ברצלונה תארח באצטדיון של 6,000 מושבים?

ברצלונה עדיין לא יודעת היכן תשחק את משחק הבית הראשון שלה לעונה לאחר פגרת הנבחרות, כאשר במועדון ממתינים לרישיונות הדרושים שיאפשרו לפתוח את קאמפ נואו המחודש לקהל. העבודות מתקדמות, אך אישור האכלוס הסופי מהעירייה טרם התקבל, ולכן יש אי ודאות גדולה סביב משחקי הבית הקרובים.

אחרי שלושה משחקי חוץ בעקבות העבודות שעדיין לא הסתיימו בקאמפ נואו, המשחק הביתי מול ולנסיה, שייערך ב-13 או 14 בספטמבר, כבר לא יתקיים באצטדיון, שכן לא ניתן יהיה לסיים את השיפוצים בזמן. כעת, בספרד מפרסמים כי נכון לעכשיו, המועמד המוביל לארח את המשחק הוא אצטדיון יוהאן קרויף.

אפשרויות אחרות ירדו מהפרק: העברת הביתיות למסטאייה נפסלה, לאחר שלה ליגה סירבה לאפשר לברצלונה לפתוח את העונה בארבעה משחקי חוץ. המונז'ואיק אינו פנוי בשל הופעה מתוכננת ב-12 בספטמבר; ומונטיליבי של ג'ירונה לא אהוד על הנהלת המועדון

גם ליוהאן קרויף יש בעיה מרכזית – האצטדיון מכיל כ-6,000 מקומות בלבד, בעוד התקנון מחייב מינימום של 15,000 מקומות לקבוצה בליגה הראשונה. כעת בארסה תצטרך להיכנס למו"מ מול לה ליגה ולקבל אישור חריג, תוך הדגשה שמדובר במשחק חד פעמי בלבד.

במקביל, עד יום חמישי הקרוב על ברצלונה להודיע לאופ"א היכן יארחו משחקי ליגת האלופות. התכנון הוא לרשום את קאמפ נואו, אך להשאיר אופציה חלופית במונז'ואיק, צעד שלטענת המועדון עדיין אפשרי.