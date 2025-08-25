עוד זר בעיר היין: קאליל אחמד חתם בראשון לציון

בעוד נבחרת ישראל תחל השבוע את שלב הבתים של היורובאסקט, מועדוני הכדורסל בארץ ממשיכים להתאמן ולהתכונן לקראת העונה הקרובה. כחלק מכך הקבוצות מנצלות את הפגרה על מנת להשתדרג ולהחתים שחקנים חדשים. היום (שני) מכבי ראשון לציון של שרון דרוקר הודיעה על החתמתו של הגארד המוכשר קאליל אחמד לעונת 2025/26.

קאליל (1.93 מ’, 28) הינו בוגר אוניברסיטת קליפורניה סטייט פולרטון המשחקת בדיוויזן 1 (הליגה השנייה ברמתה של המכללות, אחרי NCAA). זוהי תחנתו השנייה של השחקן בישראל לאחר שבעונת 2022/23 שיחק במדי הפועל באר שבע בליגת העל.

בעונה החולפת שיחק במדי פזארו מהליגה האיטלקית השנייה ורשם ממוצעים מרשימים של 21.7 נקודות, 4.3 ריבאונדים ו-3.1 אסיסטים למשחק, נתונים שהעניקו לו את תואר סגן מלך הסלים של הליגה.

קאליל אחמד (מרטין גוטדאמק)

מיד בתום העונה, חתם במדי ניאגרה ריבר ליונס, המשחקת בליגת CEBL הקנדית, שם קלע 19.8 נקודות, 5.3 ריבאונדים ו- 3.8 אסיסטים ב-22 משחקים. ממש אמש (ראשון) הוביל את קבוצתו לזכייה באליפות וקטף את תואר ה-MVP של הגמר.

מאמן הקבוצה, שרון דרוקר: “אנחנו שמחים לקבל בברכה את קאליל למשפחה הכתומה. התרשמנו מאוד מהיכולת שלו לשחק בכמה עמדות, מהאתלטיות שלו ומהרצון להוביל ולהיות גורם מרכזי בקבוצה. מאחלים לו המון הצלחה”.

אחמד הוא הזר החמישי החתום לעונה הקרובה בראשון לציון. בנוסף אליו, המשיכו עם הקבוצה מהליגה הלאומית הגארד קווה גרנט והפורוורד די ג'יי ברנס. בנוסף, הוחתמו אמין סטיבנס וגארד נוסף: מרקוס וויליאמס. הישראלים החתומים בקבוצה הם גולן גוט, ליאור ברמן, ג'יי ג'יי קפלן , ג'וש פרוינד, בן אייזנהרט, אורי זהבי וליאור גוטסמן.