ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
43-42אספניול6
41-22בטיס7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"הספסול - אזהרה ראשונה של אלונסו לוויניסיוס"

בספרד סימנו את הכוכב שלא פתח מול אוביידו: "תמיד היה מוגן יתר על המידה על ידי פרס, זה נגמר. כדי להישאר רלוונטי עליו להשתנות". וגם: סאגת החוזה

צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד פתחה את הליגה הספרדית עם שני ניצחונות משני משחקים, אבל אי אפשר להתעלם מההחלטה של צ’אבי אלונסו לספסל את ויניסיוס באוביידו, שם פתח רודריגו במפתיע. המאמן הסביר במסיבת העיתונאים שקדמה למשחק ש"בכדורגל ההחלטות מתקבלות מתוך מחשבה על טובת הקבוצה", אמירה שדווקא בריאל - מועדון בו נדמה שלכוכבים תמיד מובטח מקום בהרכב - מהדהדת בעוצמה מיוחדת.

ההחלטה הזו שיקפה לא רק אמירה טקטית, אלא גם מסר ברור כלפי השחקנים – אף אחד לא חסין, כולל ויניסיוס. “זו הייתה האזהרה הראשונה של מאמן ריאל לשחקן שתמיד היה מוגן יתר על המידה על ידי הנשיא (פלורנטינו פרס) ועכשיו זה נגמר", נכתב ב’אל קונפידנסיאל’ הספרדי.

המהלך של אלונסו באוביידו הוכיח את עצמו באופן מיידי. רודריגו ששיחק באגף השמאלי שכמעט תמיד היה שייך לוויניסיוס, זכה לביטחון מחודש והחזיר באיכות ובשקט האופייני לו, בעוד האחרון נכנס כמחליף, בישל לקיליאן אמבפה את השער השני וכבש את השלישי בעצמו. "עם זאת, ההצגה של ויניסיוס שוב הוכתמה בהתנהגות מיותרת - כרטיס צהוב על התחזות, פרובוקציות מול הקהל המקומי ותלונות בלתי פוסקות לשופט”, הזכירו בספרד. ויניסיוס, שזכה בשנים האחרונות להגנה חסרת תקדים מצד פרס, לא מצליח להימנע ממחלוקות על המגרש, וההתנהלות הזו מתחילה לעלות למועדון ביוקר - גם מבחינה ספורטיבית וגם מבחינה תדמיתית.

פלורנטינו פרס ו-ויניסיוס (ריאל מדריד)פלורנטינו פרס ו-ויניסיוס (ריאל מדריד)

מאחורי הקלעים, במדריד מודעים לכך שחוזהו של ויניסיוס לא חודש בשל דרישותיו הגבוהות, וייתכן שגם לכך יש חלק בשינוי בגישת ההנהלה כלפיו. פרס, שהיה זה שדחף אותו קדימה והפך אותו לסמל במאבק נגד הגזענות, כבר אינו נלחם עבורו באותה עוצמה, בייחוד כשיש לו ביד את אמבפה. נראה כי אלונסו, בניגוד למאמנים קודמים, לא חושש לנקוט ביד קשה גם מול שחקנים בכירים. מטרתו אינה רק לזכות בתארים, אלא לעשות זאת תוך שמירה על עקרונותיו - קבוצה שמשחקת כדורגל קבוצתי אמיתי, ולא כזו שמסתמכת על הברקות אישיות בלבד.

התמודדותו של אלונסו עם ויניסיוס הפכה למבחן מנהיגות ראשון, ולא פשוט בכלל. מדובר בשחקן שהורגל לכך שמגנים עליו מכל כיוון - אפילו כשהתנהגותו הייתה בעייתית. "כיום, כשהאור הזרקורים עובר בהדרגה לעבר אמבפה ורודריגו, על ויניסיוס להבין שכדי להישאר רלוונטי, עליו להשתנות - לא רק מבחינה מקצועית, אלא גם בהתנהלותו מחוץ למגרש וביחסו לסובבים אותו”, נכתב בספרד. אלונסו, בינתיים, מראה שהוא מוכן להילחם על הדרך שלו – גם אם זה ידרוש לוותר זמנית על כוכבים, כל עוד זה משרת את הקבוצה.

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד
