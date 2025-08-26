יום חמישי, 28.08.2025 שעה 11:48
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
52-33בטיס6
43-42אספניול7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
24-23סלטה ויגו13
13-22אתלטיקו מדריד14
12-12ולנסיה15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"לאמין ימאל - מהשחקנים הטובים שהכדורגל ראה"

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, נבחר למאמן הטוב ביותר השנה לפי ה'בילד' והחמיא לצעיר: "הוא מאוד אינטילגנטי". על טר שטגן אמר: "חשוב לי שהוא יחזור"

|
האנזי פליק ולאמין ימאל (IMAGO)
האנזי פליק ולאמין ימאל (IMAGO)

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, נבחר אתמול (שני) בטקס פרסי ה’בילד’ כמאמן הטוב ביותר השנה לאחר עונתו הראשונה ונהדרת אצל הקטלונים, כאשר זכה בליגה הספרדית, זכה בגביע הספרדי והגיע לחצי גמר ליגת האלופות ובאירוע היוקרתי הוא דיבר על מצב השוערים בקבוצה וגם על לאמין ימאל.

“הוא מיוחד בגילו, הוא בן 18, הוא מחליט על משחקים לבד והוא בדרך הנכונה”: שיתף המאמן על לאמין ימאל והמשיך להחמיא לשחקן הצעיר: “הוא גאון מוחלט, הוא עדיין צעיר והוא צריך ללמוד, אבל הוא גם מאוד אינטליגנטי. אני משוכנע שהוא יהיה אחד השחקנים הטובים ביותר שעולם הכדורגל ראה אי פעם”.

בתקופה האחרונה הייתה סאגה בעמדת השוער, כאשר בעיות נוצרו בין מארק אנדרה טר שטגן למועדון, ופליק דיבר על ז’ואן גרסיה: “כולנו החלטנו יחד שזה צריך להיות שוער צעיר ומוכשר מאוד, שנמצא ברמה טובה מאוד, העתיד של ברצלונה, אז מבחינתי היה ברור במי נתמקד”.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

על טר שטגן הוא אמר: “חשוב לי שהמועדון והוא ייצרו קשר ויתקרבו, הוא שוער מהשורה הראשונה ויש לו את התמיכה המלאה שהוא צריך כדי שיוכל לשחק שוב ברמתו, חשוב לי שהוא יחזור”. כזכור, השוער עבר ניתוח בגב וייעדר כעת שלושה חדשים, כשלאחר מכן הוא יחזור לפעילות, אך לא ידוע האם ישוב להרכב.

קאמבק סופר דרמטי: 2:3 לברצלונה על לבאנטה
