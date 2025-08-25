"הרצון לאמן בישראל לא נגמר, ברור שזה כואב"

אירה ויגדורצ'יק עשתה היסטוריה. המאמנת הישראלית הוותיקה הייתה אחד מהגורמים שהובילו את נבחרת ברזיל לזכייה במדליית הכסף בקרב רב באליפות העולם בהתעמלות אמנותית. ויגדורצ'יק עלתה לראיון בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE וסיפרה על התחושות ועל החוויה המיוחדת שעברה עם הברזילאיות בדרך להישג, למה היא לא מאמנת כאן בארץ והכישלון לדעתה של נבחרת ישראל.

אירה ויגדורצ'יק בראיון מיוחד

חגגתם קצת בברזיל? בצוות?

”אני רוצה להגיד לך, לא יודע אם ראיתם את התחרות, התחרות הייתה כל כך גדולה והחגיגות היו מהרגע הראשון של התחרות. הם רקדו ושרו, קשה להתחרות עם אווירה כזאת וצריך ריכוז, לא ראיתי כאלו חגיגות גם בהתחלה, וגם כשהפילו סרטים והיה וואו מהקהל”.

כמו כדורגל, באו אוהדי הסמבה.

”כולם בכו משמחה ולא האמנתי שאני אבכה בשביל מדינה אחרת”.

נבחרת ברזיל בהתעמלות אמנותית (רויטרס)

איך את בשקט בשקט בברזיל? איך הגעת לשם?

”בשקט בשקט כי אני כל כך רגילה להיי מסביבי, הם פנו ואני מכירה את המאמנות, הן עבדו אצלנו בארץ ופתאום הגיעה פנייה מהן שצריך עזרה, אליפות עולם, תבואי תעזרי לאיזו מדליה. אני אוהבת אתגרים”.

איך הרמה שם?

”אני התייעצתי עם הפסיכולוג איך להכין אותם לגמר, והם חיים בקרנבל תמידי, הרמה בסדר, הגישה לאימון שונה, זה ברזיל. האיגוד מדהים והוועד האולימפי, מוכנים לשמוע ולתת, הם רצו את הידע הזה עם רצון להביא מדליה. היה גם רצון שלי, התגעגעתי כל כך לאימון”.

את אוהבת את החיים שם בברזיל?

”אני אוהבת את החיים רק במדינת ישראל. שואלים אותי כל הזמן למה אני לא נשארת קבוע וחוזרת להפצצות. הייתה לי שיחה עם הרופא שם על ישראל, ואז שאלתי אותו אם אתה אוהב את יד ימין שלך? זה כמו לחיות בלי יד. אפשר לאהוב ולכאוב עם נבחרת אחרת, אבל ישראל זה ישראל”.

אירה ויגדורצ'יק (שחר גרוס)

תכיני אותן גם לאולימפיאדה?

”אין לי מושג, החוזה היה עד אליפות העולם, הם התרגשו ובכו מאוד, אני עבדתי גם עם נבחרת הג’וניור שלקחו פעם ראשונה באמריקה, זה נבחרת מספר שתיים שגם ניצחה בבוגרות. אני שלושה חודשים לא בארץ, רוצה לחזור”.

למה את לא מאמנת בישראל?

”תשאל אותם, אני הפסקתי להתעסק בזה. תשאל את האיגוד”.

הייתה לך אגודה שעבדת איתה.

”אני עובדת עם האגודה”.

מינו מאמנת אחרת ובשורה התחתונה זה כבר נגמר, נכון? זה עבר.

”אני בפירוש באתי לעזור ואין לי בעיה להגיד שעזבתי”.

איילת זוסמן ואת לא יכולות לעבוד ביחד?

”שאלה מיותרת, דלג על השאלות האלו. זה לא שנגמר אגב, שום רצון לאמן בארץ הוא לא נגמר, אני הפסקתי עם זה. אני אוהבת את ההתעמלות בארץ, אבל גיליתי שאני נהנית מהיצירה במקומות אחרים שנהנים ממני ונותנים לי את הכבוד, אני לא רוצה לדבר על זה, זה מאוס”.

לינוי אשרם ואיילת זוסמן (עודד קרני)

זה כואב לך.

”בוודאי שכואב, איך יכול להיות שלא? יותר מזה, לראות את דגל ישראל מתחת לדגל של המדינה שאני עובדת, זה כואב לי מאוד. כואב לראות שרצים אליי יו”ר האיגוד הברזילאי ומהוועד האולימפי של ברזיל, וההנהלה של האיגוד שלי יושבת עם הראש למטה”.

מה קורה עם רוסיה? עדיין יש את המלחמה, נבחרת רוסיה נעלמה מהמפה.

”הם במלחמה, טראמפ עסוק בזה מספיק ולא צריך את ההתערבות שלי במלחמה הזאת. רוסיה שינתה את פניה ועבדתי אצל מישהי גדולה, והזיזו אותה שם, הם בשינויים גדולים פוליטיים וחייבים לעבור את השינויים האלו”.

מי לא רוצה אותך באיגוד ההתעמלות?

”אני רגילה לשאלות, תתעניין בזה, אבל זה הפסיק”.

את תחזרי לאמן בישראל?

”אני לא צריכה לחשוב על זה, אם אקבל הזמנה בתנאים שאני ארצה, אני תמיד אחזור לאמן בישראל, ואם לא אז בחו”ל”.

נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית (Ulrich Fassbender, באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל)

אם תאמני את ברזיל באולימפיאדה ותהיי ראש בראש מול ישראל?

”עכשיו הייתי ראש בראש, באליפות העולם”.

אבל הנבחרת שלנו סיימה במקום החמישי וזה כאב לך, יש שם נבחרת חדשה ובנות חדשות.

”אני מייחלת לישראל לנצח כי זה הדגל, אבל אל תיתן פרשנות, אצל כולם זה נבחרות צעירות ומאז שאני אימנתי, לא הייתי מקום חמישי מעולם, אבל אלו שאלות שאתם צריכים לשאול אחרים”.

ישראל נכשלה אז באליפות?

”אני הסברתי, באליפות העולם לפני האולימפיאדה היא נכשלה, אבל היא הייתה חכמה ובאולימפיאדה היא זכתה במדליה. המתעמלת האישית דריה אטמנוב נכשלה, כי להיות אחרי לינוי והבלארוסיות זה כישלון, אבל אתם פוחדים להגיד את זה, הלוואי שיצליחו. משפט אחרון אגיד לך, הלוואי שההתעמלות, שנתתי שם את הנשמה, הלוואי והם יצליחו”.