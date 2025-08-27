יום רביעי, 27.08.2025 שעה 11:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

קאני תמורת שחקן או שניים מחיפה בנוסף לכסף

בבית"ר מבהירים כי לא יבוצע שום מהלך לפני המשחק מול הירוקים. השחקנים ששמותיהם עלו בעסקה המסתמנת: עילאי חג'ג', פדראו ופודגוראנו, ומה הסכום?

|
סילבה קאני (שחר גרוס)
סילבה קאני (שחר גרוס)

מעברו של סילבה קאני למכבי חיפה לא יורד מהכותרות ובבית״ר ירושלים מבהירים כי לא יבוצע שום מהלך לפני המשחק בין הקבוצות ביום ראשון. בבירה מבינים כי המעבר הזה כמעט ובלתי נמנע נוכח ההתנהלות של קאני והרצון לעבור למקום שבו יקבל יותר דקות משחק. 

שיחות בין נציגי חיפה לבית״ר כבר החלו, האוהדים של הצהובים שחורים מתוסכלים מהאפשרות שבית״ר תחזק את הירוקים, אבל הנסיבות הפעם הן שמדובר בעסקה משתלמת לקבוצה של ברק אברמוב, בטח כשסילבה קאני לא מרוצה ממעמדו בקבוצה. 

במסגרת העסקה, על הפרק מעבר של אחד או שניים משחקני מכבי חיפה לבית”ר בנוסף לסכום כספי. כמות הסכום תהיה תלויה בשחקנים שיעברו מחיפה לירושלים. השמות שעלו: עילאי חג’ג’, פדראו וסוף פודגוראנו. 

סילבה קאני ודולב חזיזה (שחר גרוס)סילבה קאני ודולב חזיזה (שחר גרוס)

״אם יהיו התפתחויות, זה יקרה אחרי המשחק ביום ראשון, יש פה על הפרק עסקה שתצא לפועל כי שני הצדדים מעוניינים בה״, אומר גורם המעורב בשיחות בין חיפה לבית”ר.

יצחקי: ״הם בכלל לא לחצו אותנו״
