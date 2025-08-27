יום רביעי, 27.08.2025 שעה 14:34
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

דני אבדיה: יש לנו את הכישרון להגיע רחוק

לאחר שעשה קפיצת מדרגה, הכוכב יוביל את ישראל ביורובאסקט ואמר ל-FIBA: "המטרה לקחת את הנבחרת הכי רחוק שאפשר". בית הלחמי: "נוכל להשיג משהו גדול"

|
דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)
דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל בכדורסל מתכוננת לרגע הגדול עם פתיחת יורובאסקט 2025 שמתקרבת, והעיניים נשואות לדני אבדיה, שיהיה השחקן המוביל בכחול-לבן. אחרי עונה מצוינת ב-NBA, שבה עשה קפיצת מדרגה נוספת, אבדיה מגיע לטורניר כשהוא בשל מתמיד להנהיג.

“אני חושב שאנחנו יכולים להגיע רחוק”, אמר אבדיה בראיון ל-FIBA. “יש לנו את הכישרון, אבל נתקדם צעד אחר צעד. יש שילוב טוב של צעירים עם ותיקים, וזה מה שיעזור לנו להתקדם”.

דבריו של אבדיה מגיעים אחרי שהנבחרת לא הצליחה לעבור את שלב הבתים ביורובאסקט הקודם, על אף יכולת אישית מרשימה מצידו. הפעם, עם דור חדש ובוגר יותר, ישראל תנסה להגיע רחוק הרבה יותר.

דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)

ים מדר הוסיף בראיון ל-FIBA על האמונה בכוכב הנבחרת: “דני הוא המנהיג שלנו. הוא שחקן שלם יותר מבעבר וקשה מאוד לעצור אותו. אנחנו סומכים עליו ויודעים שהוא יוביל אותנו”.

גם המאמן הלאומי, אריאל בית הלחמי, דיבר בנושא והדגיש כי הנבחרת לא תלויה בשחקן אחד: “דני מרכזי מאוד, אבל אנחנו בונים על סגל רחב. רק אם כולם יהיו שותפים נוכל להשיג משהו גדול”.

אריאל בית הלחמי (חגי מיכאלי)אריאל בית הלחמי (חגי מיכאלי)

עבור אבדיה, הטורניר הקרוב הוא הרבה מעבר לאתגר אישי. “תמיד רציתי לשמור על הסגנון שלי, להיות מי שאני”, הסביר. “היום אני מבין את המשחק טוב יותר ורואה את הדברים בצורה רחבה. אבל בסוף, המטרה היא אחת, לקחת את הנבחרת הכי רחוק שאפשר”.

בישראל מקווים שההתקדמות הגדולה של אבדיה מה-NBA תבוא לידי ביטוי גם על הבמה האירופית, ושבקיץ הקרוב הנבחרת תוכל סוף סוף לרשום קמפיין שייזכר לטובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */