יום ראשון, 08.03.2026 שעה 02:28
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3528-3225מ.ס קריית ים5
3536-3625הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

פורסמו מועדי המחזורים 3-10 בליגה הלאומית

המנהלת הודיעה רשמית: נקבעו התאריכים והשעות - בני יהודה מול רמת גן ב-14.09, מכבי פ"ת נגד חדרה ב-21.09 בקרב היורדות. וגם: מתי גמר גביע הטוטו?

|
סתיו ישראלי מרחיק (חגי מיכאלי)
סתיו ישראלי מרחיק (חגי מיכאלי)

עונת 2025/26 בליגה הלאומית נפתחה עם המחזור הראשון ואמש (שני) הוא ימשיך, כאשר כבר היום מנהלת הליגות בכדורגל פרסמה את כל המועדים למחזורים 3-10 בליגה השנייה בטיבה בישראל, כולל תאריך גמר גביע הטוטו.

המשחקים המעניינים: גמר גביע הטוטו יתקיים ב-15.10 בשעה 19:00 בין בני יהודה למ.ס קריית ים באצטדיון בנתניה. במחזור השלישי, במשחק שנדחה בשל פגרת הנבחרות וזימון שחקני מכבי פ”ת לנבחרת עד גיל 21, המלאבסים יפגשו את הפועל רמת גן ב-17.09 בשעה 19:00, כשבמחזור הרביעי, האורדונים יפגשו את בני יהודה שלושה ימים קודם לכן.

בנוסף, משחק היורדות יתקיים כבר במחזור החמישי, כשהפועל חדרה תארח את מכבי פתח תקווה ב-21.09 בשעה 19:00, בני יהודה תפגוש את הפועל חדרה ב-29.09 בשעה 19:00 במחזור השישי, כשבמחזור התשיעי הכתומים יתארחו אצל מכבי פ”ת ב-20.10 בשעה 19:00. אגב, משחקי בימי שישי בשעה 16:00 יחזרו אלינו ב-17.10.

גמר גביע הטוטו:

יום רביעי, 15.10 בשעה 19:00 
בני יהודה – מ.ס קריית ים

מחזור שלישי:

יום ראשון, 07.09 בשעה 19:00
מ.ס קריית ים – עירוני מודיעין
הפועל כפר שלם – הפועל עפולה
הפועל חדרה – הפועל עכו
הפועל כפ”ס – בני יהודה

יום שני, 08.09 בשעה 18:30
הפועל ראשל”צ – הפועל רעננה
מ.ס כפר קאסם – מכבי יפו
מכבי הרצליה – הפועל נוף הגליל

יום רביעי, 17.09 בשעה 19:00
הפועל ר”ג – מכבי פ”ת

מחזור רביעי:

יום ראשון, 14.09 בשעה 19:00
עירוני מודיעין – הפועל עכו
מכבי יפו – הפועל חדרה
מכבי פ”ת – מ.ס כפר קאסם
בני יהודה – הפועל רמת גן

יום שני, 15.09 בשעה 19:00
הפועל רעננה – הפועל כפר שלם
הפועל נוף הגליל – הפועל ראשל”צ
מ.ס קריית ים – מכבי הרצליה

מחזור חמישי

יום ראשון, 21.09 בשעה 19:00
מכבי הרצליה – עירוני מודיעין
הפועל ראשל”צ – מ.ס קריית ים
הפועל כפר שלם – הפועל נוף הגליל
הפועל כפ”ס – הפועל רעננה
הפועל ר”ג – הפועל עפולה
מ.ס כפר קאסם – בני יהודה
הפועל חדרה – מכבי פ”ת
הפועל עכו – מכבי יפו

מחזור שישי

יום ראשון 28.09 בשעה 19:00
עירוני מודיעין – מכבי יפו
מכבי פ”ת – הפועל עכו
מ.ס קריית ים – הפועל כפר שלם
הפועל עפולה – מ.ס כפר קאסם
הפועל רעננה – הפועל ר”ג

יום שני, 29.09 בשעה 19:00
בני יהודה – הפועל חדרה
הפועל נוף הגליל – הפועל כפ”ס
מכבי הרצליה – הפועל ראשל”צ

מחזור שביעי

שבת, 04.10 בשעה 20:00
יפו – מכבי פ”ת

ראשון, 05.10 בשעה 19:00
הפועל ראשל”צ – מודיעין
כפר שלם – מכבי הרצליה
הפועל כפ”ס – קריית ים
הפועל ר”ג – נוף הגליל
כפר קאסם – רעננה
חדרה – עפולה
עכו – בני יהודה

מחזור שמיני

ראשון, 12.10 בשעה 19:00
ראשל”צ – כפר שלם
בני יהודה – יפו
עפולה – עכו
רעננה – חדרה
נוף הגליל – כפר קאסם
קריית ים – רמת גן
הרצליה – כפר סבא

רביעי, 15.10 בשעה 19:00
מודיעין – מכבי פ”ת

מחזור תשיעי

יום שישי, 17.10 בשעה 16:00
יפו – עפולה
כפ”ס – ראשל”צ
רמת גן – הרצליה
עכו – רעננה
חדרה – נוף הגליל

יום שני, 20.10 בשעה 19:00
מכבי פ”ת – בני יהודה
כפר שלם – מודיעין
כפר קאסם – קריית ים

מחזור עשירי

יום שישי, 24.10 בשעה 16:00
מודיעין – בני יהודה
עפולה – מכבי פ”ת
רעננה – מכבי יפו
נוף הגליל – עכו
מ.ס קריית ים – חדרה
הרצליה – כפר קאסם
ראשל”צ – רמת גן
כפר שלם – כפר סבא

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */