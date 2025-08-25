יום שני, 25.08.2025 שעה 06:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"מופע כדורגל של דיא סבע", "עשה את ההבדל"

בתקשורת הטורקית התלהבו מהיכולת של הקשר בניצחון אמדספור: "כוכב, אי אפשר לעצור את הקבוצה איתו". הישראלי שיתף: "אני מאושר, השער השני הכי יפה"

|
דיא סבע במעמד החתימה (פרטי)
דיא סבע במעמד החתימה (פרטי)

אמדספור, שסבלה בעונה שעברה מבעיות קשות בהבקעת שערים, נראית אחרת לגמרי העונה עם הרכש החדש דיא סבע. במשחק מול סיבאספור, שנערך ללא קהל ביציעי האצטדיון בדיארבקיר עקב עונש, סיפק הקשר הישראלי הצגה יוצאת דופן.

סבע כבש שלושער ובישל, והיה השחקן המרכזי בניצחון 2:4. "דיא סבע נשא על גבו את אמדספור מול סיבאספור", נכתב בתקשורת הטורקית. "כוכב הקבוצה דיא סבע היה המצטיין הגדול של המשחק, כשהבקיע שלושה שערים והוסיף גם בישול", הוסיפו שם.

המשחק נפתח עם שער של סבע בדקה ה־32, שהעניק יתרון 0:1 לאמדספור בהפסקה. את המחצית השנייה פתח הישראלי בסערה עם צמד מהיר בדקות ה־46 וה־61, שהקפיץ את התוצאה ל־0:3. "דיא סבע סיפק מופע כדורגל אמיתי מול קבוצתו לשעבר סיבאספור", כתבו הטורקים.

סיבאספור עוד ניסתה לחזור למשחק עם פנדל של בקיר בוקה בדקה ה־71 שהוריד ל־3:1, אך בדקה ה־85 מצא סבע את מוסקרה עם מסירת זהב וזה קבע 1:4. שער נוסף של לואן דה קמפוס צימק ל־4:2, אבל אמדספור כבר חגגה את הניצחון והעלתה את מאזנה ל־4 נקודות.

בסיום המשחק הגיעו מחמאות רבות מכל עבר. "דיא סבע עשה את ההבדל והפך את אמדספור לקבוצה שלא ניתן לעצור אותה", צוין בתקשורת המקומית. בנוסף, הבליטו הטורקים כי הוא כבש כבר ארבעה שערים והוליך את טבלת הכובשים של הליגה לצד ברונו מאיגדיר FK.

לאחר המשחק התראיין סבע וסיכם את הערב המוצלח שלו: "אני מאוד שמח שניצחנו. ידענו שמצפה לנו משחק קשה אחרי שני משחקים ללא ניצחון. שיחקנו טוב מהדקה הראשונה. מבחינה אישית אני כמובן מאושר על השלושער ובטח על הניצחון. בכל פעם שהכדור פוגש את הרשת זו תחושה מדהימה, אבל הגול השני היה היפה ביותר מבין השלושה".

