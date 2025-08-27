יום שבת, 30.08.2025 שעה 13:57
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

קניקובסקי בהרכב פרנצווארוש לגומלין מול קרבאח

בדרך לנציג נוסף בליגת אלופות? אחרי שהפסידו 3:1 במשחק ה-1, רובי קין וחניכיו, יחד עם הקשר ב-11, ינסו להשלים מהפך אצל אלופת אזרבייג'ן ב-19:45

|
שחקני פרנצווארוש (IMAGO)
שחקני פרנצווארוש (IMAGO)

לאחר שחזינו אמש בהעפלה המרגשת של עופרי ארד ודן גלזר עם קייראט לליגת האלופות, הערב (רביעי, 19:45) נקווה לצפות בישראלי נוסף שמבטיח את מקומו בשלב הליגה של הליגה הטובה באירופה, כאשר גבי קניקובסקי ופרנצווארוש יתארחו למשחק הגומלין של הפלייאוף מול קרבאח האזרית, לה נכנעו 3:1 במפגש הראשון בהונגריה.

אחרי שאיבדו יתרון ביתי במשחק הראשון בדרך להפסד מאכזב, רובי קין וחניכיו יהיו חייבים לספק תצוגת שיא על מנת לבצע מהפך בחוץ ולהשלים את המשימה הגדולה ביותר. במקרה שהם לא יצליחו לעשות זאת, קניקובסקי וחבריו ישחקו העונה במפעל השני בחשיבותו – הליגה האירופית. יש לציין שגם מוחמד אבו פאני משחק באלופת הונגריה, אך לא נכלל בסגל עקב עזיבה שעשויה לקרות בקרוב.

הרכב קרבאח: מתאוס קוצ’לסקי, מתאוס דה סילבה, בהלול מוסטפזאדה, קווין מדינה, אלווין קפרקולייאב, מרקו ינקוביץ’, פדרו ביקלהו, קאדי בורגס, לאונרדו אנדראדה, אבדלה זוביר ונרימאן אחונזדאדה. 

הרכב פרנצווארוש: דנש דיבוץ’, איברהים סיסה, טון רימייקרס, קבריילס מקרקיס, קאלום אודוודה, נאבי קייטה, בנץ’ אוטווס, גבי קניקובסקי, ג’ונתן לוי, לני ג’וסף וברנבס וארגה.

כאמור, במפגש הקודם בין הקבוצות הייתה זו החבורה של רובי קין שעלתה ליתרון בדקה ה-29 בזכות שער של וארגה הוותיק. במחצית השנייה המשחק התהפך לחלוטין, כאשר שערים של יאנקוביץ’, מדינה וגורבנלי השלימו מהפך ותוצאה מבטיחה מאוד לקראת הגומלין הערב.

גבי קניקובסקי (צילום מסך)גבי קניקובסקי (צילום מסך)
