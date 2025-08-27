יום רביעי, 27.08.2025 שעה 17:53
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
43-42אספניול6
41-22בטיס7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"כל דבר שלאמין ימאל יעשה יהפוך לנושא שיחה"

כוכב העבר פרדי אדו, שנחשב בעבר לאחת ההבטחות הגדולות בעולם, התראיין ונתן עצה לנער: "אם אתה יוצא לחופשה עם אישה מבוגרת, תוודא שזו אמא שלך"

|
פרדי אדו ולאמין ימאל (IMAGO)
פרדי אדו ולאמין ימאל (IMAGO)

פרדי אדו, שנחשב לאחד הכישרונות הגדולים של העשור הקודם, נתן בראיון עצה לימאל על איך להתמודד עם תהילתו החדשה וכיצד הוא עצמו מזדהה איתו ככוכב צעיר: "העצה שלי תהיה להתרכז, להתאמן ולהתמקד באמנות שלך. כי יהיו הרבה הסחות דעת. ואני בטוח שכבר עכשיו יש לא מעט כאלה".

מעבר לכך, שחקן העבר של מונאקו ובנפיקה ליסבון נכנס גם לחייו הפרטיים של הכישרון הצעיר מקטלוניה, והשאיר מסר מפתיע: "ראיתי בעיתונים שהוא יצא לחופשה עם אישה מבוגרת ממנו בהרבה, או משהו כזה, וכולם דיברו על זה. כל דבר שהוא יעשה יהפוך לנושא שיחה. אם אתה יוצא לחופשה עם אישה מבוגרת, תדאג שזו רק אמא שלך. כי בשלב הזה, כל מה שיקרה ידובר עליו ויהיו הרבה הסחות דעת", אמר אדו.

פרדי אדו היה ההבטחה הגדולה של נבחרת ארצות הברית שהייתה בצמיחה. בגיל 16 ושבעה חודשים ו-20 ימים בלבד הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הנבחרת. עוד יותר מרשים היה הופעת הבכורה שלו ב-MLS, בגיל 14 בלבד, אז גם הפך לשחקן המשתכר ביותר בליגה תוך כמה שנים. הוא חתם על חוזה של מיליוני אירו עם נייקי והיה סופרסטאר צעיר אמיתי. אך כשהגיע לאירופה, רמתו ירדה. הוא אף נבחן במנצ’סטר יונייטד אצל אלכס פרגוסון, אך לא הצליח להרשים את המאמן הסקוטי.

סר אלכס פרגוסון (רויטרס)סר אלכס פרגוסון (רויטרס)

בהמשך עבר אדו בלא פחות מ-14 מועדונים, עד שבגיל 33 מצא את עצמו ללא קבוצה, ובסופו של דבר פרש לאחר תקופה קצרה בכדורגל השבדי. אדו לא הצליח לעמוד בציפיות ומייחס זאת להחלטות שגויות: "כשהייתי צעיר עשיתי הרבה טעויות. הייתי צעיר ועשיתי טעויות. יצאתי עם כמה חברים ומישהו צילם אותי במסיבה או משהו כזה, וזה הפך לסיפור גדול. ואז הנרטיב נהיה שאתה לא מרוכז במשחק שלך, שאתה רק יוצא לבלות עם חברים ולחגוג".

שחקן העבר מזדהה עם ימאל ומבין את הציפיות העצומות המופנות כלפיו: "כל העיניים עליו כל הזמן, וזה קשה. זה באמת קשה. אישית, אני לא הצלחתי להיות בחור רגיל, וזה כשאני חי בארצות הברית, מדינה שבה כדורגל בכלל לא נחשב לספורט הכי גדול ... זה קשה. כשחקן צעיר, כשאתה נקלע לסיטואציה כזאת, זה מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה".

