יום שני, 25.08.2025 שעה 13:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"ונטורה? מבאס מאוד. לא פותחים חוזה ככה"

צביקה הדר התייחס לעזיבה המסתמנת של קשר הפועל באר שבע ב"שיחת היום" בערוץ ONE: "בתור אוהד אתה רוצה לראות שחקן מחויב", "ספגנו גולים מביכים"

|
לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)
לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)

צביקה הדר, מהפנים של הבידור הישראלי וידוע גם באהדתו להפועל באר שבע, התארח היום (שני) בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE. בראיון הוא דיבר על מצבה הנוכחי של הקבוצה, תחושותיו כאוהד ותיק והרשמים שאסף ממשחקיה הראשונים של העונה.

צביקה, היית במשחק אתמול, מה עבר עליך כשהובילו עליכם 0:2?
”אני אמרתי לעצמי, מה באתי? אני הנאחס אולי, כל היציע מסתכל עליי, לא מבין למה זה אווירה של דרבי האמת, הייתה אווירה של השפלה באוויר, פתאום מהפך במחצית הראשונה וזה מטורף”.

איך התרשמת מהמשחק הראשון במסגרת הלילה אחרי שבאירופה פישלתם?
”הקבוצה לא נראית מי יודע כמה. גם בתוצאה הזאת, אמנם ראו שהקבוצה רצה לפעמים, אבל ההגנה הייתה מביכה, הגולים מביכים, בתור אוהד. מקצועי רואים שיש חוסר תיאום, לא מבינים זה את זה, ונטורה היה חסר ולקח זמן עד ששינו מערך, אבל זה דבר שקורה. ראיתי דברים כיפיים גם, ראיתי את האוהדים, אני גם לא אובייקטיבי כי אני אוהד את הקבוצה, שרים גם כשבוכים”.

מה אתה חושב על ונטורה שעושה שביתה איטלקית לפני המשחק?
”מבאס מאוד, הוא עשה רושם של התאקלמות מעולה בקבוצה, מקצועית מעל ומעבר, זה דבר שקורה בכל הליגות, לא רק בארץ, גם בעולם. יש מחויבות שבתור אוהד אתה מתבאס, אתה רוצה לראות שחקן מחויב, לפעמים יש הצעות וזה מבאס, אבל תשחק, אם ייתנו לך לעזוב אז אחלה, אם לא תהיה טוב אז יורידו לך במשכורת? לא פותחים חוזה ככה, אתה שחקן טוב”. 

לוקאס ונטורה (IMAGO)לוקאס ונטורה (IMAGO)

כדי להשאיר שחקן ואתה יודע שהוא נתן לך…
”גם בעולם הטלוויזיה והבידור, אין דבר כזה שאנחנו פותחים חוזה באמצע”.

ההופעות שלך לדוגמה, כשיש ביקוש ענק, זה לא עולה פתאום?
”אתה מדבר על כרטיסים, אולמות גדולים יותר, אבל אם אתה חתום בקבוצה אז זה הפרת חוזה. תחשוב כמה אני חתום בהבימה (בשלאגר) ואני לא עושה את העונה שלי בערוץ הספורט כי אני עושה את ההצגה שלי בהבימה, ואני לא יכול לעשות את המשחק המרכזי כי שם משלמים יותר או משהו בשלאגר”.

לא חשבת שזה יהיה כזה שלאגר אגב? ההצגה?
”אף אחד לא יודע, חשבנו שנצליח אבל לא ידענו אף פעם. כשקנו את ונטורה חשבו שזה יהיה כזה שלאגר?”.

בגלל זה היא קנתה אותו במחיר מציאה ועכשיו לא פותחים את החוזה.
”הכל בסדר, גם הוא לא האמין, אני גם לא אומר לו לדבר, יש בשביל זה סוכנים כדי לדבר על חוזה, אבל לא לבוא על דעת עצמך, מה זה? הסיפורים קיימים ולי חבל, כי ההישג כקבוצה, מעבר להכל, זה שהצלחנו להשאיר את הסגל הזה לעוד שנה, בעיקר במרכז, זה איכותי, וחבל. מצד שני, ראיתם את הקבוצה, חזקים מעל כל שחקן”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רועי כפיר)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רועי כפיר)

ב”ש יכולה לקחת אליפות?
”שנה שעברה אף אחד לא ציפה מכלום, קוז’וק הגיע והיה את ההלם מהמעבר של ברדה ובהתחלה לא הייתה הצלחה, לא ציפו ממנו, לא הייתה ציפייה. עקב האכילס זה שמכירים את הקבוצה, באים עם ציפייה גם, אתה רואה את נתניה משחקת מול ב”ש הגדולה, לא אותו הדבר כמו פעם, מובילים וזה סנסציה, וזה משקולות על הרגליים, הקבוצות לוחצות פתאום כולם, גם בית”ר, גם מכבי ת”א וחיפה, אתה לא הבאת את הטוויסט ופתאום בולט, אז זה קשה יותר, גם בסוף העונה היה קשה יותר, כולם התכוננו לב”ש”.

אתה רואה את האופי.
”שמרת על יציבות, אין שחקן בולט שעושה את ההבדל, אבל כולם ביחד. אופי זה טוב, אבל זה בדיעבד, הבלתי שבירים היה חזק, כי היה שלט וזה היה חזק, אוהדי נתניה מבחינתם הפסדנו את האליפות שם, אז המשפט הזה חזק, אבל הוא רק בדיעבד, אם הצלחת לחזור אז כן. אני מעדיף שהאופי יהיה שאתה מקבל כמה שפחות שערים, לא חייב להרוג את האוהדים”.

צביקה הדר בחגיגות האליפות (איציק בלניצקי)צביקה הדר בחגיגות האליפות (איציק בלניצקי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */