קיז הודחה במפתיע, דרייפר עלה לסיבוב השני

אלופת אוסטרליה ואחת התקוות המקומיות הפסידה לזרזואה המקסיקנית, מקובו שזכתה בטורניר מונטריאול סיימה את דרכה. פונסקה ונורי בסיבוב השני בארה"ב

רנאטה זרזואה (רויטרס)
רנאטה זרזואה (רויטרס)

אליפות ארצות הברית הפתוחה נכנסה ליומה השני (שני) של תחרות הגראנד סלאם המסקרנת ובמוקד העניינים לא נרשמו הפתעות גדולות בגברים, ואילו בנשים מדיסון קיז שפתחה את 2025 בצורה מדהימה עם הנפה באליפות אוסטרליה סיימה את דרכה מוקדם מהצפוי.

סבסטיאן קורדה שנמצא בעוד שנה בעייתית שלו מבחינת כשירות פרש במצב של 2:0 במערכות מול קמרון נורי הבריטי. ז’ואאו פונסקה, הכוכב הצעיר מברזיל, הרשים עם 6:6(3), 6:7(5), 3:6 על מיומיר קצ’מנוביץ’ הסרבי. בנוסף, ג’ייק דרייפר הבריטי, שבשנה שעברה נעצר רק בשלב חצי הגמר, עלה אחרי 4:6, 5:7, 7:6(7), 2:6 מול פדריקו אגוסטין גומז (203 בעולם).

גג'ק דרייפר (רויטרס)
זז'ואאו פונסקה (רויטרס)

אדם וולטון האוסטרלי לא היה פייבוריט מול אוגו הומבר הצרפתי, אך גבר על יריבו המאוד לא יציב עם 1:3 במערכות. אלכסנדר קובצ’ביץ’ המקומי התפרק עם 3:0 במערכות נגד צ’אק קולמן וונג מהונג קונג, הפסד מאכזב ביותר עבור האמריקאי שתקע יתד בטופ 100, אך כשל בענק לעיני הקהל הביתי.

מדיסון קיז (רויטרס)מדיסון קיז (רויטרס)

בנשים, קיז (6) כאמור הודחה במפתיע והשחקנית המאושרת שעשתה זאת ונראתה כלא מאמינה בסיום הייתה רנאטה זרזואה, המקסיקנית מהמקום ה-82 בעולם, שרשמה את הניצחון הגדול בקריירה עם 7:6(10), 6:7(3), 5:7. ויקטוריה מקובו (בת 18), הלהיט הקנדי שזכתה לאחרונה במאסטרס במונטריאול ורשמה מסע ביתי אדיר, הולכת הביתה כבר בסיבוב הראשון אחרי 6:3, 6:2 מול ברבורה קרייצ’יקובה.

ילנה ריבאקינה עלתה לסיבוב השני אחרי 3:6, 0:6 קליל על ג’ולייטה פארחה המקומית, פטרה קביטובה סיימה את דרכה עם 6:1, 6:0 משפיל לדיאן פרי הצרפתייה. בנוסף, טיילור טאונסנד האמריקאית ניצחה 4:6, 4:6 את אנטוניה רוזיץ’ הקרואטית. שחקניות נוספות שהעפילו לשלב הבא באליפות שבניו יורק הן אליס מרטנס, לודמילה סמסונובה ואנסטסיה פבליוצ’נקובה. 

