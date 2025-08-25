זוארץ: שייזכרו את הילדים, לא מגרש של מלחמה

שנה וכמעט חודש עברו מאז אותו אסון גדול ונורא שקרה במג׳דל שמס, האסון שבו רקטת פלק-1 עם ראש נפץ במשקל 53 קילוגרם ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה פגעה במגרש כדורגל במג'דל שמס שברמת הגולן, גרמה למותם של 12 ילדים ובני נוער, ופצעה 34 נוספים. המתקפה גרמה לפגיעה הקשה ביותר באוכלוסייה האזרחית בישראל במלחמת חרבות ברזל לאחר מתקפת הפתע ב-7 באוקטובר.

אז קצת יותר משנה אחרי, התקיים היום (שני) אירוע מרגש במיוחד בבית הנבחרות בשפיים, כשילידי מג׳דל שמס ערכו משחק ראווה מעורר השראה נגד נבחרת האומנים והכוכבים של ישראל. באירוע היו מאות ילדים וזה התחיל עם הפנינג שבו הם שיחקו במתקנים כיפיים, כשניכר היה לראות את החיוכים של הילדים. בהמשך הגיע המשחק המדובר, ולאחר מכן הגיע טקס לציון שנה לנרצחי ונפגעי האסון במג׳דל שמס.

ילידי מג׳דל שמס (ראובן שוורץ)

המשחק עצמו היה מדהים, כאשר שוחקו שתי מחציות של 30 דקות כל אחת, כאשר נבחרת הכוכבים פגשה את נבחרת האומנים, ואל תוך שתי הנבחרות הוכנסו גם ילדי מג’דל שמס, שהראו איזה כדורגל נפלא יש בעדה הדרוזית. נבחרת האומנים עם כמה שמות מעניינים כמו יוסף חדאד ובן בן ברוך הובילו 0:4 בהפסקה, אבל מהפך במחצית השנייה נתנה 5:6 לנבחרת הכוכבים.

משחק הראווה לזכר נרצחי ונפגעי האסון במג׳דל שמס (ראובן שוורץ)

פיני בלילי (ראובן שוורץ)

פיני בלילי (ראובן שוורץ)

אביחי ידין (ראובן שוורץ)

גילי ורמוט ורן בן שמעון (ראובן שוורץ)

בין הכובשים למנצחת היו גילי ורמוט עם צמד, פיני בלילי וגם אביחי ידין, ואת השער המצמק, את ה-6:5, כבש יוסף חדאד והוא הכין חגיגה נדירה במיוחד, כאשר הוא רץ אל היציע שבו ישבו כל הצופים, הוריד את חולצת המשחק, ומתחת לחולצת המשחק חיכתה חולצה נוספת עם תמונה של חסן נסראללה, ואיקס גדול עליו ועם הכיתוב: “הגיבור הטרוריסט שלכם מת, ואנחנו עשינו את זה”.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

יו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר ל-ONE במעמד: “אנחנו פה כדי להנציח את אותם 12 שנרצחו לפני שנה. יום ארור בו טיל של חיזבאללה פגע במגרש כדורגל. אני חושב שזה מאוד חשוב לעשות אירוע שכזה, איך שפנו אלינו נרתמנו ולקחנו את כל החברים שלנו ומבחינתי חשוב שזה ימשיך לעד, כי המטרה שלעד יזכרו אותם. שיזכרו את החלום שלהם, שיראו שאנחנו לא רוצים את הדברים האלה. יש פה אנשים, משפחות, שחקנים שנפצעו ביום הארור הזה, והם משחקים כאן על דשא, וזה כל כך מחמם את הלב. מגרש כדורגל הוא מגרש לבוא וליהנות, הוא לא מגרש של מלחמה. אנחנו רוצים לראות רק דברים טובים בכדורגל”.

יוסף חדאד (ראובן שוורץ)

יוסף חדאד דיבר גם הוא ל-ONE: “זו זכות להיות כאן. הגענו כדי לשמח, לעלות חיוך לילדי מג’דל שמס, ואנחנו יודעים מה הילדים המקסימים האלה עברו. חברים שלהם נרצחו במתקפת טילים של הארגון הנורא הזה שנקרא חיזבאללה. אנחנו באים כדי להחזיר את השותפות, להראות שהטרור לא מבדיל בינינו, לא משנה אם אתה יהודי, מוסלמי, דרוזי, זה באמת לא משנה, זה לא מבדיל בין הישראלים, כולנו נגד הטרור ובעד השלום ובעד ילדי מג’דל שמס, לעלות להם חיוך. בכל מקום חשוב להזכיר את החטופים שבעזה, שיחזרו כמה שיותר מהר הביתה”.

יוסף חדאד (ראובן שוורץ)

עוד אמר חדאד: “אסור לעולם לשכוח את האנשים שנפלו, לעולם. החובה שלנו, להזכיר כל פעם מחדש את מה שעשו לנו ב-7 באוקטובר, מה שעשו לנו חמאס, חיזבאללה, כולם, וחייבים להזכיר לכולם את ההרוגים והנופלים. כולם זוכרים בשנה הראשונה, ולאט לאט זה הולך ונשכח, ואסור לנו לשכוח את המשפחות הללו. בגלל זה אני כל כך שמח להיות כאן, על ההתארגנות הזו, לייצג את ילדי מג’דל שמס. רוצים לראות עוד ועוד דברים כאלה, לזכור את כל מי שהיה קורבן של טרור נגד מדינת ישראל”.

אמיר שלח (ראובן שוורץ)

פיני בלילי (ראובן שוורץ)