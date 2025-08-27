"הדיבורים על פטאצ'י ותורג'מן הפריעו לקבוצה"

מכבי תל אביב תנסה להשלים את המשימה מחר (חמישי, 21:00) כאשר תפגוש את דינמו קייב למשחק הגומלין של פלייאוף מוקדמות הליגה האירופית בפולין, שם מארחת אלופת אוקראינה. כזכור, המפגש הראשון הסתיים בניצחון מרשים של אלופת ישראל, 1:3, וכעת, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ מדבר במסיבת העיתונאים לקראת הגומלין.

“אנחנו רק נערכים לכל משחק וננסה מחר לבוא לנצח, לא כדי לשמור על תוצאה כזו או אחרת. זה יכול להיות טוב עבורנו, אבל ראינו שהם הגיעו להזדמנויות שלהם גם ממצבים נייחים, אז אנחנו מנתחים את הכל, בלי קשר לתוצאה. אני מקווה שנראה מחר שאנחנו מוכנים”.

על העזיבה של ווסלי פטאצ’י: “עכשיו זו החלטה טובה, אבל אם לא היינו מנצחים את המשחק הראשון, כולם היו אומרים שאני מאמן משוגע שלא משתמש בשחקן הכי חשוב שלו. אני מעדיף שחקנים שמרוכזים ב-100% בקבוצה. כל מה שהיה סביב פטאצ’י ותורג’מן הפריע לקבוצה והחלטנו ביחד ללכת עם השחקנים שכאן ב-100%. אני מאוד מרוצה מאיך שהקבוצה הגיבה, כי הכל תלוי בקבוצה. כמובן שיש לנו עכשיו שחקנים נוספים”.

על התביעה של אורי עזו ולמה הוא לא חלק מהקבוצה: “אין תגובה על זה”.

“אני מקווה שנראה מה יהיה מחר ואז יהיה לנו קצת זמן להיערך לליגה ולראות מה יהיה עם הפצועים שלנו. רוטציה לקראת מכבי נתניה? יש לי את התוכניות שלי, אבל זה תלוי בהרבה מאוד דברים כמו כמה קשה יהיה המשחק הבא, אבל כמובן שכל משחק שבא לקראתנו הוא החשוב ביותר. כמובן שאנחנו חייבים להשיג תוצאות טובות בליגה, אז שני המשחקים חשובים”.

על השינויים הרבים בסגל של הקבוצה: “חלק מהשינויים לא תלויים בנו. היו הרבה שינויים, אבל אני מאוד מרוצה מאיך שהקבוצה הגיבה אליהם, וזה הכל, נצטרך לבנות הכל מכאן”.

האם הוא מעוניין שהמועדון יחתים חלוץ במקומו של דור תורג’מן (שון וייסמן): “זה לא הזמן לדבר על זה, יש משחק מחר ויהיה זמן לדבר על הכל. כשיהיה משהו חדש, אתם תדעו. יון ניקולאסקו? הוא לא צריך משהו מיוחד כדי לפתוח בהרכב, הוא יפתח בחלק מהמשחקים, בחלק מהמשחקים לא. זה לא תלוי רק בו אלא בכל הקבוצה. בעונה שעברה שאלו אותי ‘מה הבאת’ על פטאצ’י והוא הפך לשחקן הטוב ביותר. יש שחקנים שלוקח להם זמן להבין מה צריך לעשות, אני בטוח שצעד אחד צעד, הוא יראה את האיכויות שלו”.

אושר דוידה דיבר על השדים שעדיין בראש מאולימפיאקוס: “לא הרבה שחקנים נשארו פה מאז אולימפיאקוס אז אני זוכר את זה טוב ואזכור את זה עוד הרבה. חד משמעית לא נגמרה עדיין המשימה, אני מקווה שאף אחד לא חשוב שזה נגמר. צריכים לחשוב שזה 0:0 ולנצח את המשחק כמו שאנחנו יודעים, אסור לחשוב על יתרון כזה או אחר”.

על העובדה שהיו צריכים להבקיע יותר: “כולם דיברו על זה שהיינו צריכים להבקיע יותר, אבל מצד שני עשינו משחק טוב. מיד אחרי זה כבר אף אחד לא דיבר על זה כי אנחנו מתעסקים במשחק הקרוב”.

על המטרות שהוא שם לעצמו: “אני חושב שמבחינה קבוצתית זה שוב לשמור על האליפות, כבר שנתיים אנחנו עפים בגביע בשלבים שהם לא חצי ולא גמר, אז המטרה שלנו היא גם ללכת על הגביע, זה לא קרה מאז הגמר ההוא. מבחינה אישית אני רוצה לחזור על העונה שעברה ואפילו יותר מזה, אני לא אסתפק במה שהיה כי אני רוצה להתקדם מבחינה אישית”.

האם הוא שוחח עם באליקווישה לאחרונה: “כן, דיברתי איתו, אבל באמת שאני לא יודע משהו שאתם לא יודעים. בסוף אני שחקן, לא מדברים איתי על הדברים האלה. אם זה יקרה, אני חושב שמבחינת עוצמות ומבחינת היכולת לשבור קווים בפס אחד מיוחד או שפתאום המשחק תקוע ולעשות איזה קסם, הוא שחקן כזה, שכיף לבוא לראות אותו”.

האם הוא יכול להפוך לשחקן הכי טוב העונה: “אני לא רואה את זה כמוכם. אני תמיד מסתכל על עצמי אותו דבר. יכול להיות שעכשיו אני באמת יכול להיות יותר משמעותי מבחינת איך שרואים אותי, אבל אני תמיד מסתכל על זה כל הזמן כי אני זה אני ואני מנסה לשפר את עצמי. אני שמח שרואים את זה ככה ואני מקווה שאני אוכיח את זה”.

על השינויים בחדר ההלבשה של מכבי ת”א: “השתנה הרבה בחדר ההלבשה, יש פה דינמיקה חדשה, חבר’ה צעירים וטובים, כולם לוקחים על עצמם יותר, בטח אחרי שהמנהיגים עזבו. אני מקווה שיהיה טוב ומאמין בחבר’ה”.