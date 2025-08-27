יום רביעי, 27.08.2025 שעה 15:55
יואב כץ על פרשת הרכבים: "זה לא נכון", צפו

הבעלים של הפועל חיפה עלה לשידור ב"שיחת היום" ועומת עם העובדות אחרי שהשחקנים חויבו על השכרת הרכבים שלהם, מה שעורר אצלם כעס גדול. צפו בעימות

יואב כץ (עמרי שטיין)
יואב כץ (עמרי שטיין)

הפתעה לא נעימה ציפתה היום (רביעי) לשחקני הפועל חיפה. הם הגיעו לאימון וגילו שחברת השכרת הרכב לה יש הסדר עם המועדון, חייבה את כל השחקנים על עלות השכרת רכב לתקופה של חודשיים. זאת אחרי שהשחקנים הבינו שיואב כץ כבר ביטל את הוראת הקבע על הרכבים.

בעלי הפועל חיפה עלה לשידור בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ונשאל כמובן על סיפור הרכבים. יואב כץ עומת עם העובדות, אבל פשוט הכחיש את כל העניין. נציין כי לאחר מכן, בהפועל חיפה פעלו במהירות לתיקון התקלה ושחקני הקבוצה שירד להם דמי שימוש הרכב המושכר התבקשו בדחיפות לשלוח פרטי חשבון בנק לטובת החזרת הכסף.

מה הסיפור עם המכוניות של הפועל חיפה שהשחקנים גילו שהחברה מורידה להם את השכרת הרכב מהאשראי?
“אני לא חושב שזה נכון. ביקשו הוראת קבע ואנחנו סרבנו. אבל אני לא חושב שזה נכון”.

יואב כץ מגיב לפרשת הרכבים של הפועל חיפה

זה נכון.
”זה במפורש לא נכון. פשוט ידיעה לא נכונה”.

יכול להיות שאתה לא יודע את כל הפרטים. בקבוצה אמרו שהנושא בטיפול.
”זה פשוט לא נכון”.

אנחנו מציעים לך לבדוק עם אנשי הקבוצה.
“אני מציע לכם לבדוק עם אנשי הקבוצה. תודה רבה לכם”.

