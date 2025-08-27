מכבי אשדוד תפתח את העונה מול הפועל ב"ש

הבוקר (רביעי) התקיימו הגרלות משחקי ליגת העל בכדורסל נשים וגביע המדינה לנשים לעונת 2025/2026. העונה הקרובה בכדורסל הנשים תתאפיין גם בפריסה רחבה של קבוצות ברחבי הארץ, מכרמיאל בצפון ועד לדימונה בדרום.

במחזור הפתיחה, האלופה מכבי אשדוד תפגוש את העולה החדשה הפועל באר שבע/דימונה, שתופיע בליגת העל לראשונה בתולדותיה. במחזור השני יתקיים מפגש מסקרן במיוחד בין שתי העולות לליגת העל כשבאר שבע/דימונה תפגוש את מכבי כרמיאל בית הכרם, קבוצתו של אלי רבי המהווה למעשה איחוד של א.ס רמת השרון, מכבי כרמיאל ואשכול בית הכרם הכולל שש רשויות ומועצות אזוריות - משגב, ראמה, נחף, דיר אל-אסד, בענה ומג'ד אל-כרום.

המפגש בין האלופה הטרייה, מכבי בנות אשדוד, לאלופה היוצאת של עונת 23/24, אליצור רמלה, יתקיים במחזור החמישי. יהיה זה מפגש מעניין גם עבור כדורסלנית העבר ומאמנת בנות אשדוד שירה העליון, שאימנה בעבר את אליצור רמלה והובילה את הקבוצה לשתי אליפויות.

שירה העליון בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)

בסיבוב הראשון של גביע המדינה, העולה החדשה הפועל באר שבע/דימונה תפגוש את אליצור רמלה, מקבוצות כדורסל הנשים המובילות בישראל שמחזיקה ברזומה 13 אליפויות , 6 זכיות בגביע המדינה, וזכייה אחת ביורוקאפ.