ארד: "מרגיש יותר חלק", גלזר: "סיפוק אדיר"

עופרי ארד ודן גלזר רשמו אמש (שלישי) הישג יוצא מגדר הרגיל. צמד הקשרים האחוריים הישראלים של קייראט אלמטי הקזחית, העפילו יחד עם קבוצם לראשונה בתולדותיה לליגת האלופות לאחר שהדיחו כנגד כל הסיכויים את אלופת סקוטלנד, סלטיק, בפנדלים. היום (רביעי), צמד הישראלים עלו לראיון משותף בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE, בו התייחסו להישג האדיר.

דן, איך התחושות אחרי ההישג האדיר?

“אני בעננים אחרי ההעפלה, אופוריה, כיף גדול”.

חגגתם?

”לא הספקנו יותר מדי, יצאנו מאוחר מהאצטדיון. אני מאמין שהיום נרים לחיים אבל יחד עם זאת יש לנו משחק ליגה מאוד חשוב ביום ראשון והתחרות שם מאוד צמודה. אסור לנו להפסיד נקודות”.

נפצעת קצת, מה קורה עם זה?

”כן. אני בדיוק בדרך ל-MRI. הרגשתי כאב חד, היה לי שם קרה בכבר לפני כמה שנים אבל אז זה היה הרבה יותר נורא, אני אופטימי ומקווה לחזור כבר למחזור הראשון של ליגת האלופות”.

לא היו לך הרבה דקות במכבי, לכן עברת לחו”ל. כמה סיפוק יש בזה בלהעפיל לצ’מפיונס?

“ראיתי לאן הרוח נושבת ושהמאמן הנוכחי פחות ייתן לי לשחק, ואחרי חמש שנים מדהימות שבהן השגתי כמעט הכל במכבי, הגעתי עם עצמי למחשבה שצריך לסמן וי ולנסות את מזלי בחו"ל. התחלתי ביוון ומשם הגיעה הצעה מהליגה הרוסית, אחרי חצי שנה ברוסיה הגיעה הצעה מקייראט, ואמנם הליגה הקזחית ברמה נמוכה יותר מהרוסית, אבל סוף סוף נהניתי לשחק ולהילחם על תארים. אני צריך קבוצה שנלחמת על תארים ואירופה, זה מוציא ממני יותר ואני שמח מאוד שעשיתי את הצעד הזה. מרגיש סיפוק אדיר להגיע לליגת האלופות”.

דן גלזר (רויטרס)

מכבי ת”א יצאה לך מהראש כבר? אני יודע שחשבת לסגור מעגל.

“יאמר לזכות כל אנשי הנהלת מכבי, הם שלחו לי הודעות פרגון ברגעים המצליחים. אני עדיין בקשר טוב איתם. זה מועדון שחינך וגידל אותי ויש לי רק דברים טובים לומר עליו. כרגע טוב לי מאוד מקצועית ומשפחתית ואני שואף להמשיך קדימה”.

הליגה שם מסתיימת קודם. מה מבחינת ההמשך? תמשיך שם? תחזור לארץ?

”יש לי חוזה שם לעוד שנה וחצי, הליגה כאן נגמרת בנובמבר והשנה נמשיך עד סוף ינואר בעצם בגלל ליגת האלופות בלי ליגה. זה יהיה מעניין מאוד. כרגע יש לי חוזה לשנה וחצי וטוב לי, אין לדעת אף פעם בכדורגל מה יהיה בעתיד אבל כרגע אני נהנה”.

מי תרצה בהגרלה?

”ראיתי את הקבוצות שיש, כולן זה חלום. אבל אני מאוד אוהב את ריאל מדריד ומקווה לפגוש אותם”.

עופרי, איזה פנדל נתת שם. הסתכלת לשמייכל בעיניים. איך החלטת לאן לבעוט? אולי ברגע החשוב בקריירה שלך.

”לא עבר לי הרבה בראש. ראיתי סרטון של שמייכל בפנדלים, הבנתי שהוא כל הזמן מזנק אז אמרתי שאבעט לאמצע. הגעתי מוכן לרגע שחיכיתי לו הרבה זמן ולא חשבתי יותר מדי. כשהולכים לכדור יש הרבה רעש אבל לא שומעים כלום. זה היה מרגש”.

הרגע הגדול בקריירה שלך?

”אחד מהם. נכנס לרשימה הגדולה, אני באופוריה מטורפת וההרגשה עילאית. ממש כיף”.

איזה כיף לכם שאתם ביחד.

“לעשות את זה עם עוד ישראלי זה חוויה מטורפת, לדבר פה בעברית, זו זכות ענקית, במיוחד שאנחנו אנשים באותו ראש, מאוד מחוברים ומאוד כיף לנו ביחד. זו חוויה מדהימה”.

את מי אתה רוצה לקבל?

”את ריאל מדריד, והלוואי ובברנבאו, אבל כולן מטורפות”.

היית עם מכבי חיפה באליפות הראשונה אבל לא המשכת לליגת האלופות. דיבר איתך מהמועדון.

”הייתי בליגת האלופות, שיחקתי גם נגד פ.ס.ז’ ובנפיקה. זה היה שם מרגש בפני עצמו ולעשות את זה כאן בתור לגיונר זה מעצים את החוויה ואני מרגיש יותר חלק. להעפיל מכל השלבים, חוויה מטורפת”.

עופרי ארד מאושר בסיום (רויטרס)

אתה מסיים את החוזה שלך, האם ההעפלה תשאיר אותך בקבוצה?

“הקלפים פתוחים, אני בשיחות עם גלעד הסוכן שלי, בינואר אני שחקן חופשי. אני מקווה שנעשה קמפיין טוב ונקבל הצעות, מה שיגיע יגיע”.

אתה מצפה להיות מזומן לסגל הנבחרת?

”בתור שחקן ישראלי כל אחד רוצה להגיע ואם יקראו לי אני אהיה הראשון להגיע. לרן יש את השיקולים שלו, גם אם העפלנו לליגת האלופות עדיין יש לו את השיקולים שלו”.

רן בן שמעון דיבר איתך?

”לא, אבל אני יותר מאשמח לחזור לנבחרת. זה חלום ואני ודן נמשיך לעבוד קשה ולהראות שאנחנו ראויים”.

דן, מה מייחד את הקבוצה הזו?

”אנחנו קבוצה מאוד קשה, הצוות המקצועי מכין אותנו ברמה גבוהה וקשה להגיע נגדנו למצבים, שנה שעברה ספגנו שער אחד בארבעה משחקים בליגת האלופות. יש לנו מגרש ביתי חזק מאוד, גם הטיסה לאלמטי מאירופה לא פשוטה ואנחנו יודעים שבבית אנחנו יכולים להביא תוצאות טובות מול קבוצות טובות”.

מי אחראי על השמחה אצלכם?

”שנינו אשכנזים, ילדים טובים”

הכנסתם לקבוצה מילים קצת בעברית?

”בוקר טוב, תודה רבה”

יש לחץ לקראת ההגרלה?

”נביט, נהנה ונתרגש. עבדנו קשה בשביל זה”.

דן, אתה בקשר עם דניאל פרץ. מה קורה איתו?

“היה בשבילו לא פשוט להיות בספסל במשחק האחרון, אבל הוא מקצוען אמיתי, עובד קשה ומהרגע הראשון ידע מה הוא צריך לעשות כדי להיות שוער ראשון, בסוף הביאו אותו כשוער ראשון והוא מאוד מופתע מהעניין הזה”.

ראינו שהמאמן שם אומר שהוא לא יפתח בינתיים.

”כדורגל זה דבר מאוד נזיל ודניאל שוער ברמה עולמית, לא סתם הוא שייך לבאיירן, אני בטוח שהוא יחזור לשער”.

לחתונה שלו תגיע?

עופרי: “ברור”.