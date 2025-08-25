"הריקוד האחרון": האם סבאיוס נפרד מריאל מדריד?

בעוד ריאל מדריד עזבה את אצטדיון קרלוס טרטיירה עם שלוש נקודות בכיס, דני סבאיוס שלף את הטלפון, העלה תמונה מהמשחק לאינסטגרם וצירף מסר מעורפל לצידה.

"Last dance", ואימוג’י של ידיים בתנועת תודה. זה היה המסר של דני סבאיוס, שהותיר אחריו מילים מסתוריות כשהוא נכנס לשבוע האחרון של חלון ההעברות.

סבאיוס נכנס בדקה ה־86 במקום אמבפה ושיחק פחות מעשר דקות, אולי במשחקו האחרון בריאל מדריד. ההודעה של הקשר רומזת שייתכן שזה היה משחקו האחרון בקבוצה.

בשבועות האחרונים היה סבאיוס פעיל ברשתות החברתיות, כשהגיב בעיקר לשמועות על מעבר לבטיס. הקשר לא הסתיר את רצונו לשוב לקבוצה בירוק־לבן ואף רמז לכך באמצעות לייקים ותגובות.

חיזוק נוסף בקישור?

אם סבאיוס אכן יעזוב בשבוע האחרון של חלון ההעברות, ריאל מדריד תישאר עם חמישה קשרים בלבד: אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה וג’וד בלינגהאם. כעת נותר לראות אם ההנהלה וצ’אבי אלונסו יחליטו שמדובר בסגל דל מדי לעונה הארוכה ויפנו לשוק כדי לחזק את העמדה הזו.