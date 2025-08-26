יום שלישי, 26.08.2025 שעה 14:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

ואלה מוסא עלי צפוי לנחות בין רביעי לחמישי בארץ

חשיפת ONE: הקשר הניגרי אמור לעבור בדיקות רפואיות ולחתום רשמית בק"ש. המועדון עדיין לא מברך על המוגמר בגלל נפילת צירוף זרים קודמים. וגם: בלם

ואלה מוסא עלי (IMAGO)
ואלה מוסא עלי (IMAGO)

עירוני ק"ש מתקרבת לחיזוק: כפי שפורסם ב-ONE, הקשר הניגרי ואלה מוסא עלי, צפוי לקבל היום (שלישי) את הוויזה ולנחות בישראל מחר, בין רביעי לחמישי. בקבוצה מהצפון עדיין לא מברכים על המוגמר ומציינים כי שלושה שחקנים זרים, שכבר היו קרובים להצטרף, חתמו, אך לבסוף לא הגיעו לישראל ברגע האחרון, אבל שומרים על אופטימיות שהפעם מדובר בשחקן הרכש החדש.

הניגרי בן ה-24 צפוי לערוך בדיקות רפואיות לפני שיחתום רשמית, כאשר הוא שיחק בעונה האחרונה בליגה האלג'יראית במדי ALGER USM, במדיה רשם 20 הופעות ושער ליגה אחד. עוד לפני כן, הוא בלט במדי הליגה הצ'כית: הוא כבש 5 שערים לפני כשנתיים במדי צסק"א סוביודיצה, כאשר שיחק גם בבארנו, שם כבש כמות שערים זהה.

בקבוצה של שי ברדה, עדיין ממתינים לצירופו של ליאל דרעי, אך בעקבות העובדה שבית"ר ירושלים מחפשת לצרף בלם זר לפני שיושאל למועדון מהצפון, בצוות המקצועי מחפשים גם תחליפים, כאשר הכוונה היא לצרף בלם שלישי בשבוע הקרוב.

