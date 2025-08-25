שאקיר אדם ימשיך במ.כ. ירמיהו חולון

במ.כ. ירמיהו חולון החליטו להמשיך ההתקשרות עם שאקיר אדם, שחקן הכנף בן ה-24, היכול לשחק מימין ומשמאל. בעונה החולפת הגיע לחולון לאחר התפרקותה של שמשון כפר קאסם. סיים עונה עם ארבעה שערים, שניים במדי כפר קאסם (כולל ב-1:1 מול מ.כ. ירמיהו חולון) ועוד שנתיים נוספים במדי חולון. חתם על חוזה לעונה נוספת באמצעות נציגו, בן שטיינפלד.

מדובר באחיו הגדול של סאמי אדם, שחקנה של מכבי יפו בשנתיים האחרונות, מי שגדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב. שאקיר משחק כדורגל, תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל, ארבע עונות בלבד. בעונת 2016/17 היה לשחקן במחלקת הנוער של בית"ר רמת גן, המועדון הראשון אליו נרשם בפורטל ההתאחדות.

שש שנים לאחר מכן, לאחר עונה אחת בלבד במחלקות הנוער של ישראל, חבר בעונת המשחקים 2022/23 לקבוצת הבוגרים הראשונה שלו, מכבי רמלה, ששיחקה דאז בליגה ב' דרום ב'. בעונת 2023/24 חבר לקבוצת הפועל 'בני רגב' לוד, העולה החדשה לליגה א' דרום באותה עת. מ.כ. ירמיהו חולון תמשיך להיות בעבורו בית גם בעונת המשחקים 2025/26 שתחל בסוף השבוע.

בשנת 2007, כילד בן שבע בלבד, הגיע שאקיר אדם (שמו המלא: שאקוראללה) עם משפחתו לארץ ישראל. הגעתו ארצה נבעה מהמלחמה בסודאן שיצאה מכלל שליטה, מה שאילץ הוריו לחפש מקום ראוי להגיע אליו. בשנת 2016, בהיותו בן 16, קיבל את תעודת הזהות הכחולה לה חיכה שנים ארוכות, הרי שבלעדיה לא יכול היה להתאמן או לשחקת תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל.

מ.כ. ירמיהו חולון תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של מוסא בן חיים את בית"ר נורדיה ירושלים, במשחק חוץ, כאשר השעה שנקבעה להתמודדות היא 13:30 בירושלים. מעבר לכך, ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום, מ.כ. ירמיהו חולון תארח בביתה את הפועל אזור, אותה מאמן גולן שאול.