלי. איך תחולק העוגה בין כלל הענפים? ONE מביא את המספרים המלאים לשנת 2025, כספים שיחולקו רק לאיגודים ולא כולל את האגודות שיזכו לתקציבים נפרדים מהמדינה.

על פי מבחני התמיכה, שני הענפים הגדולים בספורט הישראלי יקבלו סכומי עתק של עשרות מיליוני שקלים, כאשר ההתאחדות לכדורגל תזכה לתמיכה בגובה של 21,413,510 שקלים. איגוד הכדורסל יקבל 15,808,180 שקלים ממשרד התרבות והספורט, כמו גם 408,158 שקלים שייכנסו לקופתו עבור הפעילות בענף הכדורסל 3X3.

בענפים הקבוצתיים מהספורט האולימפי, איגוד הכדורעף יזכה לכספי תמיכה על הכדורעף באולמות בגובה של 4,467,123 שקל ועל כדורעף החופים בגובה של 276,087 שקל, הכדוריד יקבל בדיוק 1,832,850 שקלים מהמדינה, איגוד הכדורמים יקבל 1,224,268 שקלים, בעוד שענף ההוקי קרח יקבל 423,052 שקלים והרוגבי 1,000,657 שקלים.

ים מדר ובר טימור (חגי מיכאלי)

בענפים האולימפיים הבולטים, איגוד האתלטיקה יקבל 1,489,759 שקל, הג’ודו שהביא שלוש מדליות אולימפיות במשחקים האולימפיים האחרונים יגיע לכספי תמיכה בגובה של 3,843,656 שקל, איגוד ההתעמלות שזכה בשתי מדליות כסף אולימפיות בפאריס יקבל 7,380,414 שקל, איגוד השחייה הגיע לתקציב של 3,741,176 שקל, איגוד השייט שזכה בשתי מדליות אולימפיות מזהב ומכסף יעלה ל-3,141,920 שקל, איגוד האופניים נתמך ב-872,799 שקלים, האיגרוף יקבל 687,832 שקל, איגוד הטניס יזכה ל-1,926,945 שקל בעוד שבטניס השולחן יסתפקו בסכום של 765,669 שקל.

איגוד הסיוף יקבל 1,041,537 שקל, הקיאקים 411,579, הקליעה יתוקצב ב-517,399 שקלים, הקשתות 724,263 שקלים, רכיבה על סוסים ייתמך ב-1,507,855, הטאקוונדו יקבל השנה 1,595,991 שקל, הטריאתלון יתקיים מ-759,927 שקלים, ההיאבקות 482,057 שקל, הרמת המשקולות 555,306 שקל, חתירה 160,000 שקל, הגולף יקבל 200,000, הבדמינטון 267,721, איגוד גלישת הגלים יגיע ל-1,034,665 שקל, ההחלקה על הקרח 424,511 שקל וענף הטיפוס הספורטיבי יקבל מכספי המדינה סכום של 681,463 שקל.

האלוף האולימפי הטרי, גולש הרוח תום ראובני (World sailing)

ענף הבייסבול יתוקצב ב-188,249 שקלים השנה, סקווש 200,000 שקל, סקי המים יקבל 259,627 שקלים, קיקבוקס 795,257 וקראטה 434,582 שקלים, הסופטבול ב-594,974 שקלים, הפוטבול האמריקאי יתוקצב ב-797,767 שקל, הפריזבי והקריקט יסתפקו ב-200 אלף ש”ח כל אחד.

בענפים שאינם אולימפיים, אושו-קונגפו יקבלו 329,191, ביליארד את תקציב המינימום של 200 אלף, ג'יו ג'יטסו 645,748, גלגיליות 234,656, דאיה וצניחה חופשית קלוב התעופה 200 אלף, טיסנאות קלוב תעופה 121,133 שקל, כדורת 200,000 וכדורת דשא 29,276, פטנק 200,000 שקלים, ניווט 161,485, סמבו 460,489 וספורט הריקוד יזכה לתקציב של 230,583.

בענפי החשיבה, ענף הברידג’ יזכה לתמיכה של 208,148 שקלים, השחמט 930,362 והדמקה ב-192,050 שקלים. בנוסף, התאחדות ספורט הנכים תקבל 2,283,600 שקלים, ארגון הספורט של החרשים יתוקצב ב-1,242,248 וארגון הספורט לבעלי לקויות ראייה יקבל ממשרד התרבות והספורט 654,160 שקלים.

המספר הנוסף: הבונוסים לענפים המועדפים

בסך הכל, משרד התרבות והספורט יחלק כספי תמיכה לאיגודים בסך של 93,536,180 שקלים. אבל זה לא הכל, כי משרד התרבות והספורט יחלק גם תקציבים נוספים לענפים המועדפים בסך 43,216,800 שקלים.

על פי הסעיף של הזכאות לתמיכה נוספת, מבין הענפים האולימפיים - איגוד הג'ודו יקבל תוספת של 5,188,430 שקלים לתקציבו, איגוד ההתעמלות יקבל עוד 5,034,477 שקלים מעבר לכספי התמיכה שהוזכרו קודם, השייט 5,942,752 שקלים אחרי ההצלחה באולימפיאדת פאריס, לשחייה יגיעו ל-3,233,200 שקלים השנה במסגרת תקציב הענף המועדף, האתלטיקה יקבלו 3,233,200 שקלים, איגוד האופניים נשאר בענפים המועדפים ויזכה ל-711,694 שקלים, הטריאתלון יכניס עוד 711,694 שקלים גם כן, והטאקוונדו יקבל 840,475 שקלים.

רז הרשקו וענבר לניר. המדליסטיות הטריות מהג'ודו בפאריס (רדאד ג'בארה)

כמו כן, במסגרת תקציב הענפים המועדפים איגוד הכדוריד יזכה בתקציב של 1,419,303 שקלים, בכדורמים יקבלו עוד 2,676,096 שקלים, איגוד ההחלקה על הקרח יקבל 840,475 שקלים אקסטרה, ההיאבקות 711,775, הסיוף 840,475 שקלים וענף רכיבה על סוסים יזכה ל-731,834 כענף מועדף.

מבין הענפים שאינם אולימפיים - קיק בוקס, ג'יו ג'יטסו וסקי מים, יקבלו כל אחד מהם סכום של 1,185,575 שקלים, בעוד שהפוטבול האמריקאי יקבל 538,906 שקלים. בספורט הפראלימפי - כל אחד מענפי השחייה, החתירה והטניס יזכה לתוספת של 1,616,600 כענף מועדף, בעוד הכדורשער והכדורסל הפראלימפיים יקבלו 1,007,744 שקלים כ"א.

פירוט הסכומים לשנת 2025 נודע לאיגודים רק היום (חמישי), כלומר באמצע השנה, ובמשרד התרבות והספורט יהיו חייבים לפרסם זאת בשלב מוקדם יותר להבא, כדי שכל איגוד יידע בשלב מוקדם כמה כסף הוא אמור לקבל. התהליכים הללו חייבים להתייעל בעתיד כדי שכל איגוד יוכל להתנהל נכון כלכלית ולחשב את הפעילות וההוצאות שלו במהלך השנה בהתאם לגודל התקציב שיקבל מהמדינה.