יום שני, 25.08.2025 שעה 13:38
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
43-42אספניול4
41-22בטיס5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"אמבפה היה צריך לסתום לוויניסיוס את הפה"

הברזילאי עלה מהספסל והשפיע, אך גם נכנס לעימותים והצרפתי היה צריך לכסות את פיו. קורטואה ספק עקץ את ויניסיוס, שהעביר מסר משלו ברשתות החברתיות

|
ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)
ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)

הפתעה נרשמה באצטדיון קרלוס טרטיירה עם כניסתו של ויניסיוס, שלא פתח על הספסל מאז 21 בספטמבר 2024. מספר 7 של של ריאל מדריד לא רגיל להיכנס כמחליף אחרי שהותיר מאחוריו את השנים הראשונות בחולצה הלבנה. עם זאת, הוא הציג יכולת נהדרת מהרגע שנכנס ופירק את אוביידו בניצחון של הבלאנקוס.

“הברזילאי עלה לכר הדשא במצב של 0:1 עם המשימה לגמור את המשחק ולהוכיח שהרעב שלו להמשיך לזרוח נותר כשהיה. הוא התחיל בהססנות, אבל המשיך קדימה, בדיוק כפי שעשה כשכיכב לראשונה בעולם הכדורגל. בדקה ה־83 לחץ מושלם של טשואמני ושל ויניסיוס הסתיים ב־0:2. הברזילאי חטף את הכדור, פרץ קדימה והעניק לאמבפה שער עם מסירה נהדרת. מספר 7 הלך לחגוג בפינת המגרש, ושם התרחש מחזה סוריאליסטי”, הסבירו בספרד.

מחה בזעם אחרי ה־0:2

הברזילאי התחיל למחות בזעם בזמן חגיגת השער. עדיין לא ברור כלפי מי הופנו טענותיו, אך הכל מצביע על השופט לאחר הכרטיס הצהוב שקיבל דקות קודם לכן על התחזות, עד שהגיע אמבפה. מספר 10, בחיוך, כיסה את פיו של חברו כדי למנוע ממנו עונש, תמונה שכבר עושה סיבוב בעולם וזכתה לכותרת ב’מארקה’: “אמבפה היה צריך לסתום לוויניסיוס את הפה”. אחריו הגיע גם טשואמני בניסיון להרגיע את הברזילאי, שלא הסתיר את כעסו זמן רב.

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד

עוד מופע של הברזילאי

לוויניסיוס נותרה חצי שעה להוכיח למאמנו שטעה כשספסל אותו, והוא סיים עם שער ובישול לקיליאן אמבפה. עם זאת, המופע שלו התחיל כבר בדקות הראשונות. כשהוא ישוב על הספסל לצד מיליטאו, המצלמות תפסו אותו מפהק כשהדקות חלפו וחבריו ניסו לפרוץ את חומת אוביידו.

המסר של ויניסיוס ברשתות החברתיות

"כזה אני", כתב ויניסיוס ברשתות החברתיות לאחר המשחק בקרלוס טרטיירה. את ההודעה ליוותה תמונה בה הוא מחזיק את אוזנו ומצביע לעבר היציעים אחרי שכבש את ה־0:3. הצהרת כוונות אמיתית שתגרום להרבה דיבורים. אחרי השער הוא גם שלח מסר ליציעים, כששלח אותם לליגה השנייה עם כמה תנועות אצבע. האוהדים המקומיים צעקו לעברו "אידיוט, אידיוט" לאחר הצהוב על התחזות, דקות לפני שהכל התפוצץ.

קורטואה עקץ? 

אם לא די בכך, טיבו קורטואה הותיר הודעה מסתורית ברשתות החברתיות בעקבות התפרצותו של הברזילאי במהלך המשחק. "ניצחון גדול כדי להמשיך לגדול ולהשתפר כקבוצה במגרש קשה מאוד, מגרש של ליגה ראשונה", כתב השוער הבלגי, הקפטן הרביעי של ריאל מדריד, כנראה בהתייחסו לכך שהקיצוני סימן מחוות של ליגה שנייה לאוביידו.

