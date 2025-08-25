פורסמו מועדי המחזורים 3-10 בליגה הלאומית

עונת 2025/26 בליגה הלאומית נפתחה עם המחזור הראשון ואמש (שני) הוא ימשיך, כאשר כבר היום מנהלת הליגות בכדורגל פרסמה את כל המועדים למחזורים 3-10 בליגה השנייה בטיבה בישראל, כולל תאריך גמר גביע הטוטו.

המשחקים המעניינים: גמר גביע הטוטו יתקיים ב-15.10 בשעה 19:00 בין בני יהודה למ.ס קריית ים באצטדיון בנתניה. במחזור השלישי, במשחק שנדחה בשל פגרת הנבחרות וזימון שחקני מכבי פ”ת לנבחרת עד גיל 21, המלאבסים יפגשו את הפועל רמת גן ב-17.09 בשעה 19:00, כשבמחזור הרביעי, האורדונים יפגשו את בני יהודה שלושה ימים קודם לכן.

בנוסף, משחק היורדות יתקיים כבר במחזור החמישי, כשהפועל חדרה תארח את מכבי פתח תקווה ב-21.09 בשעה 19:00, בני יהודה תפגוש את הפועל חדרה ב-29.09 בשעה 19:00 במחזור השישי, כשבמחזור התשיעי הכתומים יתארחו אצל מכבי פ”ת ב-20.10 בשעה 19:00. אגב, משחקי בימי שישי בשעה 16:00 יחזרו אלינו ב-17.10.

גמר גביע הטוטו:

יום רביעי, 15.10 בשעה 19:00

בני יהודה – מ.ס קריית ים

מחזור שלישי:

יום ראשון, 07.09 בשעה 19:00

מ.ס קריית ים – עירוני מודיעין

הפועל כפר שלם – הפועל עפולה

הפועל חדרה – הפועל עכו

הפועל כפ”ס – בני יהודה

יום שני, 08.09 בשעה 18:30

הפועל ראשל”צ – הפועל רעננה

מ.ס כפר קאסם – מכבי יפו

מכבי הרצליה – הפועל נוף הגליל

יום רביעי, 17.09 בשעה 19:00

הפועל ר”ג – מכבי פ”ת

מחזור רביעי:

יום ראשון, 14.09 בשעה 19:00

עירוני מודיעין – הפועל עכו

מכבי יפו – הפועל חדרה

מכבי פ”ת – מ.ס כפר קאסם

בני יהודה – הפועל רמת גן

יום שני, 15.09 בשעה 19:00

הפועל רעננה – הפועל כפר שלם

הפועל נוף הגליל – הפועל ראשל”צ

מ.ס קריית ים – מכבי הרצליה

מחזור חמישי

יום ראשון, 21.09 בשעה 19:00

מכבי הרצליה – עירוני מודיעין

הפועל ראשל”צ – מ.ס קריית ים

הפועל כפר שלם – הפועל נוף הגליל

הפועל כפ”ס – הפועל רעננה

הפועל ר”ג – הפועל עפולה

מ.ס כפר קאסם – בני יהודה

הפועל חדרה – מכבי פ”ת

הפועל עכו – מכבי יפו

מחזור שישי

יום ראשון 28.09 בשעה 19:00

עירוני מודיעין – מכבי יפו

מכבי פ”ת – הפועל עכו

מ.ס קריית ים – הפועל כפר שלם

הפועל עפולה – מ.ס כפר קאסם

הפועל רעננה – הפועל ר”ג

יום שני, 29.09 בשעה 19:00

בני יהודה – הפועל חדרה

הפועל נוף הגליל – הפועל כפ”ס

מכבי הרצליה – הפועל ראשל”צ

מחזור שביעי

שבת, 04.10 בשעה 20:00

יפו – מכבי פ”ת

ראשון, 05.10 בשעה 19:00

הפועל ראשל”צ – מודיעין

כפר שלם – מכבי הרצליה

הפועל כפ”ס – קריית ים

הפועל ר”ג – נוף הגליל

כפר קאסם – רעננה

חדרה – עפולה

עכו – בני יהודה

מחזור שמיני

ראשון, 12.10 בשעה 19:00

ראשל”צ – כפר שלם

בני יהודה – יפו

עפולה – עכו

רעננה – חדרה

נוף הגליל – כפר קאסם

קריית ים – רמת גן

הרצליה – כפר סבא

רביעי, 15.10 בשעה 19:00

מודיעין – מכבי פ”ת

מחזור תשיעי

יום שישי, 17.10 בשעה 16:00

יפו – עפולה

כפ”ס – ראשל”צ

רמת גן – הרצליה

עכו – רעננה

חדרה – נוף הגליל

יום שני, 20.10 בשעה 19:00

מכבי פ”ת – בני יהודה

כפר שלם – מודיעין

כפר קאסם – קריית ים

מחזור עשירי

יום שישי, 24.10 בשעה 16:00

מודיעין – בני יהודה

עפולה – מכבי פ”ת

רעננה – מכבי יפו

נוף הגליל – עכו

מ.ס קריית ים – חדרה

הרצליה – כפר קאסם

ראשל”צ – רמת גן

כפר שלם – כפר סבא