הופעת בכורה מרשימה למור שאול בבונדסליגה

הופעת בכורה מרשימה למור שאול בגרמניה. מקשרת נבחרת ישראל, שעשתה הקיץ את המעבר מהאלופה מכבי הארזים ר"ג לרודרטל הגרמנית, כבשה חמישה שערים ומסרה שישה אסיסטים בניצחון קבוצתה 33:36 על פוקסה ברלין. רודרטל מסמנת התמודדות על ההעפלה לבונדסליגה הבכירה, ותפגוש בגביע בשלב הבא קבוצה מהבונדסליגה הבכירה.

“התרגשתי מאוד, זה היה המשחק הראשון שלי ושל הקבוצה, ובכלל מהאווירה המדהימה שהייתה באולם, עם מאות אוהדים ואוהדות באנרגיות מטורפות. זו הרגשה נהדרת לפתוח ככה את העונה ואת הדרך החדשה", שיתפה שאול, שהיא גם הליגיונרית הראשונה מבין הנשים בגרמניה בה משחקים כיום בגברים, בבונדסליגה השנייה, שחקני נבחרת ישראל: יונתן דיין, נדב כהן והשוער יהב שמיר (בנוסף לאלון אוברמן שמשתייך לשטוטגרט וצפוי לשחק בליגה השלישית).

המושבה הברזילאית

אם לאורך שנים קבוצות הכדוריד הישראלי בחרו להתחזק בזרים מהבלקן, ובעיקר מסרביה, הקיץ הזה מהווה מהפכה של ממש בענף - כאשר גל של ברזילאיות וברזילאים שוטף את ליגות אתנה ווינר.

בנשים, מכבי ראשל"צ הייתה הראשונה שהנחיתה לפני מספר שנים שחקנית מברזיל (גבריאלה פסואה וג'קי אנסטסיו). מכבי הארזים ר"ג המשיכה במגמה שצירפה בהמשך את אנסטסיו, ולאחר מכן את השוערת ברונה קאמבוים (מצטיינת גמר הפליאוף, שגם עברה הקיץ מהארזים להרצליה) ואת דניאלה דה לירה סוסה שממשיכה בקבוצה. לקטגוריה הזו אפשר לצרף כמובן את קרול מילר שכנר, בת דודתו של שוער הכדורגל דניאל טננבאום, שעשתה עלייה מברזיל ותמשיך במדי הארזים.

אשדוד ביצעה מהלך מעניין כאשר צירפה את אליין גומז (33, 1.83 מ'), שחקנית ציר, שזכתה עם נבחרת ברזיל באליפות העולם לפני 12 שנה. היא הייתה שותפה לזכיות של נבחרתה במשחקי פאן אמריקה ואליפויות מרכז ודרום אמריקה, ורשמה קריירה מרשימה בליגות מובילות באירופה, כולל במדי נאנט הצרפתית ובגרנולרס הספרדית. אליה מצטרפת ג'וליאנה בורגס לימה (29, 1.79 מ') מקשרת ששיחקה בנבחרות הצעירות של ברזיל ועשתה קריירה מרשימה באירופה, כולל במלאגה הספרדית, וזכתה בעונה שעברה באליפות ברזיל. " אלו שחקניות שכל מאמן חולם עליהן, עם רזומה מדהים", סיפר גלעד מאור, מאמן אשדוד, שפתחה אמש את האימונים עם הברזילאיות.

הפועל ראשל"צ החתימה גם צמד ברזילאיות, צעירות ומוכשרות: מדובר במקשרת ויקטוריה מרסאו דה הורה ובמרכזת מליסה רוחה, שתיהן בנות 23 (רוחה שיחקה בליגה הבכירה בטורקיה בעונה שעברה). במ.כ חולון ישחקו שתי ברזלאיות, אוולין בלינו אלבס, ובקרוב תחבור אליה ברזילאית נוספת. כאמור, המעבר המרכזי של הקיץ בליגת הנשים היה זה של השוערת קאמבוים, מהאלופה לסגנית האלופה.

המגמה נמשכת גם בגברים, בקבוצות ליגת ווינר. סגנית האלופה רמת השרון האריכה את חוזהו של הפיבוט לאו דה אלמיידה. חולון צירפה את המקשר קאיו וינסיוס ומ.כ באר שבע את המקשר גדס שרובין ששיחק בליגה הצפון מקדונית ואת הפיבוט ז'ואאו פלורס ששיחק בארצו. במקביל, גוברת מגמה של צירוף שחקנים ממדינות ברית המועצות לשעבר, מרוסיה, אוקראינה ובלארוס (שרק ממנה הגיעו לליגת העל 3 שוערים). אגב, מבין אלו שכן ימשיכו ויגיעו מסרביה רבתי, יש גם אחים תאומים מקשרים - נמניה וניקולה סקורוביץ' בקרית אונו.

הערב ייצאו לדרך משחקי גביע ווינר-שופטים ע"ש מויזס רש, במפגש בין א.כ נס ציונה להפועל ראשל"צ, ומחר צמד משחקים בין עירוני רחובות לבני הרצליה ובין מכבי ת"א למכבי ראשל"צ.