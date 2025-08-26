כ-40 שופטי ליגה א' כשלו במבחני הכושר הגופני

חשיפת התוכנית “שיחת היום”: צרות באיגוד השופטים - עשרות שופטי ליגה א' ועוזרי שופטים לא עמדו לאחרונה במבחני הכושר, שנערכו בשני מועדים שונים. על פי הנתונים, כ-40 שופטים נכשלו בניסיונות הראשונים, ורק במבחן השלישי עברו רובם.

באיגוד מודים כי המבחנים התקיימו בתנאים לא פשוטים - ימי שרב עם עומס חום כבד, אך מדגישים כי קיבלו אישור רפואי לקיימם. יחד עם זאת, הוחלט כי לקראת העונה הבאה ישונו הנהלים והשופטים יחויבו בהכנה מוקפדת יותר ולא יוכלו להרשות לעצמם לזלזל בכושר הגופני.

במבחן האחרון, שנערך השבוע, עברו 25 מתוך 28 שופטי ליגה א'. בקרב עוזרי השופטים, 35 מתוך 45 צלחו את הדרישות.

שופט ליגה א' מקבל כיום 440 שקלים למשחק, עוזר שופט מקבל 320 שקלים למשחק, ושופט ליגה ב' 330 שקלים בלבד. השכר הנמוך מקשה להציב רף מקצועי גבוה ולדרוש מהשופטים השקעה ברמה הנהוגה בליגות בכירות יותר.