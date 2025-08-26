יום שלישי, 26.08.2025 שעה 23:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

קזחסטן בטירוף, הלם בסקוטלנד: "הדחה מביכה"

ההעפלה של גלזר וארד לצ'מפיונס הובילה לחגיגות ענק במדינה: "הישג היסטורי!", ומבוכה אצל היריבה: "קייראט קבוצה בינונית שלא מתאימה לליגת האלופות"

|
עופרי אאד מול ליאם סקאלס (רויטרס)
עופרי אאד מול ליאם סקאלס (רויטרס)

הישג יוצא מן הכלל לעופרי ארד ודן גלזר. צמד הקשרים, שפתחו הערב (שלישי) בהרכב של קרייאט במשחק הגומלין של פלייאוף ליגת האלופות מול סלטיק, הצליחו להעפיל יחד עם קבוצתם הקזחית לליגת האלופות, לאחר ניצחון בפנדלים אחרי 0:0 בשני המשחקים.

מדובר בהישג יוצא מגדר הרגיל. סלטיק הייתה ההגרלה הקשה ביותר שעמדה בפני קייראט, שהגיעה לראשונה בתולדותיה בכלל לשלב הפלייאוף של מוקדמות המפעל הבכיר ביבשת, ועשתה את הבלתי ייאמן עם הגנת ברזל, הרבה בזכות צמד הקשרים הישראלים, שגילו יכולת אדירה.

דן גלזר שיחק 64 דקות, בהן רשן 17/20 מסירות מדויקות, ניצח 7/8 מאבקים בקרקע ובאוויר והוסיף ארבעה תיקולים. ארד השלים את כל 120 הדקות, ואף הבקיע את אחד הפנדלים בדו קרב מהנקודה הלבנה, בסיומו עלתה קייראט למפעל. הקשר היה מהטובים על כר הדשא, עם עבודה אדירה במרכז המגרש ולא פחות משמונה תיקולים ועוד שני חילוצי כדור.

“הישג היסטורי!” צעקו הכותרות בתקשורת הקזחית, עם חגיגות גדולות במדינה סביב ההישג ההיסטורי וההעפלה השנייה של קבוצה קזחית למפעל, אחרי שאסטנה הייתה הראשונה לעשות זאת בעונת 2015/16. 

שחקני קייראט מאושרים (רויטרס)שחקני קייראט מאושרים (רויטרס)

מן הצד השני, אכזבה עצומה בסלטיק, שהגיעה כפייבוריטית מובהקת לצמד המפגשים. ג’ון קולינס, שחקן העבר של הקבוצה, ביקר: “האכזבה גדולה בעיקר כי סלטיק הודחה מול קבוצה בינונית. קייראט היא לא קבוצת ליגת האלופות”.

ב-BBC כתשו את האלופה הסקוטית: “זו הדחה נוראית ומביכה. זה על השחקנים והמאמן שהיו מזעזעים”. על הפנדל המוצלח של ארד, החמיאו ובגדול: “ארד השכיב את שמייכל ושם את הכדור במרכז” 

עופרי ארד מאושר בסיום (רויטרס)עופרי ארד מאושר בסיום (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */