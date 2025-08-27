פיגו: הייתי רוצה מאוד לשחק באתלטיקו מדריד

לואיס פיגו, שזכור בעיקר בעקבות מעברו מעורר המחלוקת מברצלונה לריאל מדריד כשהיה השחקן הטוב בעולם, העניק ראיון מעניין בו הוא מנתח את שוק ההעברות, וממשיך לראות באקסיות שלו כפייבוריטיות לזכייה באליפות ספרד, אם כי טען ש“צריך לראות איך תשפיע עזיבתו של לוקה מודריץ” עבור הבלאנקוס. בנוסף, הפורטוגלי חזר לתקופתו כשחקן, וסיפק ציטוט מעניין לגבי קבוצה מפתיעה שהיה רוצה לשחק בה.

“אם תשאל אותי, מלבד ברצלונה וריאל, אולי הייתי רוצה לחתום באתלטיקו מדריד, בגלל הפילוסופיה שלהם, האווירה והאצטדיון, תמיד היה מרגש לשחק שם. בנוסף, היה יכול להיות מיוחד גם לקחת חלק בדרבי של העיר סביליה. אני לא אגיד אם בסביליה או בריאל בטיס, כי האוהדים של הקבוצה השנייה יהרגו אותי”. אמר פיגו, לו לא חסרים אויבים בכדורגל.

על ריאל מדריד ושאיפותיה בעונה הזאת, הפורטוגלי אמר: “אחרי שנה כמו הקודמת, המועדון תמיד מנסה להתחזק כדי להיות יציב יותר ולשפר את הסגל בעמדות שהוא חושב שנחוצות. יש גם לראות איך תשפיע העזיבה של מודריץ’, שהיה מאוד חשוב בשנים האחרונות. הכוונה היא לגבור על ברצלונה, כשאתה משחק במדריד, אתה חייב להיות מודע שאתה צריך לזכות בהכל”.

לואיס פיגו בתקופתו בברצלונה (רויטרס)

אגדת העבר נתן גם את דעתו על הרכישות שהצטרפו לליגה: “אני אוהב את טרנט אלכסנדר-ארנולד ומרקוס רשפורד”. מצד שני, הוא משוכנע שהמצטיין של האליפות, יגיע “מאחד מאלה שיש להם יותר איכות טכנית ושומרים על יציבות כל השנה, כמו ראפיניה, ויניסיוס ג’וניור, קיליאן אמבפה וחוליאן אלברס”.