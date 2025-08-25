עם אבדיה ודור פרץ: הקמפיין החדש של הטוטו

קמפיין חדש של הטוטו בנושא "משחקים באחריות" עלה השבוע בערוצי הספורט ובדיגיטל. במרכז הקמפיין עומד השנה לא אחר מאשר כוכב ה- NBA הכדורסלן הישראלי- דני אבדיה ולצידו כמה מהספורטאים הבכירים ביותר בישראל: הכדורסלנים רומן סורקין, ים מדר ותומר גינת, מאמן מכבי ת"א בכדורסל עודד קטש, והכדורגלנים דור פרץ ומנשה זאלקה.

הקמפיין החדש של הטוטו בתחום "משחקים באחריות" מהווה המשך טבעי לקמפיין הקודם אשר זכה להצלחה רבה והוביל לשיח ציבורי משמעותי בתחום הימורים אחראיים. הקמפיין אף הגיע בשנה שעברה לקו הגמר בתחרות הפרסום של ארגון ההימורים האירופאי.

מנכ"ל הטוטו מאיר ברדוגו: "גם הפעם בחרנו לקראת פתיחת עונת הספורט לרתום דמויות מובילות מעולם הספורט הישראלי – שחקני הכדורגל והכדורסל מליגות Winner, לצד שחקן העבר האגדי ומאמן מכבי ת"א עודד קטש. לקמפיין הנוכחי הצטרף דני אבדיה, נציגנו הבכיר ב-NBA, אשר מביא עימו השראה והשפעה רחבה בקרב צעירים ומבוגרים כאחד.

הקמפיין נועד לייצר עניין ציבורי ולהגביר את המודעות למסר החד והברור של הטוטו – הימורי ספורט הם חוויה מרגשת, אך יש לצרוך אותם באחריות וללא הגזמה. באמצעות הקמפיין אנו מבקשים להדגיש את מחויבותנו להגנה על ציבור הלקוחות ולעידוד התנהלות אחראית, מתוך מטרה לשמור על ההנאה שבמשחק".