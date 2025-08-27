יום רביעי, 27.08.2025 שעה 14:33
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

המלחמה שנגומואה פתח בין צ'לסי לליברפול

הבלוז, שילד הפלא בן ה-16 גדל במחלקת הנוער שלהם, פנו לוועדה מיוחדת של הפרמייר ליג כדי לקבל פיצוי משמעותי מהאלופה: "איבדנו כישרון של אחד בדור"

ריו נגומואה (רויטרס)
אחרי הסיפורים הכי מרתקים בפתיחת העונה הנוכחית באנגליה הוא סיפורו של ריו נגומואה. שחקן הכנף בן ה-16 של ליברפול, שנכנס בדקה ה־96 וכבש אחרי ארבע דקות שער ניצחון אדיר מול ניוקאסל (2:3) בסנט ג’יימס פארק, הפך לרביעי הכי צעיר אי פעם שמבקיע בפרמייר ליג, זאת לאחר שגם במשחקי ההכנה היה מהבולטים בקבוצה של ארנה סלוט.

מעבר להיותו סיפור ספורטיבי מרגש, השער הזה מבעיר מחדש את הסכסוך בין ליברפול לצ’לסי. נגומואה גדל באקדמיה של הבלוז ואף זכה בתואר שחקן העונה כשהוביל את קבוצת הנערים לאליפות אנגליה ב־2023, אך בספטמבר שעבר עבר לאנפילד במהלך שעורר סערה עצומה.

בצ’לסי טוענים כעת כי איבדו “כישרון של פעם בדור” ודורשים פיצוי משמעותי. העניין אף הועבר לוועדה מיוחדת של הפרמייר ליג שתקבע את גובה הסכום, אך כמעט שנה חלפה וההחלטה עדיין מתעכבת. עתה, אחרי הבכורה החלומית, בצ’לסי משוכנעים כי הסיכוי לקבל סכום גבוה יותר גדל משמעותית. 

ריו נגומואה (רויטרס)ריו נגומואה (רויטרס)

איסור סקאוטים והמקרה המקביל מהעבר

המעבר של נגומואה עבר את חמשת שלבי הבדיקה של הליגה, אך לא הרגיע את ראשי צ’לסי, עד כדי כך שהם אסרו על סקאוטים של ליברפול להגיע למשחקי האקדמיה שלהם.

מקרה דומה התרחש לפני ארבע שנים עם הארווי אליוט, אז שילמה ליברפול לפולהאם כ־4.3 מיליון ליש”ט לאחר הכרעת טריבונל. בצ’לסי מקווים שהפעם ייקבע סכום גבוה בהרבה.

בכורה חלומית באנפילד

נגומואה, שיחגוג 17 ביום שישי, קיבל את הצ’אנס מארנה סלוט עמוק בתוך תוספת הזמן והחזיר עם סיומת חדה לרשת אחרי בישול של מוחמד סלאח ותנועה מתוחכמת של דומיניק סובוסלאי. השער הזה סידר לליברפול ניצחון דרמטי והוכיח כי הכישרון הצעיר עשוי להפוך במהרה לאחד השמות הגדולים של הדור הבא באנגליה.

