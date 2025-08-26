איגוד השופטים גיבה את הפנדל שקיבלה בית"ר

בית”ר ירושלים פתחה את עונת 2025/26 בליגת העל עם ניצחון 1:2 על בני סכנין בדוחא, וזאת מצמד של עומר אצילי. הראשון הראשון של הכוכב היה בכדורגל שוטף, והשני בפנדל, כאשר את אותה שריקה לפנדל לא אהב בכלל שרון מימר ואנשי סכנין, והמאמן אף הורחק על דיבורים.

באיגוד השופטים כמיטב המסורת פרסמו יממה לאחר מכן את דעתם בנושא והם נתנו גיבוי לשופט המשחק, אוראל גרינפלד: “בדקה ה-45 נפסקה בעיטת עונשין מוצדקת בגין עבירת דחיפה. שחקן ההגנה דוחף עם שתי ידיו את מרכז הגב של היריב ומשפיע על יכולתו לשחק בכדור”.

במהלך עצמו שחקן ההגנה הוא מוחמד גנאמה, ומי שנחדף הוא טימותי מוזי. אגב, כן יש לציין שתחילה אוראל גרינפלד התעלם מהעבירה, ורק אחרי שבמערכת ה-VAR אותתו לו הוא צפה במהלך, ולאחר מכן הוא הצביע על הנקודה הלבנה ואצילי כבש את מה שהתגלה בסוף כגול האחרון והמנצח.

אוראל גרינפלד (רדאד ג'בארה)

כאמור, מימר הורחק אחרי שלא אהב את השריקה והוא גם אמר לאחר ההתמודדות: “אנחנו נמצאים בעולם הפוך, אנשים טועים ואחרים משלמים את המחיר”. גם יו”ר סכנין, מוחמד אבו יונס, כעס: “שופט ה-VAR לא ראוי לשפוט אותנו, ממליץ לבית”ר לקנות בקבוק יין ולשים לשופטים במשרדים”.