ואלה מוסא עלי צפוי לנחות בין רביעי לחמישי בארץ

עירוני ק"ש מתקרבת לחיזוק: כפי שפורסם ב-ONE, הקשר הניגרי ואלה מוסא עלי, צפוי לקבל היום (שלישי) את הוויזה ולנחות בישראל מחר, בין רביעי לחמישי. בקבוצה מהצפון עדיין לא מברכים על המוגמר ומציינים כי שלושה שחקנים זרים, שכבר היו קרובים להצטרף, חתמו, אך לבסוף לא הגיעו לישראל ברגע האחרון, אבל שומרים על אופטימיות שהפעם מדובר בשחקן הרכש החדש.

הניגרי בן ה-24 צפוי לערוך בדיקות רפואיות לפני שיחתום רשמית, כאשר הוא שיחק בעונה האחרונה בליגה האלג'יראית במדי ALGER USM, במדיה רשם 20 הופעות ושער ליגה אחד. עוד לפני כן, הוא בלט במדי הליגה הצ'כית: הוא כבש 5 שערים לפני כשנתיים במדי צסק"א סוביודיצה, כאשר שיחק גם בבארנו, שם כבש כמות שערים זהה.

בקבוצה של שי ברדה, עדיין ממתינים לצירופו של ליאל דרעי, אך בעקבות העובדה שבית"ר ירושלים מחפשת לצרף בלם זר לפני שיושאל למועדון מהצפון, בצוות המקצועי מחפשים גם תחליפים, כאשר הכוונה היא לצרף בלם שלישי בשבוע הקרוב.