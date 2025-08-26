יום שלישי, 26.08.2025 שעה 22:37
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

בריסט נחת בישראל: מצפה לזכות בכל התארים

אחד משחקני הרכש המרשימים של מכבי תל אביב הגיע לארץ ואמר: "לא חשבתי פעמיים והצטרפתי למכבי. מתרגש לשחק עם ג'ף ולוני, אשחק קשוח ואתן את כולי"

|
אושיי בריסט מחויך בשדה התעופה (חגי מיכאלי)
אושיי בריסט מחויך בשדה התעופה (חגי מיכאלי)

לאחר שבשבוע שעבר נחתו בארץ מירב שחקני מכבי תל אביב בכדורסל, אשר לא ייקחו חלק ביורובאסקט הקרוב, לקראת פתיחת אימוני הקבוצה, היום (שלישי) נחת בנמל התעופה בן גוריון אחד משחקני הרכש המרשימים של הקבוצה בקיץ, הפורוורד הקנדי אושיי בריסט, שזכה באליפות ה-NBA עם בוסטון סלטיקס ב-2024, ויצטרף לאימוני הקבוצה.

אושיי בריסט אמר לאחר הנחיתה בישראל: “מאוד מתרגש להצטרף למכבי, מהרגע שחתמתי רק שמעתי על כמה האוהדים מטורפים, הכי טובים ביורוליג, ואני נרגש לחוות את זה, להתחיל לשחק ולנצח משחקים.

“מהרגע הראשון שדיברתי עם הקבוצה הרגשתי שממש אכפת להם ממני כשחקן, וזה היה לי חשוב, מהמאמן והמנהל המקצועי, ועד השחקנים שהצטרפו, כולם נתנו תחושה של אהבה ושל רצון לשחק ביחד ולנצח ביחד, ולי זה חשוב מאוד בקבוצה שלי, אז לא חשבתי פעמיים והצטרפתי למכבי”.

אושיי בריסט נחת בישראל (חגי מיכאלי)אושיי בריסט נחת בישראל (חגי מיכאלי)
אושיי בריסט עם אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו לקבל את פניו (חגי מיכאלי)אושיי בריסט עם אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו לקבל את פניו (חגי מיכאלי)

לגבי הציפיות לעונה הקרובה הוסיף: “הציפיות שלי הן להביא אליפות, לקחת את כל התארים שרק אפשר, ולעשות את זה יחד עם הקהל כדי שיוכל לחוות את זה ולהעריך את זה. מתרגש לשחק כאן עם ג’ף (דאוטין ג’וניור, י.ב) ולוני (ווקר, י.ב), כמובן שדיברתי איתם בגלל שאני הראשון שחתם בקבוצה מבינינו, הם חשבו על האופציה ולקחו אותה, ואני שמח שאנחנו כאן, מחכה כבר להתחיל להתאמן איתם ולבנות את הכימיה שלנו. מכבי היא זאת ששכנעה את ג’ף ולוני להגיע לכאן, אני רק אמרתי להם שאני אשמח מהאופציה לשחק ביחד וזה כדאי, ואני מרגיש שזה כן מעט תרם להגעתם, אבל זה בעיקר מאמץ של מכבי.

מה ניתן לצפות ממנו: “אפשר לצפות ממני לשחק קשוח, להגיע לכל משחק ולתת את כולי, לעשות מה שצריך כדי שהקבוצה תנצח, לא חשוב מה זה אומר, ואני אעשה הכל כדי להביא לפה גם אליפות. על המועדון והקהל שמעתי רק דברים מדהימים, הכי טובים ביורוליג, וגם כשנחתתי כאן קיבלתי מלא אהבה מהקהל, אז זה אומר הרבה בשבילי, ואני יודע שהתחושה תהיה פי אלף כשנגיע לשחק באולם, אז מתרגש לקראת זה”.

אושיי בריסט חותם לאוהדים (חגי מיכאלי)אושיי בריסט חותם לאוהדים (חגי מיכאלי)
אושיי בריסט עם אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו לקבל את פניו (חגי מיכאלי)אושיי בריסט עם אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו לקבל את פניו (חגי מיכאלי)
אושיי בריסט עם אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו לקבל את פניו (חגי מיכאלי)אושיי בריסט עם אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו לקבל את פניו (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */