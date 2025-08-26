"לאמין ימאל - מהשחקנים הטובים שהכדורגל ראה"

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, נבחר אתמול (שני) בטקס פרסי ה’בילד’ כמאמן הטוב ביותר השנה לאחר עונתו הראשונה ונהדרת אצל הקטלונים, כאשר זכה בליגה הספרדית, זכה בגביע הספרדי והגיע לחצי גמר ליגת האלופות ובאירוע היוקרתי הוא דיבר על מצב השוערים בקבוצה וגם על לאמין ימאל.

“הוא מיוחד בגילו, הוא בן 18, הוא מחליט על משחקים לבד והוא בדרך הנכונה”: שיתף המאמן על לאמין ימאל והמשיך להחמיא לשחקן הצעיר: “הוא גאון מוחלט, הוא עדיין צעיר והוא צריך ללמוד, אבל הוא גם מאוד אינטליגנטי. אני משוכנע שהוא יהיה אחד השחקנים הטובים ביותר שעולם הכדורגל ראה אי פעם”.

בתקופה האחרונה הייתה סאגה בעמדת השוער, כאשר בעיות נוצרו בין מארק אנדרה טר שטגן למועדון, ופליק דיבר על ז’ואן גרסיה: “כולנו החלטנו יחד שזה צריך להיות שוער צעיר ומוכשר מאוד, שנמצא ברמה טובה מאוד, העתיד של ברצלונה, אז מבחינתי היה ברור במי נתמקד”.

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

על טר שטגן הוא אמר: “חשוב לי שהמועדון והוא ייצרו קשר ויתקרבו, הוא שוער מהשורה הראשונה ויש לו את התמיכה המלאה שהוא צריך כדי שיוכל לשחק שוב ברמתו, חשוב לי שהוא יחזור”. כזכור, השוער עבר ניתוח בגב וייעדר כעת שלושה חדשים, כשלאחר מכן הוא יחזור לפעילות, אך לא ידוע האם ישוב להרכב.