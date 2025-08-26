עירוני רעננה הודיעה על החתמתו של אורן בוקובזה

עירוני רעננה ממשיכה בהכנות שלה לקראת פתיחת העונה בליגת ווינר סל, כאשר היום (שלישי) הודיעה על החתמתו של הגארד הצעיר בן ה-18, אורן בוקובזה.

בוקובזה גדל במחלקת הנוער של אבן יהודה ושיחק שם עד עונת 2021/22. בעונת 2022/23 עבר לקבוצת הנוער הארצית של אליצור נתניה, ובעונת 2023/24 הצטרף לקבוצת הנוער על של אליצור נתניה, בה שיחק גם בעונה החולפת 2024/25.

בעונה החולפת רשם אורן ב-16 משחקים ממוצעים של: 12.8 נקודות, 6.6 ריבאונדים, 1.4 אסיסטים ו-1.3 חטיפות ב-23 דקות משחק. בוקובזה: “שמח להצטרף למועדון, מודה למועדון על ההזדמנות והאמון. מאחל לנו עונה טובה ושנצליח. יאללה רעננה”.