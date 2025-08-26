יום שלישי, 26.08.2025 שעה 10:12
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"גלוך נרכש בהרבה מאוד כסף, מה עם הצעירים?"

הקשר עלה לדיון בתוכנית בהולנד, בה שחקן העבר, בולארוז, אמר: "למה לא לקדם את הצעירים?". גם חוליט ו-ואן באסטן ("לא ברור מה קורה באייאקס") ביקרו

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

שמו של אוסקר גלוך עלה במרכז דיון סוער בתוכנית ‘רונדו’ בטלוויזיה ההולנדית, כשמספר שחקני עבר תקפו את מדיניות הרכש של אייאקס והשתמשו בקשר הישראלי כדוגמה למחדל. חאליד בולארוז ההולנדי ממוצא מרוקאי, לשעבר שחקן נבחרת האורנג’, תהה בקול: "אתה מביא את גלוך בהרבה מאוד כסף, אז למה לא לקדם את הילדים שיש לך בבית? ראיתי את ראיין בונידה במשחקי ההכנה, והוא הכניס שני כדורים מבריקים לברובי. למה לא לתת לו את הצ'אנס?".

לטענתו של בולארוז, באייאקס מחכים יותר מדי זמן לפני שמקדמים שחקנים עם פוטנציאל גבוה, ובמקום זאת מוציאים כספים על רכש מבחוץ. הביקורת נמתחה על כך שבונידה וסטוין סטויר - שניים מהכישרונות הבולטים של מחלקת הנוער - ממשיכים לשחק בקבוצת המילואים, בזמן שהקבוצה הבוגרת נראית חסרת השראה. "אם שחקנים מההרכב הראשון ממשיכים לשחק רע, אז למה לא לפתוח מקום לצעירים?", תהה בולארוז. לדבריו, גם אם ההבדלים ברמה קיימים, הם לא דרמטיים כפי שמנסים להציג.

רוד חוליט הצטרף לביקורת והציע פרשנות משלו: באייאקס חוששים מהצורך להצליח מיידית ולכן פונים לרכש מהיר, במקום לתת אמון בשחקנים שצומחים בבית. "כשהמצב הכלכלי דוחק, כמו שקרה בפיינורד לפני כמה שנים, פתאום כל הצעירים קיבלו הזדמנות, צריך פשוט לנסות ולתת להם לשחק", הוא אמר.

גם יורטי מוקיו, כישרון בלגי נוסף שלא מקבל הזדמנויות סדירות בקבוצה הראשונה של אייאקס, הוזכר בדיון. מרקו ואן באסטן האגדי החמיא לו על משחק יוצא דופן מול יוניון סן ז'ילואז בעונה שעברה, אך תהה כיצד אפשר להסביר את הירידה החדה בהופעותיו מאז. "ראיתי בו קשר עם איכויות נדירות, לא ברור לי מה קורה באייאקס עם הצעירים - חייבים להיות שם שחקנים טובים, אבל משום מה לא סומכים עליהם", אמר חלוץ העבר.

מרקו ואן באסטן (IMAGO)מרקו ואן באסטן (IMAGO)

בהמשך השיחה הציג חוליט תמונה קודרת יותר על מצבה הכללי של אייאקס, וטען כי ההרתעה שפעם הייתה לא קיימת יותר: "פעם שיחקת מול אייאקס ועמדו מולך 11 שחקנים מעולים, ועוד חמישה טובים על הספסל. היום אתה שואל את עצמך - איפה השחקנים עם האומץ? עם היצירתיות? זה נראה כאילו רק מגינים יוצאים מהאקדמיה. מה קרה לכל הכישרון ההתקפי?".

חוליט סיכם בתחושה שהכישרונות החריגים באייאקס נדחקים החוצה, אולי כי הם נתפסים כ"מורכבים מדי": "דווקא השחקנים האלה שחושבים אחרת, שמסוגלים לשנות משחק - הם אלו שצריך לטפח. פעם הסתכלת רק על אייאקס, היום אתה מסתכל על אלקמאר. איך זה קרה?".

