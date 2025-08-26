בית״ר מנסה להקדים את הצטרפותו של גדראני

בית״ר ירושלים עושה מאמץ להקדים את הגעתו של הבלם לוקה גדראני כבר עכשיו. כזכור, הבלם חתם בבית״ר ואמור להגיע בדצמבר, כעת פועלים במועדון בכדי להנחית אותו בבית וגן בהקדם האפשרי נוכח מצבה של הקבוצה בקו ההגנה והבעיות המקצועיות עם הבלם בריאן קרבאלי ממנו לא מרוצים.

בגזרת סילבה קאני נדמה שהמתיחות בין השחקן לקבוצה עדיין קיימת ואתמול (שני) קיבלנו עוד נדבך ביחסים שבין השחקן למועדון. קאני התחמם במהלך הניצחון 1:2 על בני סכנין, אך לא שותף בסופו של דבר. במועדון אומרים כי קאני עושה פרצופים, לא מתאמן בצורה רצינית ולא מראה מספיק מחויבות ולכן הוא לא נלקח בחשבון.

ברק יצחקי הבהיר כי התנהגותו של קאני הייתה ככה עוד לפני ההתעניינות של מכבי חיפה בשחקן. הסיפור עם קאני לא תם, מצד אחד הצוות המקצועי לא מוותר עליו ומצפה ממנו להתנהגות אחרת שתוביל אותו חזרה לעניינים, מנגד יש את העניין ששחקן שמוערך על פי בית״ר בשני מיליון אירו מבלה על הספסל ולא משחק, וזו בעיה, בטח כשיש אופציה למכור אותו. אחרי המשחק בין בית״ר למכבי חיפה ביום ראשון עשויות להיות התפתחויות בנוגע להמשך דרכו של השחקן בקבוצה, לכאן או לכאן.

מאכזב. קרבאלי (רדאד ג'בארה)

אורי דהן שגם התחמם מול סכנין לא שותף, נראה מדוכדך על הספסל לאחר שריקת הסיום. ״דהן התחמם אבל לא סתם, גיל כהן היה יכול לבקש לצאת בכל רגע בגלל פציעה קלה ודהן היה צריך להיות חם מספיק כדי להיכנס למשחק במידת הצורך״, הסבירו בבית״ר.

ומה באשר למשחק אתמול? בבית״ר לא מבינים את הביקורת מצד לא מעט אוהדים ברשתות החברתיות. נכון, בית״ר לא הציגה כדורגל מבריק מול סכנין, אך הייתה עדיפה על הקבוצה של שרון מימר והצליחה לנצח בדוחא אחרי 8 שנים.

״שיחקנו במגרש קשה, ניצחנו, החזקנו רוב המשחק בכדור, הגענו ללא מעט מצבים, במשחק כזה תן לנצח ולחזור הביתה. היכולת? עוד תשתפר, אנחנו רק בתחילת הדרך״, אומרים בירושלים.

שחקני בית"ר חוגגים (רדאד ג'בארה)

כ-7,000 כרטיסים כבר נמכרו למשחק מול מכבי חיפה, ביחד עם עוד כ-13,000 מנויים בית״ר עומדת כבר עכשיו על 20,000 צהובים שחורים שיגיעו לטדי. מכבי חיפה תקבל כ-3,000 כרטיסים שכולם יימכרו, כך שטדי יהיה סולד אאוט ביום ראשון הקרוב. הערכות הן שעד יום חמישי יימכרו כל הכרטיסים וקופות האצטדיון לא יפתחו ביום המשחק.