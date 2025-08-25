"ונטורה? מבאס מאוד. לא פותחים חוזה ככה"

צביקה הדר, מהפנים של הבידור הישראלי וידוע גם באהדתו להפועל באר שבע, התארח היום (שני) בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE. בראיון הוא דיבר על מצבה הנוכחי של הקבוצה, תחושותיו כאוהד ותיק והרשמים שאסף ממשחקיה הראשונים של העונה.

צביקה, היית במשחק אתמול, מה עבר עליך כשהובילו עליכם 0:2?

”אני אמרתי לעצמי, מה באתי? אני הנאחס אולי, כל היציע מסתכל עליי, לא מבין למה זה אווירה של דרבי האמת, הייתה אווירה של השפלה באוויר, פתאום מהפך במחצית הראשונה וזה מטורף”.

איך התרשמת מהמשחק הראשון במסגרת הלילה אחרי שבאירופה פישלתם?

”הקבוצה לא נראית מי יודע כמה. גם בתוצאה הזאת, אמנם ראו שהקבוצה רצה לפעמים, אבל ההגנה הייתה מביכה, הגולים מביכים, בתור אוהד. מקצועי רואים שיש חוסר תיאום, לא מבינים זה את זה, ונטורה היה חסר ולקח זמן עד ששינו מערך, אבל זה דבר שקורה. ראיתי דברים כיפיים גם, ראיתי את האוהדים, אני גם לא אובייקטיבי כי אני אוהד את הקבוצה, שרים גם כשבוכים”.

מה אתה חושב על ונטורה שעושה שביתה איטלקית לפני המשחק?

”מבאס מאוד, הוא עשה רושם של התאקלמות מעולה בקבוצה, מקצועית מעל ומעבר, זה דבר שקורה בכל הליגות, לא רק בארץ, גם בעולם. יש מחויבות שבתור אוהד אתה מתבאס, אתה רוצה לראות שחקן מחויב, לפעמים יש הצעות וזה מבאס, אבל תשחק, אם ייתנו לך לעזוב אז אחלה, אם לא תהיה טוב אז יורידו לך במשכורת? לא פותחים חוזה ככה, אתה שחקן טוב”.

לוקאס ונטורה (IMAGO)

כדי להשאיר שחקן ואתה יודע שהוא נתן לך…

”גם בעולם הטלוויזיה והבידור, אין דבר כזה שאנחנו פותחים חוזה באמצע”.

ההופעות שלך לדוגמה, כשיש ביקוש ענק, זה לא עולה פתאום?

”אתה מדבר על כרטיסים, אולמות גדולים יותר, אבל אם אתה חתום בקבוצה אז זה הפרת חוזה. תחשוב כמה אני חתום בהבימה (בשלאגר) ואני לא עושה את העונה שלי בערוץ הספורט כי אני עושה את ההצגה שלי בהבימה, ואני לא יכול לעשות את המשחק המרכזי כי שם משלמים יותר או משהו בשלאגר”.

לא חשבת שזה יהיה כזה שלאגר אגב? ההצגה?

”אף אחד לא יודע, חשבנו שנצליח אבל לא ידענו אף פעם. כשקנו את ונטורה חשבו שזה יהיה כזה שלאגר?”.

בגלל זה היא קנתה אותו במחיר מציאה ועכשיו לא פותחים את החוזה.

”הכל בסדר, גם הוא לא האמין, אני גם לא אומר לו לדבר, יש בשביל זה סוכנים כדי לדבר על חוזה, אבל לא לבוא על דעת עצמך, מה זה? הסיפורים קיימים ולי חבל, כי ההישג כקבוצה, מעבר להכל, זה שהצלחנו להשאיר את הסגל הזה לעוד שנה, בעיקר במרכז, זה איכותי, וחבל. מצד שני, ראיתם את הקבוצה, חזקים מעל כל שחקן”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רועי כפיר)

ב”ש יכולה לקחת אליפות?

”שנה שעברה אף אחד לא ציפה מכלום, קוז’וק הגיע והיה את ההלם מהמעבר של ברדה ובהתחלה לא הייתה הצלחה, לא ציפו ממנו, לא הייתה ציפייה. עקב האכילס זה שמכירים את הקבוצה, באים עם ציפייה גם, אתה רואה את נתניה משחקת מול ב”ש הגדולה, לא אותו הדבר כמו פעם, מובילים וזה סנסציה, וזה משקולות על הרגליים, הקבוצות לוחצות פתאום כולם, גם בית”ר, גם מכבי ת”א וחיפה, אתה לא הבאת את הטוויסט ופתאום בולט, אז זה קשה יותר, גם בסוף העונה היה קשה יותר, כולם התכוננו לב”ש”.

אתה רואה את האופי.

”שמרת על יציבות, אין שחקן בולט שעושה את ההבדל, אבל כולם ביחד. אופי זה טוב, אבל זה בדיעבד, הבלתי שבירים היה חזק, כי היה שלט וזה היה חזק, אוהדי נתניה מבחינתם הפסדנו את האליפות שם, אז המשפט הזה חזק, אבל הוא רק בדיעבד, אם הצלחת לחזור אז כן. אני מעדיף שהאופי יהיה שאתה מקבל כמה שפחות שערים, לא חייב להרוג את האוהדים”.