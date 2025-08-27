"לנצח": המחווה היפה של ליברפול לדיוגו ז'וטה

ב-3 ביולי, חדשות עצובות שברו את ליבם של אוהדי הכדורגל בכלל ושל אוהדי ליברפול בפרט: דיוגו ז'וטה בן ה-28 נהרג בתאונת דרכים בספרד. החלוץ הפורטוגלי בילה חמש עונות אצל האדומים, שם מעולם לא הפך לשחקן הרכב קבוע, אך הוא היה שחקן חשוב, שכבש את לבבות אוהדיו בזכות הופעותיו המצוינות. והמועדון עמד בהבטחתו.

מותו הבלתי צפוי של ז'וטה הקיץ הותיר חלל עצום בתוך הקבוצה. במהלך תקופה זו, התרבו מחוות הזיכרון וההודיה עבור הכדורגלן שתמיד השאיר את חותמו על המגרש. לכן, פתיחת העונה עבור ליברפול הייתה מורכבת עוד יותר, שכן היא איבדה, בצורה הכי לא צפויה שאפשר, חבר חשוב בקבוצה שלה: שחקן, חבר לקבוצה, חבר.

למרות זאת, ליברפול ‘צירפה’ לסגל שלה את ז'וטה. כמו בכל עונה, המועדון הבריטי שיפץ את אתר האינטרנט שלו כדי להציג את הסגל החדש שלו לעונה הנוכחית. לפיכך, השחקנים שעזבו את הקבוצה הוסרו מהאתר, בנוסף להכללת השחקנים שהוחתמו לאחרונה ושהגיעו לאנפילד. עם זאת, הם עשו מחווה נחמדה: ליברפול כללה את ז'וטה בסגל העונה, בקטגוריה בלעדית שנוצרה בעבורו: “לנצח”.

מחווה לדיוגו ז'וטה בקהל (רויטרס)

כך, במקטע המתאים לסגל הקבוצה ולצוות האימון, ליברפול חילקה את השחקנים לתפקידים מסורתיים: שוערים, מגנים, קשרים וחלוצים, בנוסף לאלו שהושאלו העונה. ושם, ממש בסוף רשימת השחקנים ולפני שצוות האימון מתחיל, ז'וטה מופיע במקטע המיוחד שלו, זה שמזכיר כי הוא שחקן בסגל הקבוצה.

מחוות נוספות לז’וטה

מאז התאונה הטרגית שבה נהרגו ז'וטה ואחיו, אנדרה סילבה, ליברפול עשתה מספר מחוות לשחקן שלה. החשובה שבהן, וזו שתישאר גם לאורך כל העונה, היא הטלאי שהקבוצה עונדת על חולצתה, כמו גם על בגדי מועדון אחרים. הוא כולל עיגול עם שם השחקן והמספר 20, כאשר האפס הוא לב. יתר על כן, המספר הוצא משימוש עבור הקבוצה הבוגרת וכל שאר קבוצות הנוער.

המועדון אישר כי בימים הקרובים כל הפרחים ששימשו לפרידה מהשחקן יועברו לקומפוסט וישמשו ברחבי אנפילד, בעוד שלמזכרות הנותרות ששימשו לפרידה תהיה מטרה נוספת: להוות חלק מפסל של השחקן שיעמוד לצמיתות ליד אצטדיון אנפילד בליברפול. מחווה יפהפיה מהמועדון האנגלי לשחקן שעדיין חלק מסגל הקבוצה העונה.