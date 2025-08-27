דמבלה חשף: העצה של מסי ששינתה לו את הקריירה

אוסמן דמבלה חי כיום את הימים המאושרים והפוריים ביותר בקריירה שלו. בעונה שעברה זכה בכל התארים האפשריים והוא הפייבוריט הבולט לזכייה בכדור הזהב. אך "היתוש" עבר גם לא מעט רגעים קשים לאורך הקריירה, ובראיון למגזין 4-4-2 חשף את העצה שקיבל מליאו מסי וששינתה את הדרך בה הסתכל על המקצוע.

"תמיד הייתה לי מערכת יחסים נהדרת עם מסי, מהיום הראשון. הלוקר שלי היה צמוד לשלו, והוא נתן לי הרבה עצות. הוא היה מישהו שידע אינסטינקטיבית מה אתה צריך. בשבילי הוא הגדול מכולם, שחקן שמעורר בי השראה", סיפר דמבלה.

השניים חלקו חדר הלבשה בברצלונה בין השנים 2017 ל-2021, פרק זמן מספק שבו הארגנטינאי למד לזהות את איכויותיו של הצרפתי ונתן לו את ההכוונה ששינתה את מסלולו. "מסי אמר לי להיות רציני אם אני רוצה להגשים את החלומות שלי. מאותו רגע התחלתי להתבונן וללמוד ממה שהוא עשה על המגרש", אמר דמבלה.

דמבלה ומסי (רויטרס)

הפייבוריט לכדור הזהב

דמבלה חווה את עונתו הטובה ביותר בקריירה, מה שהפך אותו למועמד הבכיר לזכייה בכדור הזהב. "בפאריס יש לי הרבה אמונה בלואיס אנריקה. הוא נתן לי חופש מוחלט על המגרש. לפני גמר ליגת האלופות אנשים צעקו 'כדור הזהב!' זה הגביע הקדוש של הכדורגל, ברמה האישית, אין דבר גדול מזה עבור שחקן", סיכם הצרפתי.