הסיפור המלא על השכונה במגרש של בני סכנין

הסיפור המלא על השכונה באצטדיון דוחא עם פרטים חדשים. לאחר חשיפת שיחת היום ב-ONE על כך שחלקי המגרש אינם שווים באצטדיונה הביתי של בני סכנין, מתגלים פרטים נוספים, כאשר בעקבות ההערה של מוטי חביב בצוות השידור משקיף המשחק אבי לוי העיר על העניין.

המשקיף העיר על כך בדו”ח שלו וזה נכתב בדו”ח המשחק. בעקבות כך, בהתאחדות לכדורגל שלחו אתמול את אחמד יזבק שאחראי על הליגות החובבניות בהתאחדות, לעשות ביקורת במגרש בסכנין.

הביקורת שלו העלתה שאכן יש הבדל של 2.5 מטרים בין החצאים של המגרש בסכנין לטובת הצד השמאלי, וזאת אחרי שסימנו את קו האמצע בצורה עקומה.

בעקבות כך, בסכנין אמרו להתאחדות שסידרו את זה כמו שצריך, אבל לפני המשחק הבית הבא של סכנין בליגה נגד הפועל חיפה, תיעשה ביקורת נוספת.

מה שמדהים זה שהמגרש אושר על ידי רועי ריינשרייבר, מנהל נבחרת ישראל שאחראי על ביקורת על המגרשים מטעם ההתאחדות, ובעקבות הביקורת שלו אישרו את האצטדיון בסכנין.