פורסמו מועדי המחזורים 3-10 בליגה הלאומית

עונת 2025/26 בליגה הלאומית נפתחה עם המחזור הראשון ואמש (שני) הוא ימשיך, כאשר כבר היום מנהלת הליגות בכדורגל פרסמה את כל המועדים למחזורים 3-10 בליגה השנייה בטיבה בישראל, כולל תאריך גמר גביע הטוטו.
המשחקים המעניינים: גמר גביע הטוטו יתקיים ב-15.10 בשעה 19:00 בין בני יהודה למ.ס קריית ים באצטדיון בנתניה. במחזור השלישי, במשחק שנדחה בשל פגרת הנבחרות וזימון שחקני מכבי פ”ת לנבחרת עד גיל 21, המלאבסים יפגשו את הפועל רמת גן ב-17.09 בשעה 19:00, כשבמחזור הרביעי, האורדונים יפגשו את בני יהודה שלושה ימים קודם לכן.
בנוסף, משחק היורדות יתקיים כבר במחזור החמישי, כשהפועל חדרה תארח את מכבי פתח תקווה ב-21.09 בשעה 19:00, בני יהודה תפגוש את הפועל חדרה ב-29.09 בשעה 19:00 במחזור השישי, כשבמחזור התשיעי הכתומים יתארחו אצל מכבי פ”ת ב-20.10 בשעה 19:00. אגב, משחקי בימי שישי בשעה 16:00 יחזרו אלינו ב-17.10.
גמר גביע הטוטו:
יום רביעי, 15.10 בשעה 19:00
בני יהודה – מ.ס קריית ים
מחזור שלישי:
יום ראשון, 07.09 בשעה 19:00
מ.ס קריית ים – עירוני מודיעין
הפועל כפר שלם – הפועל עפולה
הפועל חדרה – הפועל עכו
הפועל כפ”ס – בני יהודה
יום שני, 08.09 בשעה 18:30
הפועל ראשל”צ – הפועל רעננה
מ.ס כפר קאסם – מכבי יפו
מכבי הרצליה – הפועל נוף הגליל
יום רביעי, 17.09 בשעה 19:00
הפועל ר”ג – מכבי פ”ת
מחזור רביעי:
יום ראשון, 14.09 בשעה 19:00
עירוני מודיעין – הפועל עכו
מכבי יפו – הפועל חדרה
מכבי פ”ת – מ.ס כפר קאסם
בני יהודה – הפועל רמת גן
יום שני, 15.09 בשעה 19:00
הפועל רעננה – הפועל כפר שלם
הפועל נוף הגליל – הפועל ראשל”צ
מ.ס קריית ים – מכבי הרצליה
מחזור חמישי
יום ראשון, 21.09 בשעה 19:00
מכבי הרצליה – עירוני מודיעין
הפועל ראשל”צ – מ.ס קריית ים
הפועל כפר שלם – הפועל נוף הגליל
הפועל כפ”ס – הפועל רעננה
הפועל ר”ג – הפועל עפולה
מ.ס כפר קאסם – בני יהודה
הפועל חדרה – מכבי פ”ת
הפועל עכו – מכבי יפו
מחזור שישי
יום ראשון 28.09 בשעה 19:00
עירוני מודיעין – מכבי יפו
מכבי פ”ת – הפועל עכו
מ.ס קריית ים – הפועל כפר שלם
הפועל עפולה – מ.ס כפר קאסם
הפועל רעננה – הפועל ר”ג
יום שני, 29.09 בשעה 19:00
בני יהודה – הפועל חדרה
הפועל נוף הגליל – הפועל כפ”ס
מכבי הרצליה – הפועל ראשל”צ
מחזור שביעי
שבת, 04.10 בשעה 20:00
יפו – מכבי פ”ת
ראשון, 05.10 בשעה 19:00
הפועל ראשל”צ – מודיעין
כפר שלם – מכבי הרצליה
הפועל כפ”ס – קריית ים
הפועל ר”ג – נוף הגליל
כפר קאסם – רעננה
חדרה – עפולה
עכו – בני יהודה
מחזור שמיני
ראשון, 12.10 בשעה 19:00
ראשל”צ – כפר שלם
בני יהודה – יפו
עפולה – עכו
רעננה – חדרה
נוף הגליל – כפר קאסם
קריית ים – רמת גן
הרצליה – כפר סבא
רביעי, 15.10 בשעה 19:00
מודיעין – מכבי פ”ת
מחזור תשיעי
יום שישי, 17.10 בשעה 16:00
יפו – עפולה
כפ”ס – ראשל”צ
רמת גן – הרצליה
עכו – רעננה
חדרה – נוף הגליל
יום שני, 20.10 בשעה 19:00
מכבי פ”ת – בני יהודה
כפר שלם – מודיעין
כפר קאסם – קריית ים
מחזור עשירי
יום שישי, 24.10 בשעה 16:00
מודיעין – בני יהודה
עפולה – מכבי פ”ת
רעננה – מכבי יפו
נוף הגליל – עכו
מ.ס קריית ים – חדרה
הרצליה – כפר קאסם
ראשל”צ – רמת גן
כפר שלם – כפר סבא