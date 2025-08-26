"לא יודע מה היה אז, כיום אנו חברים טובים מאוד"

עוד יומיים זה יקרה, נבחרת ישראל תעלה על הפרקט למשחק הראשון ביורובאסקט 2025 בפולין וההתרגשות בשיאה. חניכיו של אריאל בית הלחמי יפגשו את נבחרת איסלנד (חמישי, 15:00), ובינתיים אחד השחקנים הטריים במדים הלאומיים, גיא פלטין, שיתף על התחושות.

אנחנו יודעים מה אתה מביא למגרש, כמה אתה מצפה לשלוח מסר לאיסלנד?

“מסרים זה על המגרש, אבל אני תמיד בא אגרסיבי, ואני אעשה תמיד את התפקיד שלי כמו שאריאל מבקש ממני, וזהו נבוא חזקים ואגרסיביים ויהיה טוב”.

ראינו כאן תחרות שלשות, הפתיע אותך שרומן ותומר לקחו את אבדיה ובורג?

”תומר אי אפשר לנצח אותו במשחק הזה, הפסקתי לשחק את המשחק הזה בגללו”.

תחרות השלשות בין אבדיה ובורג לסורקין וגינת

מה המפתח נגד איסלנד?

”נצטרך לשמור את הגארדים שלהם, שמייצרים שם את רוב ההתקפה, ופשוט לעמוד בקצב של המשחק”.

מעל אלפייה יגיעו לכאן לפולין, איך אתם מרגישים?

”מרגש מאוד, אפילו שבאים חמישה אנשים ושומעים ‘אל אל ישראל’ זה מרגש, אז בטח אלף איש במשחק כאן, זה יהיה מדהים. מקווים לרגש את כל המדינה, גם אלה שלא פה, נעשה הכי טוב שאנו יכולים”.

איתן בורג (משה ברדה)

מה תהיה הצלחה עבורכם בטורניר?

”להגיע הכי רחוק שיש בטורניר, לעבור את שלב הבתים קודם כל ממקום שיאפשר לנו להמשיך הלאה גם בשלבים הבאים, ולהיות ביחד כל הזמן זה הכי חשוב”.

יש משחק ספציפי שסימנת כמפתח?

”המשחק הראשון תמיד חשוב מאוד, כי כשאתה מנצח אותו אז התחושות טובות יותר, אז מתמקדים במשחק הראשון”.

רומן סורקין ודני אבדיה מתאמנים (משה ברדה)

ביורובאסקט הקודם אמנם לא היית, אבל היה דיבור על בעיות בחדר ההלבשה, שלא כיף היה להיות שם, מה אתה מרגיש כאן?

“אני לא הייתי שם, לא יודע לומר, אני יודע לומר שהנבחרת כאן זה סיפור אחר לגמרי. חברים מחוץ למגרש, יוצאים ביחד, גם בחו”ל וגם בארץ אנחנו תמיד ביחד, כל הזמן שרים באוטובוס, קריוקי, הכי כיף בעולם”.

מי שר טוב?

”הזמר הבכיר שלנו זה ים מדר כמובן, אבל יש כמה זמרים נוספים, רפי מנקו מאוד מפתיע”.

אריאל בית הלחמי (משה ברדה)