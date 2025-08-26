יום שלישי, 26.08.2025 שעה 11:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

כ-40 שופטי ליגה א' כשלו במבחני הכושר הגופני

חשיפת "שיחת היום": רק במבחן השלישי עברו רוב השופטים, כ-10 קוונים לא עמדו בדרישות. באיגוד מבטיחים: "הנהלים יוחמרו בעונה הבאה". וגם: השכר שלהם

|
ליגה א' (יונתן גינזבורג)
ליגה א' (יונתן גינזבורג)

חשיפת התוכנית “שיחת היום”: צרות באיגוד השופטים - עשרות שופטי ליגה א' ועוזרי שופטים לא עמדו לאחרונה במבחני הכושר, שנערכו בשני מועדים שונים. על פי הנתונים, כ-40 שופטים נכשלו בניסיונות הראשונים, ורק במבחן השלישי עברו רובם.

באיגוד מודים כי המבחנים התקיימו בתנאים לא פשוטים - ימי שרב עם עומס חום כבד, אך מדגישים כי קיבלו אישור רפואי לקיימם. יחד עם זאת, הוחלט כי לקראת העונה הבאה ישונו הנהלים והשופטים יחויבו בהכנה מוקפדת יותר ולא יוכלו להרשות לעצמם לזלזל בכושר הגופני.

במבחן האחרון, שנערך השבוע, עברו 25 מתוך 28 שופטי ליגה א'. בקרב עוזרי השופטים, 35 מתוך 45 צלחו את הדרישות.

שופט ליגה א' מקבל כיום 440 שקלים למשחק, עוזר שופט מקבל 320 שקלים למשחק, ושופט ליגה ב' 330 שקלים בלבד. השכר הנמוך מקשה להציב רף מקצועי גבוה ולדרוש מהשופטים השקעה ברמה הנהוגה בליגות בכירות יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */