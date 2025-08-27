"יש לנו את אחת הנבחרות הכי מוכשרות אי פעם"

נבחרת ישראל תתחיל את דרכה באליפות אירופה מחר (רביעי, 15:00) במשחק מול איסלנד. רגע לפני שזה קורה, שחקן העבר של הנבחרת, עידו קוז’יקרו, עלה לדבר על הציפיות מהנבחרת של אריאל בית הלחמי בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

עידו קוז’יקרו, מה שלומך? מה המצב במכבי חיפה?

“העניינים מתחילים להסתדר במכבי חיפה בעזרת השם”.

כמה היית רוצה להיות בפולין?

”חלום גדול. אין כבוד יותר מלייצג את המדינה, אפילו דני אבדיה התרגש מלייצג את הנבחרת. אני מבין את התחושות ואפילו מקנא בהן”.

זה מקובל בנבחרת כשיש ארוחות שכל אחד יזמין לאכול מה שהוא רוצה? (בהמשך לכך שים מדר קיבל אוכל בנפרד)

”קודם כל יש ארוחות במלון ולרוב הארוחות טובות מאוד. בתקופה שלנו היה מאמן כושר שהיה אחראי על התזונה והוא הגיע עם תפריט מסודר. קיבלנו ארוחות הומוגניות. אבל זה לא אמור להיות התירוץ לאליפות אירופה”.

בנבחרת זה לא יכול להיות. לא יומיים לפני אליפות. אם אין סדר בנבחרת אולי כדאי שיעשו שם סדר.

”דני אבדיה זה תעודת כבוד ענקית, המנג’ר של פורטלנד הגיע עם כל הצוות לצפות בדני וזה נקודת כבוד גם לדני וגם לנו”.

זה מפעיל עליו לחץ?

”הוא משתכר מעל 10 מיליון דולר בשנה. אני חושב שהוא כבר רגיל לזה. הלחץ היחיד שיש עליו זה להוביל את הנבחרת כי באמת כל הזרקורים עליו, מעולם לא היה לנו שחקן בסדר גודל כזה וזה אמור להניע אותו. בשביל הרבה שחקנים זו אליפות שנייה, חבר’ה מנוסים”.

איך אתה רואה מקצועית את הנבחרת?

”אחת הנבחרות הכי מוכשרות שהעמדנו אי פעם. יש יתרונות וחסרונות, אתחיל בחסרונות. מוזר לי שיש רק פליימייקר אחד. מוביל כדור אחד. שאר הגארדים לא מובילי כדור ובאירופה ידעו לזהות את החולשה הזו, שיכולה להיות בעוכרינו. אנחנו צריכים מקבל החלטות בקו האחורי”.

אבל אם ים מדר לא כשיר, כמה יפגע במשחק להוריד את דני להיות מוביל כדור?

”זה לא פתרון. אבדיה שחקן אדיר ויכול להוביל את הנבחרת בדקות מסוימות מאחורה. החיסרון השני זה בקו הקדמי שיש לנו חלק מאוד מוכשר עם גינת וסורקין, אבל הגנתית אנחנו פגיעים בצבע. אני לא רואה שחקן שיכול לסגור את הצבע בצורה הרמטית”.

דני אבדיה (חגי מיכאלי)

איך אתה רואה את הוויתור על בלאט?

”לא יודע מה היה מאחורי הקלעים, אני יכול לומר שהוא היה יכול להיות חלק מהנבחרת הזו נקודה. אני לא מכיר את הסיפור, אבל יחד עם ים מדר, תמיר בלאט הוא רכז שמבין כדורסל ברמות הכי גבוהות באירופה. הוא היה צריך להיות חלק מהנבחרת נקודה”.

איך אתה רואה את משחק הפתיחה?

“נבחרת איסלנד באה כאנדרדוג. יש עליה הכי פחות לחץ בבית. היא קצת מזכירה את נבחרת ישראל של פעם, שבאה כאנדרדוג, ללחוץ ולעשות בעיות ליריבות. אבל עם כל הכבוד לאיסלנדים זו הפתיחה הכי נוחה שיכולנו לקבל, צרפת וסלובניה משוכות הרבה יותר גבוהות, אז אסור לזלזל אפילו לא לשנייה אבל אם לומר את האמת זו נבחרת שאנחנו צריכים לנצח”.

עד לאיפה אתה מעריך שהנבחרת תגיע?

“יש לה יכולת להגיע רחוק אפילו עד לרגע גמר. מצד שני יש הרבה נקודות תורפה ולא צריך להעמיס ים של ציפיות. גם אם כל השחקנים והכוכבים אנחנו לא מאריות אירופה, אבל אנחנו כן יכולים להסתכל להן בלבן של העיניים וזה לא דבר מובן מאליו”.