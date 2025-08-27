דני אבדיה: יש לנו את הכישרון להגיע רחוק

נבחרת ישראל בכדורסל מתכוננת לרגע הגדול עם פתיחת יורובאסקט 2025 שמתקרבת, והעיניים נשואות לדני אבדיה, שיהיה השחקן המוביל בכחול-לבן. אחרי עונה מצוינת ב-NBA, שבה עשה קפיצת מדרגה נוספת, אבדיה מגיע לטורניר כשהוא בשל מתמיד להנהיג.

“אני חושב שאנחנו יכולים להגיע רחוק”, אמר אבדיה בראיון ל-FIBA. “יש לנו את הכישרון, אבל נתקדם צעד אחר צעד. יש שילוב טוב של צעירים עם ותיקים, וזה מה שיעזור לנו להתקדם”.

דבריו של אבדיה מגיעים אחרי שהנבחרת לא הצליחה לעבור את שלב הבתים ביורובאסקט הקודם, על אף יכולת אישית מרשימה מצידו. הפעם, עם דור חדש ובוגר יותר, ישראל תנסה להגיע רחוק הרבה יותר.

דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)

ים מדר הוסיף בראיון ל-FIBA על האמונה בכוכב הנבחרת: “דני הוא המנהיג שלנו. הוא שחקן שלם יותר מבעבר וקשה מאוד לעצור אותו. אנחנו סומכים עליו ויודעים שהוא יוביל אותנו”.

גם המאמן הלאומי, אריאל בית הלחמי, דיבר בנושא והדגיש כי הנבחרת לא תלויה בשחקן אחד: “דני מרכזי מאוד, אבל אנחנו בונים על סגל רחב. רק אם כולם יהיו שותפים נוכל להשיג משהו גדול”.

אריאל בית הלחמי (חגי מיכאלי)

עבור אבדיה, הטורניר הקרוב הוא הרבה מעבר לאתגר אישי. “תמיד רציתי לשמור על הסגנון שלי, להיות מי שאני”, הסביר. “היום אני מבין את המשחק טוב יותר ורואה את הדברים בצורה רחבה. אבל בסוף, המטרה היא אחת, לקחת את הנבחרת הכי רחוק שאפשר”.

בישראל מקווים שההתקדמות הגדולה של אבדיה מה-NBA תבוא לידי ביטוי גם על הבמה האירופית, ושבקיץ הקרוב הנבחרת תוכל סוף סוף לרשום קמפיין שייזכר לטובה.